Как выбрать холодильные и морозильные лари?

Прежде чем начать подбор холодильного оборудования, стоит максимально правильно и точно сориентироваться с задачей, которую подобное оборудование будет делать. Необходимо понимать, что на результативность полноценной работы камеры действует большое количество факторов. Сегодня очень популярным стал шкаф морозильный, и вот его и не только вам может предложить по хорошей цене Цорм Торгтехника.

Что необходимо знать, подбирая холодильное оборудование

В первую очередь, необходимо установить величину оборудования по количеству его секций, ящиков. А дело все в том, что для экономии свободного места установить можно значительно меньше по величине конструкцию, а ее продуктивность будет большой. Есть, например, существенная разница между холодильным шкафом и камерой. Первый вариант можно применять сразу, после его распаковки, а вот камера скапливается в том месте, где она будет находиться.

Хладагент или нагнетатель воздуха

Важным преимуществом хладагента считается его экологическая безопасность. Современное оборудование вот, например, различается так же и износобезопасностью, благодаря чему хладагент завоевал высокое место на рынке.

Свойства нагнетателя воздуха:

Небольшие показатели шума. Достаточно большая мощность. Во время выбора на данные показатели необходимо очень внимательно посмотреть, потому что в ином случае, оборудование не будет продуктивно работать.

Среднетемпературное или низкотемпературное изделие

Среднетемпературное (шкафы, лари, витрины) имеют назначение для хранения продукции быстрое время. Длительный срок времени можно сохранять исключительно ту продукцию, которая упакована герметическим способом и находится в необходимом режиме температур. В большинстве случаев, такие изделия поддерживают температуру от 2 до 8 градусов.

Низкотемпературное хранит замороженные продукты, овощи, и еще полуфабрикаты. Диапазон температур может составлять от 0 до -18.

Факторы, которые оказывают влияние на подбор

Основными факторами, которые принимаются во внимание при приобретении, считаются:

Габариты помещения, где будет установлено оборудование. Периодичность поступления продуктов. Наличие регуляторов температуры с маленькими шагами. Это даст возможность выставить необходимый режим, который прекрасно подходит для той или остальной продукции. Наличие специализированной индикации работы устройства, состояния. Любой аппарат холодильное оборудование имеет собственные специфики, и еще характеристики. Данные моменты могут посодействовать для размещения изделия. При встроенном вентиляторе на задней части оборудования необходимо его установить таким образом, чтобы не закрывать воздушный поток к этой области изделия.

Такие правила рекомендуется иметь в виду при рассмотрении любой модели холодильного агрегата.