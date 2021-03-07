Как устанавливать приложения на телевизор

Современный смарт-телевизор, который есть практически в каждом доме, представляет собой полноценный мультимедийный центр. Достаточно купить эту бытовую технику и получить собственный кинотеатр, уникальный музыкальный проигрыватель. Кроме того, смарт-телевизор можно использовать в качестве игровой приставки.

Все программы предназначены для выполнения основных функциональных опций, устанавливаются еще при производстве и строго в память устройства. В процессе использования можно только усовершенствовать уже имеющийся функционал, устанавливать дополнительные приложения. В представленной ниже информации описано, как установить приложения на свое устройство.

Так как загрузка приложений выполняется с сети, то сначала необходимо подключить телевизор к интернету. Подробная инструкция по подключению к Wi-Fi и выходу в сеть через LAN-кабель предоставлена по ссылке https://potelevizoram.ru/brendy/obshhee/podklyuchenie-k-internetu.

Виды приложений

На данный момент существует несколько видов программ. Среди скачиваемых можно выделить следующие:

IPTV. Открывайте доступ к востребованным телеканалам самой разной по направлению тематики. Всем известные кинотеатры. Функционируют на основании платной подписки, но стоят недорого. Более того, постоянно проводятся разные акции, предоставляются возможности за приемлемую цену открыть доступ к фильмам новым клиентам. Предназначенные для видеоконтента. Используемые для трансляций, увлекательных игр, проведения киберспортивных состязаний. Разные клиенты соцсетей, с помощью которых можно общаться в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграм. Специализированные сервисы, предназначенные для прослушивания треков, для быстрого поиска нужного трека.

Каждый пользователь без проблем может найти, подобрать и скачать для себя оптимальное приложение, опираясь на личные интересы.

Процедура скачивания установки приложений

Порядок установки достаточно прост и понятен. Главным условием является скачивание программ исключительно с магазинов. На устройства, работающие на Андроиде, нужно скачивать утилиты из Play Market. Для той техники, в которой используют проприетарные ОС, используются кастомные приложения из Samsung Apps или LG Content Store.

Что касается порядка скачивания, то у разных устройств он схож. Единственное, что может отличаться, это последовательность производимых действий. Подобное отличие совершенно незначительно, потому в качестве примера стоит рассмотреть процесс скачивания установки на Samsung:

Нажимается кнопка Смарт Хаб, расположенная на пульте. С ее помощью осуществляется вход в меню Smart TV. Переходите в меню Samsung Apps. Найти и нажать на виджет, который планируется скачать. Активировать кнопку с загрузкой и дождаться окончания процесса. Нажать на кнопку запуска, после чего установленное приложение начнет работать. Вернуться в режим Smart Hub, нажав на RETURN.

После выполнения данных манипуляций следует просто проверить установился ли загруженный виджет. Установка и скачивание необходимых программ осуществляется достаточно легко.

Источник https://potelevizoram.ru/