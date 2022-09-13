Владельцы загородной недвижимости — будь то коттедж или дача, рано или поздно сталкиваются с проблемами с водоснабжением. Выходом из сложившейся ситуации может стать установка насосной станции.

Насосная станция для дачи или дома предназначена для подачи чистой воды из открытых водоемов, скважин, колодцев и просто накопительных емкостей, например из бочки. При недостаточном давлении в магистральном водопроводе, насосную станцию можно использовать для повышения давления воды в системе, подключив её напрямую, либо через накопительную емкость. Есть шикарный магазин, где можно выгодно купить насосное оборудование.

Как выбрать качественное и мощное насосное оборудование?

Насосная станция состоит из самовсасывающего насоса, расширительного мембранного бака, который также называют гидроаккумулятором или гидробаком, а также реле давления которое управляет работой насоса.

Центробежные насосы, которые чаще всего используют в насосных станциях, всасывают воду с глубины до девяти метров, что обусловлено законами физики. Однако существует насосы с выносным эжектором, позволяющие всасывать воду с глубины до 50 метров. При выборе насосной станции стоит учитывать, что насос диафрагменный небольшой мощности при предельный глубине всасывания может работать нестабильно, поэтому лучше взять станцию помощнее.

Гидроаккумулятор состоит из двух отсеков, разделенных мембраной. В одном из них находится воздух, закачанный под давлением, в другом — вода. Чем больше емкость гидроаккумулятора, тем меньше будет включаться насосная станция. Правильно подобранный гидроаккумулятор обеспечит включение насоса как минимум через раз. Это позволит продлить срок службы насоса.

Работу всей этой системы контролирует реле давления. Оно включает насос при снижении давления ниже заданного порога, который как правило установлен в пределах 1,5-2 атм. При повышении давления до порога отключения (2,8-4 атм), реле включает насос.

Современные насосные станции как для дома, так и для дачи отличается компактностью и малым весом. Они мобильны и не критичны к месту установки: вы можете установить её в подвале или просто подполе дома, поставить на улице или установить непосредственно в колодце. Главное не допустить прямого попадания воды, например дождя, на электрические части насосной станции. Также не стоит располагать насосную станцию под палящими лучами солнца, хотя она и охлаждается перекачиваемой водой, лишний нагрев будет ни к чему. Для обеспечения функционирования насосной станции, необходимо укомплектовать её обратным клапаном, который будет удерживать давление в системе при отключенном насосе. А также подводящим шлангом.

Однако при стационарной установке, оптимальным вариантом будет применение полиэтиленовой трубы (трубы ПНД 32 мм), которая держит необходимое давление, имеет достаточную жесткость и прочность, не ржавеет и не гниёт а земле. А самое главное защитить насосную станцию от холода, либо правильно слить остатки воды на зиму, т.к. заморозка — одна из самых частых причин выхода насосов на даче.

Характеристики насосных станций таковы, что они могут обеспечить напор 30-70 метров, что эквивалентно 3-7 атм и производительность 35-70 литров в минуту (2,1 — 4,2 м3/час) и более.