Как вкусно и быстро приготовить котлеты без мяса. Мягкие и сочные домашние котлеты

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Котлеты — это настолько разнообразное блюдо, что приготовить его можно не только из фарша. В давние времена исключительным ингредиентом любых котлет было рубленное мясо. Однако, сейчас о котлетах нельзя сказать однозначно, что они готовятся из свинины, говядины или курицы.

Существуют котлеты из кабачков, капусты, овсяной крупы, манной крупы и прочих компонентов. Кроме того, известны многим рыбные котлеты.

Стоит попробовать приготовить котлеты из кальмара. Данный рецепт поможет разнообразить ужин и обед.

Ингредиенты для котлет из кальмара:

  • Кальмары — 650 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Лук репчатый — 250 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Манная крупа — 25 г;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Сушеный чеснок — 1 ч.л.

Приготовление котлет из кальмара:

Нарезаем на крупные кусочки репчатый лук. В сковороде разогреваем немного растительного масла, обжариваем лук до золотистого цвета.

Как вкусно и быстро приготовить котлеты без мяса. Мягкие и сочные домашние котлеты

Очищаем и промываем филе кальмара, нарезаем на крупные ломтики. Выкладываем ломтики кальмара в блендер вместе с обжаренным луком, яйцом и зубчиками чеснока.

Высыпаем в чашу блендера также манную крупу, соль и сушеный чеснок.

Как вкусно и быстро приготовить котлеты без мяса. Мягкие и сочные домашние котлеты

Перемалываем компоненты до однородной массы. Оставляем массу из кальмара на 10 минут, чтобы манная крупа набухла.

Как вкусно и быстро приготовить котлеты без мяса. Мягкие и сочные домашние котлеты

Формируем руками небольшие котлеты из полученной массы.

В сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем котлеты с обеих сторон по 2-3 минуты.

Как вкусно и быстро приготовить котлеты без мяса. Мягкие и сочные домашние котлеты

Как вкусно и быстро приготовить котлеты без мяса. Мягкие и сочные домашние котлеты

Не нужно жарить котлеты из кальмара дольше 3 минут, иначе блюдо потеряет сочность.

По желанию перед обжаркой можно положить маленький кусочек смеси в микроволновку, чтобы попробовать на достаток специй и соли в будущих котлетах.

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