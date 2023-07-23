Как вкусно и быстро приготовить котлеты без мяса. Мягкие и сочные домашние котлеты

Котлеты — это настолько разнообразное блюдо, что приготовить его можно не только из фарша. В давние времена исключительным ингредиентом любых котлет было рубленное мясо. Однако, сейчас о котлетах нельзя сказать однозначно, что они готовятся из свинины, говядины или курицы.
Существуют котлеты из кабачков, капусты, овсяной крупы, манной крупы и прочих компонентов. Кроме того, известны многим рыбные котлеты.
Стоит попробовать приготовить котлеты из кальмара. Данный рецепт поможет разнообразить ужин и обед.
Ингредиенты для котлет из кальмара:
- Кальмары — 650 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Лук репчатый — 250 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Манная крупа — 25 г;
- Соль — ½ ч. л.;
- Сушеный чеснок — 1 ч.л.
Приготовление котлет из кальмара:
Нарезаем на крупные кусочки репчатый лук. В сковороде разогреваем немного растительного масла, обжариваем лук до золотистого цвета.
Очищаем и промываем филе кальмара, нарезаем на крупные ломтики. Выкладываем ломтики кальмара в блендер вместе с обжаренным луком, яйцом и зубчиками чеснока.
Высыпаем в чашу блендера также манную крупу, соль и сушеный чеснок.
Перемалываем компоненты до однородной массы. Оставляем массу из кальмара на 10 минут, чтобы манная крупа набухла.
Формируем руками небольшие котлеты из полученной массы.
В сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем котлеты с обеих сторон по 2-3 минуты.
Не нужно жарить котлеты из кальмара дольше 3 минут, иначе блюдо потеряет сочность.
По желанию перед обжаркой можно положить маленький кусочек смеси в микроволновку, чтобы попробовать на достаток специй и соли в будущих котлетах.