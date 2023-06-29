Как варить киноа – это вопрос, стоящий перед многими хозяйками. О пользе киноа для правильного питания и видах крупы знают, но важно эту крупу правильно сварить. Белую киноа используют для гарниров, а черную и красную для салатов, супов и вторых блюд. Готовят киноа, независимо от выбранного блюда, отвариванием в кастрюле в пропорции с водой 1:2. Черная киноа имеет горький привкус, потому ее заранее замачивают.

Как сварить рассыпчатое киноа в кастрюле на гарнир

Киноа варится в кастрюле чаще всего для полезного и вкусного гарнира к любым блюдам. Лучше выбрать киноа очищенную светлую, которая обладает более мягким вкусом. Варить можно как на воде, так и на молоке или любом бульоне. В этом рецепте рассыпчатую киноа варим в кастрюле в соотношении с водой 1:2. Добавляем только соль.

Ингредиенты –+2 порц.

Киноа 100 гр.

Вода 200 мл.

Соль по вкусу

Шаги 50 мин.

Как сварить рассыпчатое киноа в кастрюле на гарнир? Ингредиенты сразу отмерьте согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций. Киноа пересыпьте в отдельную посуду и полностью залейте холодной водой. Руками перетрите зерна и эту воду слейте. Затем киноа еще несколько раз промойте, чтобы последняя вода была прозрачной. Подготовленное киноа переложите в специальную для варки каш кастрюлю, залейте холодной водой в правильной пропорции и доведите до кипения. Затем по своему вкусу добавьте соль и варите киноа на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 15-20 минут. Перемешивать крупу необязательно. За это время киноа впитает всю воду и вдвое увеличится в объеме. Огонь выключите. Оставьте сваренную киноа под крышкой на 5-7 минут, что сделаете ее рассыпчатой. Затем вилкой крупу хорошо перемещайте. Сваренное киноа можно хранить в холодильнике несколько суток или заморозить, но самая вкусная она будет только сразу после варки, поэтому варите небольшими порциями. Приготовленное в кастрюле рассыпчатое киноа сразу дополняйте любыми ингредиентами и подавайте на гарнир. Приятного аппетита!

Молочная каша из киноа

Молочную кашу из киноа отличает приятный вкус с ореховыми нотками, сытность за счет большого количества белка и полное отсутствие глютена. Такая каша отлично подходит для завтрака, особенно детям. По желанию, вкус каши дополняют медом, орехами или сухофруктами. В этом рецепте для молочной каши берем белое киноа, варим на молоке и стандартной пропорции 1:2.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Киноа – 165 гр.

Молоко – 330 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить молоко и крупу, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Киноа тщательно промыть, сменяя воду несколько раз.

Шаг 3. В специальной для варки каш кастрюле закипятить молоко и пересыпать в него промытое киноа. После начала кипения каши огонь сделать минимальным и томить киноа под прикрытой крышкой в течение 15 минут. Крупу можно пару раз перемешать.

Шаг 4. Затем кастрюлю с киноа снять с плиты и оставить, не снимая крышку на 10 минут для настаивания.

Шаг 5. Приготовленную молочную кашу из киноа разложить по порционным тарелкам, дополнить любым топпингом и сервировать к завтраку в теплом виде. Приятного аппетита!

Как сварить белое киноа, чтобы не горчило

Горечь киноа любого цвета придают особые вещества (сапонины), которые содержатся только в оболочке крупы, очищенное киноа или нет, указано на упаковке, поэтому для варки белого киноа, чтобы не горчило, его лучше промыть. Неочищенное белое киноа нужно заранее замочить на 2-3 часа в холодной воде. В этом рецепте готовим белое киноа с обжаркой, что блюдо сделает более вкусным.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Киноа белое – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, простой набор ингредиентов для блюда.

Шаг 2. Заранее замоченное киноа переложите на сито, хорошо промойте под проточной водой и ненадолго оставьте, чтобы вся жидкость стекла.

