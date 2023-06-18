Как вкусно приготовить Горбушу. Рыба под маринадом вкуснее Форели

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Горбуша — это неприхотливая и доступная рыба, которая обладает ярким вкусом и ароматом. Часто горбуша продается по более доступной цене по сравнению с другими видами красной рыбы, но при этом не уступает им в качестве и вкусовых характеристиках.

Многие хозяйки отказываются от этой рыбы из-за неумения ее готовить. Жалуются, что получается сухо. Попробуйте наш рецепт и вы не разочаруетесь.

Ингредиенты для горбуши:

  • Горбуша – 1 кг;
  • Молоко – стакан;
  • Лук – 2 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Гвоздика (специя) – 2-3 шт;
  • Томатная паста – 1 ст.л;
  • Мука – 3 ст. л.;
  • Соль – по вкусу;
  • Сливочное масло – 1 ст.л.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Яблочный уксус – 0,5 ст.л;
  • Соль, сахар.

Приготовление горбуши:

Размораживаем замороженную горбушу в холодильнике на нижней полке в течение одной ночи. Затем нарезаем ее на порционные куски, удалив плавники и хвост, а также очистив от чешуи.

При покупке обращаем внимание на качество и количество льда, если он желтый, то рыба переморожена.

Помещаем горбушу в молоко на 10-15 минут. Это поможет сделать рыбу более сочной и улучшит ее вкус.

Выбираем неглубокую тарелку, чтобы молока истратилось меньше.

Как вкусно приготовить Горбушу. Рыба под маринадом вкуснее Форели

На сковороде обжариваем лук и морковь, добавляем гвоздику. Нарезаем морковь соломкой, а лук — полукольцами. Для пикантности добавляем зубчик чеснока, половину чайной ложки кориандра и 15 горошин черного перца. Не забудем про гвоздику для пряного аромата.

Обжариваем также томатную пасту, чтобы она не была такой резкой.

Добавляем кипяток.

Как вкусно приготовить Горбушу. Рыба под маринадом вкуснее Форели

Для баланса используем соль и сахар. Чтобы получить кисло-сладкий маринад, добавляем яблочный уксус.

Панируем рыбу в муке, добавив зелень и соль. Затем обжариваем горбушу на сковороде до получения красивого цвета.

Как вкусно приготовить Горбушу. Рыба под маринадом вкуснее Форели

Добавляем немного сливочного масла на сковороду с рыбой и затем добавляем приготовленный маринад.

Теперь переносим рыбу в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Как вкусно приготовить Горбушу. Рыба под маринадом вкуснее Форели

Готовая горбуша под маринадом станет главным блюдом на вашем столе. И не уступит по вкусу Форели или Сёмге.

Как вкусно приготовить Горбушу. Рыба под маринадом вкуснее Форели

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