Как вкусно приготовить капусту. Потрясающий гарнир к мясным блюдам

Многие домохозяйки задаются вопросом, как можно приготовить вкусное блюдо из простых ингредиентов. Удивить домочадцев для них бывает весьма сложной задачей. Дело в том, что многие не умеют готовить вкусно блюда из простых ингредиентов.

Например, не все знают, насколько огромный потенциал в кулинарии у капусты. Этот овощ можно обжарить, запечь и потушить. При этом, капуста способна сохранить свой вкус, передать сладость мясу или рыбе, а также принести приятный аромат в дом.

Стоит научиться готовить вкусно тушеную капусту.

Ингредиенты для тушеной капусты:

капуста — 600 г;

лук репчатый — ½ шт.;

чеснок — 2 зубчика;

тмин — ½ ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

лавровый лист — шт.;

томатная паста — ст. л.

Приготовление тушеной капусты:

Нарезаем луковицу полукольцами, шинкуем не особо мелко капусту. На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем лук до золотистого оттенка.

Нарезаем максимально мелко чеснок, обминаем руками капусту до появления сока. К жареному луку на сковороду высыпаем тмин и соль, перемешиваем специи, кладем чеснок.

Добавляем к луку также капусту, смешиваем компоненты.

Выкладываем в массу томатную пасту, вливаем пару столовых ложек воды.

Слегка обжариваем капусту примерно 6-7 минут на небольшом огне. В конце жарки выкладываем к капусте лавровый лист.

Тушить капусту следует на медленном огне 7-10 минут. Предварительно на дно сковороды выливаем воду так, чтобы она тонким слоем покрывала дно.

Не забываем после приготовления капусты убрать из блюда лавровый лист.

Получается нежная капуста, которая подходит как гарнир к множеству блюд.