Шаг 3. В кастрюле с толстым дном разогрейте 3 столовые ложки растительного масла, пересыпьте в него киноа и на среднем огне при постоянном помешивании в течение 5 минут, не более, крупу обжарьте.

Шаг 4. Затем обжаренное киноа залейте двумя стаканами холодной воды, перемешайте и доведите до кипения.

Шаг 5. Варите киноа, закрыв кастрюлю крышкой, на минимальном огне в продолжение 15-20 минут. За это время киноа поменяет свой цвет и зерна будут более прозрачными.

Шаг 6. Через 20 минут варки, в кастрюле останется немного воды. Добавьте к киноа соль, перемешайте и потомите под крышкой еще 5 минут.

Шаг 7. Сваренное киноа попробуйте на готовность и вкус, и, если крупа осталась влажной, подержите на огне уже без крышки, чтобы остатки жидкости выпарились. Затем киноа снимите с плиты, перемешайте вилкой и на 10 минут оставьте для настаивания под крышкой.

Шаг 8. Приготовленное белое киноа разложите по тарелкам и подайте на гарнир к любому блюду, дополнив соусом и овощами. Приятного аппетита!

Как сварить черное киноа — пропорции воды и крупы

Черное киноа более полезное и питательное в сравнении с белым и красным, вкус его более насыщенный, консистенция более нежная, но оно требует для варки больше времени и определенную пропорцию с водой. В этом рецепте готовим черное киноа в кастрюле на плите.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Киноа черное – 170 гр. (1 чашка).

Вода – 410 мл (1 и ¾ чашки).

Соль – 1/2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Черное киноа пересыпать на густое сито, в течение 20 секунд промыть проточной холодной водой и оставить на пару минут для стекания жидкости.

Шаг 2. Пересыпать промытое киноа в кастрюлю для варки каши, залить рассчитанным количеством холодной воды, добавить пол чайной ложки соли и перемешать.

Шаг 3. На большом огне довести киноа до кипения.

Шаг 4. Затем кастрюлю закрыть крышкой и варить черное киноа в продолжение 20 минут на минимальном огне.

Шаг 5. Огонь выключить. Сваренное киноа переложить опять на то же густое сито, чтобы стекли остатки жидкости, что крупу сделает рассыпчатой и нелипкой.

Шаг 6. Затем киноа обратно переложить в кастрюлю, закрыть крышкой и оставить еще на 15 минут.

Шаг 7. По истечении этого времени приготовленное черное киноа вилкой аккуратно перемешать, заправить любым соусом и подать на стол. Приятного аппетита!

Киноа с овощами

Киноа, за счет высокого содержания белка и полезных веществ, причисляется к современным суперфудам, а в сочетании с любым набором овощей, будет у вас отличным самостоятельным блюдом для правильного питания. С овощами хорошо сочетается киноа любого цвета. В этом рецепте берем белое киноа и дополняем обжаренными баклажанами, луком, чесноком и помидором.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Киноа белое – 300 гр.

Вода – 2 ст.

Баклажаны – 3 шт.

Помидоры – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубка.

Соль – 1/2 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Базилик сушеный – ¼ ч.л.

Масло оливковое – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда.

Шаг 2. На густом сите промыть под холодной проточной водой белое киноа.

Шаг 3. В кастрюле закипятить 2 стакана чистой воды, пересыпать промытое киноа, довести до кипения и поварить на небольшом огне под крышкой в продолжение 15 минут. Огонь выключить и оставить киноа на 10 минут для настаивания, не убирая крышку.

Шаг 4. Баклажаны промыть, нарезать небольшими кубиками, посолить и через 15 минут промыть под проточной водой.

Шаг 5. Очищенную луковицу нарезать маленькими кубиками, а помидоры нарезать средними кубиками.

Шаг 6. Очистить зубки чеснока и ножом мелко нарубить.

Шаг 7. В одной сковороде разогреть оливковое масло, обжарить на нем до легкого румяного цвета нарезку лука, добавить нарезку помидор и потушить под крышкой на небольшом огне в течение 5 минут.

Шаг 8. В другой и глубокой сковороде до полуготовности обжарить нарезку баклажанов.

