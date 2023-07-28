Как в школьном буфете: рецепт мягких булочек с крошкой (видео)

Булочки выходят вкусными и ароматными.
Каждый, кто ходил в школе в столовую или буфет, наверняка, помнят сдобные булочки со сладкой крошкой. Приготовить такие же дома совершенно просто. Для тех, кто хочет вспомнить вкус детства, предлагаем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр и приготовить такую выпечку.
Пышные булочки с крошкой
Ингредиенты:
Для опары:
- теплое молоко – 250 гр;
- сахар – 1 ст. л;
- дрожжи сухие – 7 гр (сырые – 21 гр);
- мука – 4 ст. л.
Для теста:
- яйцо – 1 шт;
- мука – 300-350 гр;
- ванильный сахар – 1 п;
- сахар – 40 гр;
- растительное масло – 30 мл.
Для штрейзеля (крошка):
- мука – 3 ст. л;
- сахар – 2 ст. л;
- ванильный сахар – 1 ч. л;
- сливочное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала делаем опару. Для этого в теплое молоко добавить сахара, дрожжи и муку, все смешать и оставить на 15 минут.
В подошедшую опару всыпать сахар, влить растительное масло, ванильный сахар и остальную просеянную муку. Муку необходимо добавлять постепенно, тесто должно быть мягкое и слегка липнуть к рукам.
Поставить тесто на час на расстойку, после чего сформировать булочки и оставить еще на 25 минут, пока они увеличатся в размере. Сделать крошку, посыпать ею булочки и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут.
Ранее Фокус писал, как приготовить заварное дрожжевое тесто для пирожков за несколько минут.