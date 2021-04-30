Как в Севастополе работают МФЦ на майские праздники

В Севастополе на майские праздники будет работать только один Центр «Мои Документы» – на улице Вокзальной, 10. График работы МФЦ в режиме консультации и выдачи результатов оказания государственных и муниципальных услуг – с 4 по 7 мая с 9 утра и до 18 вечера. Об этом сообщают в пресс-службе местного Правительства.

Остальные отделения МФЦ с 1 по 10 мая обслуживать посетителей не будут.

Дополнительную информацию можно выяснить в центре телефонного обслуживания по номеру: 41-71-00. Также получить услуги возможно в электронном виде через портал gosuslugi.ru