Шаг 9. Затем к ним переложить тушеные помидоры, добавить измельченный чеснок с солью и пряностями, перемешать и потомить под крышкой еще 7 минут.

Шаг 10. Поверх овощей выложить сваренное киноа. Приготовленное киноа с овощами, не перемешивая сразу подать на стол. Приятного аппетита!

Каша из киноа на кокосовом молоке

Каша из киноа на кокосовом молоке будет у вас вариантом сытного, полезного и вкусного завтрака, а особенно для постного стола. Готовится каша просто и быстро. Кокосовое молоко выбирается не слишком жирное (примерно 17-20%) и смешивается с водой. Уместно дополнение такой каши фруктами, медом и орехами. В этом рецепте кашу варим из белого киноа и подаем с орехами.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Киноа белое – 30 гр.

Кокосовое молоко – 100 мл.

Вода – 100 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Мед – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Кешью – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для каши отмерить, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Киноа хорошо промыть под холодной проточной водой. В кастрюле для варки каши закипятить 100 мл чистой воды, пересыпать промытое киноа и поварить на небольшом огне под крышкой в течение 10 минут.

Шаг 3. В кашу насыпать сахар и немного соли.

Шаг 4. Затем хорошо перемешать и поварить еще пару минут.

Шаг 5. В сваренную кашу из киноа налить кокосовое молоко, еще раз перемешать, снять с плиты и дать немного настояться под прикрытой крышкой.

Шаг 6. Затем к каше положить немного меда, еще раз перемешать и снять пробу.

Шаг 7. Приготовленную кашу из киноа на кокосовом молоке переложить в тарелку, дополнить кешью и горячей подать на завтрак. Приятного аппетита!

Каша из киноа с тыквой

Каша из киноа с тыквой будет более полезным и вкусным блюдом. Ее можно просто сварить, как с пшеном, добавить обжаренные овощи и будет подобно теплому салату, а можно и немного по-другому. В этом рецепте варим киноа с измельченной тыквой и запекаем в духовке, дополнив яйцом, сметаной и маслом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Киноа – 4 ст.л.

Тыква тертая – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Масло сливочное – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Киноа хорошо промыть холодной водой и согласно инструкции на упаковке, отварить до готовности.

Шаг 2. Очищенную мякоть тыквы измельчить на крупной терке, стакан овоща добавить к отваренному киноа и перемешать. Духовку включить на 190°С.

Шаг 3. Затем к киноа с тыквой разбить два яйца, добавить две ложки сметаны, соль с черным перцем и еще раз перемешать.

Шаг 4. Сливочное масло нарезать небольшими кусочками, переложить в кашу и еще раз перемешать.

Шаг 5. Затем кашу переложить в две силиконовые формочки и сверху положить по ломтику тыквы.

Шаг 6. Запечь кашу в духовке в продолжение 20 минут. Приготовленную кашу из киноа с тыквой дополнить нарезкой зелени и подать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Сладкая каша из киноа с бананом

Сладкая каша из киноа с бананом, а эти два ингредиента отлично сочетаются, будет у вас вариантом питательного, полезного завтрака для детского или диетического питания. Каша варится на молоке и в этом рецепте берем кокосовое, но можно и на обычном. Бананы немного обжариваются с добавлением сока лимона, сахара и пряностей.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Киноа белое – 70 гр.

Кокосовое молоко – 1.5 ст.

Банан – 1 шт.

Сахар – 1-2 ст.л.

Маргарин – 15 гр.

Корица – 1 щепотка.

Сок лимона – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерить, согласно рецепту, все ингредиенты для каши. Хорошо промыть проточной водой киноа.

Шаг 2. Молоко налить в кастрюлю для варки каш и довести до кипения на небольшом огне.

Шаг 3. В кипящее молоко пересыпать промытое киноа, еще раз довести до кипения и поварить кашу на небольшом огне в течение 20 минут, немного прикрыв кастрюлю крышкой.

Шаг 4. Пока каша варится, очистить банан и нарезать ломтиками любой формы. В сковородке растопить маргарин, добавить к нему сок лимона с сахаром и перемешать.

