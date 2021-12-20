Как выбрать бойлер для дома

Электрический бойлер с механическим управлением

Управление электрическим бойлером бывает электронное и гидравлическое. Электронное более универсальное, поскольку регулирует все процессы. Модели с таким типом управления оснащены жидкокристаллическим дисплеем с индикаторами включения, нагрева и состояния магниевого анода (защищает металл от окисления). Гидравлическое управление обеспечивается датчиком потока воды.

При открытии крана тени автоматически включаются при закрытии — отключаются. Бойлер мощностью 1,5-2,0 кВт потребляет всего в два раза больше электроэнергии, чем утюг. При этом агрегат не работает постоянно, он периодически сам включается для поддержания заданной температуры и затем выключается. А «программируемые» модели подогревают воду только в то время, когда она нужна, все остальное время бойлер выключен.

Водо-водяной бойлер

Водо-водяные устройства (или водонагреватели косвенного нагрева) работают от котла отопления или солнечного коллектора. В них внутри установлена спиральная труба, по которой циркулирует разогретая от котла вода. Водо-водяной бойлер очень быстро нагревает даже большой объем воды. По стоимости горячая вода достается почти даром. Такие бойлеры легко устанавливаются и достаточно просты в уходе.