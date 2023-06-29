Как варить киноа – это вопрос, стоящий перед многими хозяйками. О пользе киноа для правильного питания и видах крупы знают, но важно эту крупу правильно сварить. Белую киноа используют для гарниров, а черную и красную для салатов, супов и вторых блюд. Готовят киноа, независимо от выбранного блюда, отвариванием в кастрюле в пропорции с водой 1:2. Черная киноа имеет горький привкус, потому ее заранее замачивают.
Как сварить рассыпчатое киноа в кастрюле на гарнир
Киноа варится в кастрюле чаще всего для полезного и вкусного гарнира к любым блюдам. Лучше выбрать киноа очищенную светлую, которая обладает более мягким вкусом. Варить можно как на воде, так и на молоке или любом бульоне. В этом рецепте рассыпчатую киноа варим в кастрюле в соотношении с водой 1:2. Добавляем только соль.
Ингредиенты –+2 порц.
- Киноа 100 гр.
- Вода 200 мл.
- Соль по вкусу
Шаги 50 мин.
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Как сварить рассыпчатое киноа в кастрюле на гарнир? Ингредиенты сразу отмерьте согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.
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Киноа пересыпьте в отдельную посуду и полностью залейте холодной водой.
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Руками перетрите зерна и эту воду слейте.
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Затем киноа еще несколько раз промойте, чтобы последняя вода была прозрачной.
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Подготовленное киноа переложите в специальную для варки каш кастрюлю, залейте холодной водой в правильной пропорции и доведите до кипения.
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Затем по своему вкусу добавьте соль и варите киноа на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 15-20 минут. Перемешивать крупу необязательно.
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За это время киноа впитает всю воду и вдвое увеличится в объеме. Огонь выключите. Оставьте сваренную киноа под крышкой на 5-7 минут, что сделаете ее рассыпчатой.
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Затем вилкой крупу хорошо перемещайте. Сваренное киноа можно хранить в холодильнике несколько суток или заморозить, но самая вкусная она будет только сразу после варки, поэтому варите небольшими порциями.
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Приготовленное в кастрюле рассыпчатое киноа сразу дополняйте любыми ингредиентами и подавайте на гарнир. Приятного аппетита!
Молочная каша из киноа
Молочную кашу из киноа отличает приятный вкус с ореховыми нотками, сытность за счет большого количества белка и полное отсутствие глютена. Такая каша отлично подходит для завтрака, особенно детям. По желанию, вкус каши дополняют медом, орехами или сухофруктами. В этом рецепте для молочной каши берем белое киноа, варим на молоке и стандартной пропорции 1:2.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Киноа – 165 гр.
- Молоко – 330 мл.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом отмерить молоко и крупу, согласно пропорции рецепта.
Шаг 2. Киноа тщательно промыть, сменяя воду несколько раз.
Шаг 3. В специальной для варки каш кастрюле закипятить молоко и пересыпать в него промытое киноа. После начала кипения каши огонь сделать минимальным и томить киноа под прикрытой крышкой в течение 15 минут. Крупу можно пару раз перемешать.
Шаг 4. Затем кастрюлю с киноа снять с плиты и оставить, не снимая крышку на 10 минут для настаивания.
Шаг 5. Приготовленную молочную кашу из киноа разложить по порционным тарелкам, дополнить любым топпингом и сервировать к завтраку в теплом виде. Приятного аппетита!
Как сварить белое киноа, чтобы не горчило
Горечь киноа любого цвета придают особые вещества (сапонины), которые содержатся только в оболочке крупы, очищенное киноа или нет, указано на упаковке, поэтому для варки белого киноа, чтобы не горчило, его лучше промыть. Неочищенное белое киноа нужно заранее замочить на 2-3 часа в холодной воде. В этом рецепте готовим белое киноа с обжаркой, что блюдо сделает более вкусным.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Киноа белое – 1 ст.
- Вода – 2 ст.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, простой набор ингредиентов для блюда.
Шаг 2. Заранее замоченное киноа переложите на сито, хорошо промойте под проточной водой и ненадолго оставьте, чтобы вся жидкость стекла.
