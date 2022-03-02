Как выбрать детское автокресло – на что обращать особое внимание

Специальное автокресло для ребенка – единственный надежный способ обезопасить малыша во время движения автомобиля и обеспечить себе спокойствие и сосредоточенность за рулем. Именно поэтому правила и аспекты перевозки детей в автомобиле стали темой активностей Национальной информационной кампании H-Road, инициированной компанией «Хюндай Мотор Украина», в сентябре 2017 года. В рамках проекта доступны рекомендации специалистов о том, как обеспечить максимальную безопасность ребенка в автомобиле.

Правило номер один при выборе детского автокресла – отдавайте предпочтение моделям, которые прошли краш-тест и имеют необходимый сертификат.

— Обратите внимание на автокресла с сертификатом ECE R 44/04, являющимся подтверждением европейского стандарта безопасности.

— Автокресло должно быть оснащено боковой защитой – специальной конструкцией, защищающей ребенка во время бокового удара. Чем больше площадь боковин и подголовника кресла, тем лучше.

— Корпус автокресла должен быть изготовлен из высококачественных материалов: энергопоглощающего пластика или алюминиевой рамы и силового каркаса. Если корпус пластиковый, он должен обладать демпфирующими способностями за счет воздушных камер и ребер жесткости.

Обращайте особое внимание на сертификацию автокресел по возрастным и весовым категориям и следуйте инструкциям производителя по установке устройства в автомобиле.

Важно помнить – от качества и характеристик детского автокресла зависит безопасность малыша, что не может быть предметом для компромиссов.

Для помощи родителям и облегчения процесса выбора детского автокресла, в рамках кампании H-Road подготовлен видеоролик с ключевыми рекомендациями.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, использование автокресел снижает смертность детей в случае ДТП на 54%, риск получения травмы – на 70%.

По данным Департамента патрульной полиции Украины, за первые 8 месяцев 2017 года в стране произошло 3082 ДТП с участием лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

В Украине нет штрафа за нарушение правил перевозки детей в автомобиле, предусмотрено только предупреждение.

У всех неравнодушных ответственных водителей есть возможность выразить приверженность идее безопасного вождения – с помощью специально разработанной атрибутики с символикой проекта H-Road. Приобрести стикеры и аксессуары можно в дилерских салонах «Хюндай». Все средства от реализации атрибутики будут направлены на подготовку национальной паралимпийской сборной Украины к следующим Паралимпийским играм.