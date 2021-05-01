Как выбрать фильтр для воды?

Если вы обратитесь к специалисту в зоомагазине, он может вас проконсультировать по вопросу выбора аквариумного фильтра.

Как они работают

Большинство фильтров работают механически, улавливая твердые отходы, чтобы вы могли вручную удалить их позже, и биологически, когда специальные дружественные бактерии превращают токсины в рыбных отходах в менее вредные нитраты, которые вы можете удалить при подмене воды. Каталог продукции BWT вас приято порадует.

Очень важно, что всем фильтрам требуется время, чтобы они начали работать, поэтому они не могут удалить загрязнения с самого начала — их нужно сначала созреть.

Как купить новый фильтр

После того, как вы заимели и обустроили свой аквариум, добавьте биоматуру в соответствии с инструкциями, а затем следите за водой, используя наборы для тестирования аммиака и нитрита. Через несколько недель уровни аммиака и нитритов очень сильно вырастут, а затем упадут до нуля.

Когда вы добавляете небольшую дозу без повышения уровня аммиака или нитрита, аквариум должен быть готов для первой рыбы. Обычно это занимает от четырех до шести недель. По истечении этого периода созревания ваш аквариум должен быть способен удалять отходы, производимые вашей новой рыбой.

Разве нельзя сразу пустить рыбу в аквариум с первого дня

Некоторые люди предпочитают держать свой аквариум, добавляя несколько выносливых рыб, таких как данио зебры, что позволяет их отходам служить источником пищи для бактерий. Хотя это и работает, рыба подвергается воздействию загрязненной воды, так что это не очень хорошо. Тогда есть риск, что у вас может возникнуть соблазн добавить больше рыбы до того, как аквариум будет готов, что только увеличит уровень загрязнения.

Если вы хотите вырастить свой аквариум таким образом, добавляйте только несколько рыб в первую неделю, кормите их экономно и не добавляйте больше, пока уровни аммиака и нитритов не поднимутся и не упадут до нуля. Между концом первой и четвертой неделями вода почти наверняка будет загрязнена, и вы рискуете убить любую новую рыбу, а также поставить под угрозу исходные.