Шаг 3. В кастрюле с толстым дном разогрейте 3 столовые ложки растительного масла, пересыпьте в него киноа и на среднем огне при постоянном помешивании в течение 5 минут, не более, крупу обжарьте.
Шаг 4. Затем обжаренное киноа залейте двумя стаканами холодной воды, перемешайте и доведите до кипения.
Шаг 5. Варите киноа, закрыв кастрюлю крышкой, на минимальном огне в продолжение 15-20 минут. За это время киноа поменяет свой цвет и зерна будут более прозрачными.
Шаг 6. Через 20 минут варки, в кастрюле останется немного воды. Добавьте к киноа соль, перемешайте и потомите под крышкой еще 5 минут.
Шаг 7. Сваренное киноа попробуйте на готовность и вкус, и, если крупа осталась влажной, подержите на огне уже без крышки, чтобы остатки жидкости выпарились. Затем киноа снимите с плиты, перемешайте вилкой и на 10 минут оставьте для настаивания под крышкой.
Шаг 8. Приготовленное белое киноа разложите по тарелкам и подайте на гарнир к любому блюду, дополнив соусом и овощами. Приятного аппетита!
Как сварить черное киноа — пропорции воды и крупы
Черное киноа более полезное и питательное в сравнении с белым и красным, вкус его более насыщенный, консистенция более нежная, но оно требует для варки больше времени и определенную пропорцию с водой. В этом рецепте готовим черное киноа в кастрюле на плите.
Время готовки: 50 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 3.
Ингредиенты:
- Киноа черное – 170 гр. (1 чашка).
- Вода – 410 мл (1 и ¾ чашки).
- Соль – 1/2 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Черное киноа пересыпать на густое сито, в течение 20 секунд промыть проточной холодной водой и оставить на пару минут для стекания жидкости.
Шаг 2. Пересыпать промытое киноа в кастрюлю для варки каши, залить рассчитанным количеством холодной воды, добавить пол чайной ложки соли и перемешать.
Шаг 3. На большом огне довести киноа до кипения.
Шаг 4. Затем кастрюлю закрыть крышкой и варить черное киноа в продолжение 20 минут на минимальном огне.
Шаг 5. Огонь выключить. Сваренное киноа переложить опять на то же густое сито, чтобы стекли остатки жидкости, что крупу сделает рассыпчатой и нелипкой.
Шаг 6. Затем киноа обратно переложить в кастрюлю, закрыть крышкой и оставить еще на 15 минут.
Шаг 7. По истечении этого времени приготовленное черное киноа вилкой аккуратно перемешать, заправить любым соусом и подать на стол. Приятного аппетита!
Киноа с овощами
Киноа, за счет высокого содержания белка и полезных веществ, причисляется к современным суперфудам, а в сочетании с любым набором овощей, будет у вас отличным самостоятельным блюдом для правильного питания. С овощами хорошо сочетается киноа любого цвета. В этом рецепте берем белое киноа и дополняем обжаренными баклажанами, луком, чесноком и помидором.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 5.
Ингредиенты:
- Киноа белое – 300 гр.
- Вода – 2 ст.
- Баклажаны – 3 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубка.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Базилик сушеный – ¼ ч.л.
- Масло оливковое – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда.
Шаг 2. На густом сите промыть под холодной проточной водой белое киноа.
Шаг 3. В кастрюле закипятить 2 стакана чистой воды, пересыпать промытое киноа, довести до кипения и поварить на небольшом огне под крышкой в продолжение 15 минут. Огонь выключить и оставить киноа на 10 минут для настаивания, не убирая крышку.
Шаг 4. Баклажаны промыть, нарезать небольшими кубиками, посолить и через 15 минут промыть под проточной водой.
Шаг 5. Очищенную луковицу нарезать маленькими кубиками, а помидоры нарезать средними кубиками.
Шаг 6. Очистить зубки чеснока и ножом мелко нарубить.
Шаг 7. В одной сковороде разогреть оливковое масло, обжарить на нем до легкого румяного цвета нарезку лука, добавить нарезку помидор и потушить под крышкой на небольшом огне в течение 5 минут.
Шаг 8. В другой и глубокой сковороде до полуготовности обжарить нарезку баклажанов.
