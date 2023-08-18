Рецепты Как вкусно приготовить молодую кукурузу: два рецепта по выбору По Admin - 18 августа, 2023 0 52 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В конце лета прилавки рынков и магазинов заполнены кочерыжками сахарной кукурузы. Но как ее приготовить, чтобы не испортить? Рассказываем в материале. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сахарная кукуруза – любимое лакомство как взрослых, так и малых. Ее можно отварить, запечь или даже приготовить на пару. Читайте также Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту 24 канал подготовил два рецепта с молодой сахарной кукурузой, которые точно станут вашими любимыми. Рецепт запеченной кукурузы со специями Время: 30 – 40 минут Порции: 5 – 6 Ингредиенты: – 5 – 6 кочанов молодой кукурузы; – 100 граммов мягкого сливочного масла; – 1 чайная ложка молотой паприки; – 1 чайная ложка сухого чеснока; – ¼ чайной ложки нежного карри; – фольга. Приготовление: Срежьте с кочанов кукурузы концы, разрежьте ее пополам. Обязательно снимите волосы и листья, если таковые есть на кочане. В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, все вышеперечисленные специи и тщательно перемешайте до однородной массы. Полученным маринадом обильно смажьте кочаны кукурузы (можно использовать кисточку). Выложите их каждый в слой фольги для запекания и плотно заверните. Запекайте все при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут. Специи можно давать по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию. Приятного аппетита! Рецепт вареной сахарной кукурузы Время: 1 час 30 минут Ингредиенты: – молодая кукуруза; – соль; — сливочное масло. Приготовление: Молодую кукурузу чистим, шелуху складываем на дно кастрюли, в которой будем ее варить. Сверху выкладываем кукурузу. Если кукуруза не вмещается вся – сломайте ее на половинки, от этого ничего не меняется. Она будет такая же сочная. Главный секрет – залить кукурузу кипятком. Ни в коем случае не холодной водой, чтобы не была жесткой. Как залили кипятком, прижмите ее чем-то тяжелым (тарелкой). Далее варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться. Готовую кукурузу вкушаем с солью и маслом. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить сахарную кукурузу вареную в молоке и специи. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыромЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхНастоящий украинский десерт: готовим закарпатские гомбовцыОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойОт истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столе