Шаг 5. Затем на маргарине и на небольшом огне обжарить нарезку банана с обеих сторон. Посыпать банан корицей.

Шаг 6. Приготовленную сладкую кашу из киноа снять с плиты, подержать 10 минут под крышкой, перемешать, переложить в тарелку, сверху положить обжаренные бананы и сразу подать на завтрак. Приятного аппетита!

Киноа с орехами на завтрак

Киноа с орехами на завтрак будет более полезное и сытное блюдо, особенно для любителей ПП. Орехи берутся любые и добавляются к сваренному киноа. Это блюдо почти всегда дополняется свежими фруктами, ягодами или сухофруктами. В этом рецепте готовим киноа для завтрака с грецкими орехами, фундуком и небольшим количеством кураги с черносливом и изюмом. Молоко не добавляем.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Киноа белое – 85 гр.

Грецкие орехи – 2 шт.

Фундук – 6 шт.

Чернослив без косточек – 2 шт.

Курага – 2 шт.

Изюм белый – 1 ст.л.

Корица – по вкусу.

Мед – по вкусу.

Масло оливковое – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Киноа, перед началом готовки, тщательно промойте холодной проточной водой.

Шаг 2. Пересыпьте киноа в кастрюлю для варки каш, залейте кипящей водой в пропорции 1:2, перемешайте, доведите до кипения и поварите в течение 20 минут на небольшом огне под прикрытой крышкой.

Шаг 3. Затем огонь выключите и оставьте киноа на 10 минут для настаивания. За это время киноа полностью впитает всю жидкость и получится рассыпчатое.

Шаг 4. Орехи мелко нарубите ножом. Сухофрукты промойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 5. Сваренное киноа разложите по порционным тарелкам. Полейте жидким медом с оливковым маслом и посыпьте молотой корицей.

Шаг 6. Поверх киноа разложите нарезку сухофруктов с измельченными орехами. Приготовленное киноа с орехами сразу и горячее подайте к завтраку. Приятного аппетита!

Киноа с курицей и овощами

Киноа с курицей и овощами готовят, как простое, сытное и низкокалорийное блюдо. Можно сварить киноа, приготовить курицу и подать все вместе, но в этом рецепте готовим немного по-другому, подобно плову. Куриное мясо обжарим с набором овощей (лук, морковь, помидор и сладкий перец), добавим к ним киноа и потушим в одной посуде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Киноа белое – 100 гр.

Куриное филе – 200 гр.

Лук – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Помидоры – 160 гр.

Болгарский перец – 180 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – 3 щепотки.

Кипяток – 200 мл.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для блюда сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта. Очистите и промойте овощи.

Шаг 2. Киноа хорошо промойте под проточной водой, и, если сомневаетесь в наличии горечи, то заранее на 2 часа замочите в холодной воде.

Шаг 3. Куриное филе или любую часть курицы промойте, просушите салфеткой, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретом растительном масле только до изменения его цвета на белый. Для жарки сразу берите глубокую сковороду, ведь в ней будет готовиться основное блюдо.

Шаг 4. Лук нарежьте тонкими четверть кольцами. Морковь измельчите на крупной терке. Эти овощи переложите к обжаренному филе и на небольшом огне потомите 5-8 минут.

Шаг 5. Перец и помидоры нарежьте небольшими кубиками и у помидора удалите жидкую мякоть с семенами. Нарезку этих овощей переложите в сковороду и так же на небольшом огне потомите еще 5-8 минут.

Шаг 6. Затем поверх овощей с филе равномерно разложите промытое киноа, налейте 200 мл кипятка, насыпьте соль с приправами, перемешайте и готовьте все под закрытой крышкой на небольшом огне в продолжение 20 минут от начала кипения.

Шаг 7. По прошествии этого времени все аккуратно перемешайте, снимите пробу и откорректируйте вкус.

Шаг 8. Приготовленное киноа с курицей и овощами разложите по порционным тарелкам, дополните нарезкой свежей зелени и подайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!