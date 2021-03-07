Как устанавливать приложения на телевизор

Современный смарт-телевизор, который есть практически в каждом доме, представляет собой полноценный мультимедийный центр. Достаточно купить эту бытовую технику и получить собственный кинотеатр, уникальный музыкальный проигрыватель. Кроме того, смарт-телевизор можно использовать в качестве игровой приставки.
Все программы предназначены для выполнения основных функциональных опций, устанавливаются еще при производстве и строго в память устройства. В процессе использования можно только усовершенствовать уже имеющийся функционал, устанавливать дополнительные приложения. В представленной ниже информации описано, как установить приложения на свое устройство.
Так как загрузка приложений выполняется с сети, то сначала необходимо подключить телевизор к интернету. Подробная инструкция по подключению к Wi-Fi и выходу в сеть через LAN-кабель предоставлена по ссылке https://potelevizoram.ru/brendy/obshhee/podklyuchenie-k-internetu.
Виды приложений
На данный момент существует несколько видов программ. Среди скачиваемых можно выделить следующие:
- IPTV. Открывайте доступ к востребованным телеканалам самой разной по направлению тематики.
- Всем известные кинотеатры. Функционируют на основании платной подписки, но стоят недорого. Более того, постоянно проводятся разные акции, предоставляются возможности за приемлемую цену открыть доступ к фильмам новым клиентам.
- Предназначенные для видеоконтента.
- Используемые для трансляций, увлекательных игр, проведения киберспортивных состязаний.
- Разные клиенты соцсетей, с помощью которых можно общаться в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграм.
- Специализированные сервисы, предназначенные для прослушивания треков, для быстрого поиска нужного трека.
Каждый пользователь без проблем может найти, подобрать и скачать для себя оптимальное приложение, опираясь на личные интересы.
Процедура скачивания установки приложений
Порядок установки достаточно прост и понятен. Главным условием является скачивание программ исключительно с магазинов. На устройства, работающие на Андроиде, нужно скачивать утилиты из Play Market. Для той техники, в которой используют проприетарные ОС, используются кастомные приложения из Samsung Apps или LG Content Store.
Что касается порядка скачивания, то у разных устройств он схож. Единственное, что может отличаться, это последовательность производимых действий. Подобное отличие совершенно незначительно, потому в качестве примера стоит рассмотреть процесс скачивания установки на Samsung:
- Нажимается кнопка Смарт Хаб, расположенная на пульте. С ее помощью осуществляется вход в меню Smart TV.
- Переходите в меню Samsung Apps.
- Найти и нажать на виджет, который планируется скачать.
- Активировать кнопку с загрузкой и дождаться окончания процесса.
- Нажать на кнопку запуска, после чего установленное приложение начнет работать.
- Вернуться в режим Smart Hub, нажав на RETURN.
После выполнения данных манипуляций следует просто проверить установился ли загруженный виджет. Установка и скачивание необходимых программ осуществляется достаточно легко.
Источник https://potelevizoram.ru/