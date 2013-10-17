Как выбрать и где купить гриль для дома?

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Эта чудо печь – аэрогриль появилась в продаже совсем недавно и уже уверенно завоевала себе авторитет. Ведь привычный в нашем понимании гриль можно использовать только на даче. Но и в домашних условиях хочется приготовить мясо, рыбу или картошку на гриле. И в этом случае хорошо подойдет аэрогриль.

Принцип действия устройства немного необычный. Нагревательный элемент разогревает воздух, а вентилятор обеспечивает его циркуляцию. И благодаря этому происходит приготовление еды.

Аэрогриль – роскошь или необходимость

Достаточно заложить в продуктах стеклянный контейнер, установить с помощью панели управления режим приготовления и включите прибор. Все! А по существу вопроса о преимуществах пищи, приготовленной в аэрогриле можно говорить много. Также вас может заинтересовать покупка нужных приборов и гриля Napoleon угольного, подробнее на сайте grillclub.com.ua.

Самым важным аргументом в пользу этого способа приготовления пищи, является то, что приготовленная еда полезна для здоровья. Ведь пища готовиться без масла. Я надеюсь, все знают, что при нагревании из масла выделяются вредные канцерогены. Таким образом, ваш организм не получит их. А еще, в процессе приготовления под действием горячего воздуха из приготовленного мяса стекает лишний жир и сохраняются практически все полезные вещества

Что можно приготовить аэрогиле?

Да все, от супа, до праздничного торта, потому, что в нем можно использовать любую жаростойкую посуду, стеклянную или керамическую, просто форму из фольги.

А какую вкусную картошку можно приготовить в аэрогриле! Ведь картошка, один из самых любимых продуктов питания. И отказаться от нее практически невозможно. Но для тех, кто желает похудеть, но не может отказаться от картошки приготовление ее в аэрогриле будет отличной альтернативой.

Правила безопасности и уход за аэрогрилем

Как и любой прибор, аэрогриль требует соблюдения правил техники безопасности. При очень горячей духовке, чтобы открыть крышку нужно использовать специальные варежки. Несмотря на то, что прибор изготовлен из ударопрочного материала, все же нужно быть осторожным, чтобы его не повредить. Потому, что заменить поломанную часть будет проблематично. Содержать его в чистоте аэрогриль очень просто. Стеклянная емкость прекрасно отмывается, вы можете использовать любые моющие средства. Его даже мыть не надо.

Достаточно наполнить емкость водой и моющим средством и включить печку. Она сама себя вымоет. Вам просто нужно будет слить воду и вытереть полотенцем все элементы прибора. Великолепная чудо-печь – аэрогриль будет таким подарком о котором можно только помечтать.