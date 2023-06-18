Как вкусно приготовить Горбушу. Рыба под маринадом вкуснее Форели

Горбуша — это неприхотливая и доступная рыба, которая обладает ярким вкусом и ароматом. Часто горбуша продается по более доступной цене по сравнению с другими видами красной рыбы, но при этом не уступает им в качестве и вкусовых характеристиках.

Многие хозяйки отказываются от этой рыбы из-за неумения ее готовить. Жалуются, что получается сухо. Попробуйте наш рецепт и вы не разочаруетесь.

Ингредиенты для горбуши:

Горбуша – 1 кг;

Молоко – стакан;

Лук – 2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Гвоздика (специя) – 2-3 шт;

Томатная паста – 1 ст.л;

Мука – 3 ст. л.;

Соль – по вкусу;

Сливочное масло – 1 ст.л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Яблочный уксус – 0,5 ст.л;

Соль, сахар.

Приготовление горбуши:

Размораживаем замороженную горбушу в холодильнике на нижней полке в течение одной ночи. Затем нарезаем ее на порционные куски, удалив плавники и хвост, а также очистив от чешуи.

При покупке обращаем внимание на качество и количество льда, если он желтый, то рыба переморожена.

Помещаем горбушу в молоко на 10-15 минут. Это поможет сделать рыбу более сочной и улучшит ее вкус.

Выбираем неглубокую тарелку, чтобы молока истратилось меньше.

На сковороде обжариваем лук и морковь, добавляем гвоздику. Нарезаем морковь соломкой, а лук — полукольцами. Для пикантности добавляем зубчик чеснока, половину чайной ложки кориандра и 15 горошин черного перца. Не забудем про гвоздику для пряного аромата.

Обжариваем также томатную пасту, чтобы она не была такой резкой.

Добавляем кипяток.

Для баланса используем соль и сахар. Чтобы получить кисло-сладкий маринад, добавляем яблочный уксус.

Панируем рыбу в муке, добавив зелень и соль. Затем обжариваем горбушу на сковороде до получения красивого цвета.

Добавляем немного сливочного масла на сковороду с рыбой и затем добавляем приготовленный маринад.

Теперь переносим рыбу в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Готовая горбуша под маринадом станет главным блюдом на вашем столе. И не уступит по вкусу Форели или Сёмге.