Шаг 9. Затем к ним переложить тушеные помидоры, добавить измельченный чеснок с солью и пряностями, перемешать и потомить под крышкой еще 7 минут.
Шаг 10. Поверх овощей выложить сваренное киноа. Приготовленное киноа с овощами, не перемешивая сразу подать на стол. Приятного аппетита!
Каша из киноа на кокосовом молоке
Каша из киноа на кокосовом молоке будет у вас вариантом сытного, полезного и вкусного завтрака, а особенно для постного стола. Готовится каша просто и быстро. Кокосовое молоко выбирается не слишком жирное (примерно 17-20%) и смешивается с водой. Уместно дополнение такой каши фруктами, медом и орехами. В этом рецепте кашу варим из белого киноа и подаем с орехами.
Время готовки: 25 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Киноа белое – 30 гр.
- Кокосовое молоко – 100 мл.
- Вода – 100 мл.
- Сахар – 1 ст.л.
- Мед – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Кешью – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ингредиенты для каши отмерить, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.
Шаг 2. Киноа хорошо промыть под холодной проточной водой. В кастрюле для варки каши закипятить 100 мл чистой воды, пересыпать промытое киноа и поварить на небольшом огне под крышкой в течение 10 минут.
Шаг 3. В кашу насыпать сахар и немного соли.
Шаг 4. Затем хорошо перемешать и поварить еще пару минут.
Шаг 5. В сваренную кашу из киноа налить кокосовое молоко, еще раз перемешать, снять с плиты и дать немного настояться под прикрытой крышкой.
Шаг 6. Затем к каше положить немного меда, еще раз перемешать и снять пробу.
Шаг 7. Приготовленную кашу из киноа на кокосовом молоке переложить в тарелку, дополнить кешью и горячей подать на завтрак. Приятного аппетита!
Каша из киноа с тыквой
Каша из киноа с тыквой будет более полезным и вкусным блюдом. Ее можно просто сварить, как с пшеном, добавить обжаренные овощи и будет подобно теплому салату, а можно и немного по-другому. В этом рецепте варим киноа с измельченной тыквой и запекаем в духовке, дополнив яйцом, сметаной и маслом.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Киноа – 4 ст.л.
- Тыква тертая – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 40 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Киноа хорошо промыть холодной водой и согласно инструкции на упаковке, отварить до готовности.
Шаг 2. Очищенную мякоть тыквы измельчить на крупной терке, стакан овоща добавить к отваренному киноа и перемешать. Духовку включить на 190°С.
Шаг 3. Затем к киноа с тыквой разбить два яйца, добавить две ложки сметаны, соль с черным перцем и еще раз перемешать.
Шаг 4. Сливочное масло нарезать небольшими кусочками, переложить в кашу и еще раз перемешать.
Шаг 5. Затем кашу переложить в две силиконовые формочки и сверху положить по ломтику тыквы.
Шаг 6. Запечь кашу в духовке в продолжение 20 минут. Приготовленную кашу из киноа с тыквой дополнить нарезкой зелени и подать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!
Сладкая каша из киноа с бананом
Сладкая каша из киноа с бананом, а эти два ингредиента отлично сочетаются, будет у вас вариантом питательного, полезного завтрака для детского или диетического питания. Каша варится на молоке и в этом рецепте берем кокосовое, но можно и на обычном. Бананы немного обжариваются с добавлением сока лимона, сахара и пряностей.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Киноа белое – 70 гр.
- Кокосовое молоко – 1.5 ст.
- Банан – 1 шт.
- Сахар – 1-2 ст.л.
- Маргарин – 15 гр.
- Корица – 1 щепотка.
- Сок лимона – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмерить, согласно рецепту, все ингредиенты для каши. Хорошо промыть проточной водой киноа.
Шаг 2. Молоко налить в кастрюлю для варки каш и довести до кипения на небольшом огне.
Шаг 3. В кипящее молоко пересыпать промытое киноа, еще раз довести до кипения и поварить кашу на небольшом огне в течение 20 минут, немного прикрыв кастрюлю крышкой.
Шаг 4. Пока каша варится, очистить банан и нарезать ломтиками любой формы. В сковородке растопить маргарин, добавить к нему сок лимона с сахаром и перемешать.
