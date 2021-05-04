Как выбрать чиллер?

Обычное холодильное оборудование снижает температуру жидкости, создавая прохладную среду, в которой материалы могут быть охлаждены или заморожены.

Промышленное охлаждение охватывает диапазон температур от -157 °C до 4 °C. В более распространенном холодильном оборудовании для сжатия пара используются такие химические вещества, как ХФУ (хлорфторуглероды) и ГФУ (галогенированные углеводороды), для механического охлаждения материалов путем расширения и сжатия. Абсорбционное охлаждение, которое менее распространено в промышленности, использует в основном для охлаждения материалов аммиак и бромид лития.

Дизайн оборудования

Все холодильные циклы сжатия пара имеют четыре основных компонента: компрессор, конденсатор, расширительный клапан и испаритель. Для более крупных операций охлаждение может иметь более одного цикла, но всегда используются одни и те же принципы и технологии.

Примеры использования

Наиболее привычное использование холодильной техники — в бытовых приборах, таких как бытовой холодильник. Другим примером бытовых холодильных систем являются системы кондиционирования воздуха для домов или помещений. Охлаждение также используется в коммерческих системах.

Склады, фабрики и заводы используют охлаждение для холодного хранения и обработки пищевых продуктов. Можно использовать холодильные шкафы, чиллеры или холодильные камеры. Заказать чиллеры вы можете на сайте https://www.euroclimat-service.ua/produkciya/sistemy-chiller-fankojl/.

Холодильная камера и холодильный шкаф

Промышленные примеры охлаждения включают химический процесс охлаждения и кристаллизации и сжижения газов. Быстрое изменение температуры в этих камерах позволяет сократить время разработки и повысить надежность продукта.

Другое распространенное использование охлаждения в транспортировке. Системы охлаждения могут быть загружены на грузовики и прицепы для транспортировки и распределения предметов, таких как пищевые и морские контейнеры.

Преимущества

Широкий выбор холодильного оборудования и хладагентов позволяет создать наилучшую систему для любой конкретной ситуации.

Недостатки

Необходимость большего падения температуры обычно приводит к менее эффективной системе из-за большой теплопередачи.