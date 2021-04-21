Как выбрать кресла для конференц-залов

Крупные компании регулярно проводят собрания акционеров, встречи сотрудников или пресс-конференции. В офисах многих фирм существуют отдельные комнаты, предназначенные для размещения большого количества людей. Во время корпоративных ивентов персонал и приглашенные журналисты используют кресла для конференц залов. Мебель этого формата отличается от стандартных офисных стульев. Разберемся: на что стоит обращать внимание при выборе секционных кресел.

Конструктивные особенности мебели для конференц-залов

Основное назначение кресел для пресс-комнат — обеспечение комфорта людей, участвующих в продолжительных мероприятиях. Производители используют различные технические приемы для улучшения эксплуатационных характеристик мебели:

обивочную ткань с перфорацией;

набивку из пенополиуретана;

спинки с регулируемым углом наклона;

подлокотники с изменяемой высотой.

Модели, предназначенные для залов большой площади, объединяются в секции. Подобное компоновочное решение позволяет упростить монтаж мебели и снизить затраты на ее приобретение. Полезной опцией для аудиторий и кабинетов корпоративного обучения станут кресла со встроенными в подлокотники столами. Легкая и прочная пластиковая панель позволит участникам мероприятий вести заметки в блокнотах и ежедневниках или набирать тексты на клавиатурах ноутбуков.

Некоторые производители оснащают блочные или отдельно стоящие кресла для конференц-залов встроенными розетками и разъемами для наушников. Персонал фирмы, участвующий в продолжительном собрании, получает возможность зарядить рабочие устройства. Разъемы для наушников актуальны при наличии у компании иностранных партнеров или собственников. Во время собрания акционеров референты обеспечат синхронный перевод выступлений всех ораторов. Приглашенные лица смогут прослушать трансляцию перевода с помощью аудиосистемы кресла.

Доступные массовые модели производятся из практичных материалов — синтетических тканей, формованного пластика, стальных профилей. Премиальные версии кресел оснащаются кожаной обивкой, декоративными элементами из натуральной древесины, шпона или полированной стали. Стоимость подобных решений может достигать нескольких тысяч долларов.

Где заказать кресла для конференц-залов

Фабрика «Премьер» — один из ведущих поставщиков мебели на корпоративный рынок Украины. В каталоге фирмы представлены кресла секционные, стулья для посетителей и мягкая мебель различного назначения. Специалисты компании разрабатывают и производят решения для офисов, медицинских учреждений, школ, университетов, зрительных залов. Все товары, реализуемые фабрикой «Премьер», обладают национальными и европейскими сертификатами соответствия.