Шаг 5. Затем на маргарине и на небольшом огне обжарить нарезку банана с обеих сторон. Посыпать банан корицей.
Шаг 6. Приготовленную сладкую кашу из киноа снять с плиты, подержать 10 минут под крышкой, перемешать, переложить в тарелку, сверху положить обжаренные бананы и сразу подать на завтрак. Приятного аппетита!
Киноа с орехами на завтрак
Киноа с орехами на завтрак будет более полезное и сытное блюдо, особенно для любителей ПП. Орехи берутся любые и добавляются к сваренному киноа. Это блюдо почти всегда дополняется свежими фруктами, ягодами или сухофруктами. В этом рецепте готовим киноа для завтрака с грецкими орехами, фундуком и небольшим количеством кураги с черносливом и изюмом. Молоко не добавляем.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Киноа белое – 85 гр.
- Грецкие орехи – 2 шт.
- Фундук – 6 шт.
- Чернослив без косточек – 2 шт.
- Курага – 2 шт.
- Изюм белый – 1 ст.л.
- Корица – по вкусу.
- Мед – по вкусу.
- Масло оливковое – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Киноа, перед началом готовки, тщательно промойте холодной проточной водой.
Шаг 2. Пересыпьте киноа в кастрюлю для варки каш, залейте кипящей водой в пропорции 1:2, перемешайте, доведите до кипения и поварите в течение 20 минут на небольшом огне под прикрытой крышкой.
Шаг 3. Затем огонь выключите и оставьте киноа на 10 минут для настаивания. За это время киноа полностью впитает всю жидкость и получится рассыпчатое.
Шаг 4. Орехи мелко нарубите ножом. Сухофрукты промойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 5. Сваренное киноа разложите по порционным тарелкам. Полейте жидким медом с оливковым маслом и посыпьте молотой корицей.
Шаг 6. Поверх киноа разложите нарезку сухофруктов с измельченными орехами. Приготовленное киноа с орехами сразу и горячее подайте к завтраку. Приятного аппетита!
Киноа с курицей и овощами
Киноа с курицей и овощами готовят, как простое, сытное и низкокалорийное блюдо. Можно сварить киноа, приготовить курицу и подать все вместе, но в этом рецепте готовим немного по-другому, подобно плову. Куриное мясо обжарим с набором овощей (лук, морковь, помидор и сладкий перец), добавим к ним киноа и потушим в одной посуде.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Киноа белое – 100 гр.
- Куриное филе – 200 гр.
- Лук – 100 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Помидоры – 160 гр.
- Болгарский перец – 180 гр.
- Масло растительное – 30 мл.
- Итальянские травы – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – 3 щепотки.
- Кипяток – 200 мл.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Все ингредиенты для блюда сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта. Очистите и промойте овощи.
Шаг 2. Киноа хорошо промойте под проточной водой, и, если сомневаетесь в наличии горечи, то заранее на 2 часа замочите в холодной воде.
Шаг 3. Куриное филе или любую часть курицы промойте, просушите салфеткой, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретом растительном масле только до изменения его цвета на белый. Для жарки сразу берите глубокую сковороду, ведь в ней будет готовиться основное блюдо.
Шаг 4. Лук нарежьте тонкими четверть кольцами. Морковь измельчите на крупной терке. Эти овощи переложите к обжаренному филе и на небольшом огне потомите 5-8 минут.
Шаг 5. Перец и помидоры нарежьте небольшими кубиками и у помидора удалите жидкую мякоть с семенами. Нарезку этих овощей переложите в сковороду и так же на небольшом огне потомите еще 5-8 минут.
Шаг 6. Затем поверх овощей с филе равномерно разложите промытое киноа, налейте 200 мл кипятка, насыпьте соль с приправами, перемешайте и готовьте все под закрытой крышкой на небольшом огне в продолжение 20 минут от начала кипения.
Шаг 7. По прошествии этого времени все аккуратно перемешайте, снимите пробу и откорректируйте вкус.
Шаг 8. Приготовленное киноа с курицей и овощами разложите по порционным тарелкам, дополните нарезкой свежей зелени и подайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!