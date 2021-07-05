Как выбрать купальник по фигуре

Модный купальник из последней коллекции любимого производителя – один из секретов хорошего настроения в отпуске! Он нереально красиво смотрится на ярких пляжных фотографиях, обеспечивает возможность комфортного плавания в водоеме и непринужденного принятия солнечных ванн на пляже. Однако главное достоинство правильно подобранной обновки – возможность визуальной коррекции силуэта, которая достигается за счет уравновешивания пропорций.

Как подобрать купальник под тип фигуры?

Перед тем как купить купальник, необходимо определить какой у вас тип фигуры. Существует пять наиболее распространенных вариантов телосложения:

Груша Стоит отдать предпочтение раздельному варианту. Бюстик должен быть выразительным, максимально «акцентным», ведь его задача состоит в том, чтобы расширить зону плечевого пояса. Приветствуется наличие плотных чашек с пуш-апом. Не менее интересны и другие модели – бандо и халтер. Низ лучше выбрать в однотонном исполнении. Лаконичный дизайн без рюшей, воланов и боковых завязок для плавательных шортиков идеален. Перевернутый треугольник Обходить стороной в торговом центре нужно модели бра без бретелек. Они еще больше усугубляют ситуацию с широкими плечами, делают силуэт громоздким и «тяжелым». Альтернатива – лаконичный однотонный бра или топ с завязками за шеей. Плавки могут пестрить сочными красками, ведь дамы с узкими бедрами могут себе позволить такое смелое и неординарное решение. Яблоко Сдельные купальники словно созданы для девушек, которые обладают округлыми аппетитными формами. Линия талии у «яблока» практически отсутствует, поэтому ее нужно создавать за счет акцентных деталей – высокого пояса, контрастных вставок на животе. Стоит также примерить танкини – это популярная модель с классическими трусиками и аккуратной маечкой с глубоким вырезом, которая маскируют изъяны. Прямоугольник Нужно визуально разграничить линию между «верхом» и «низом». Для этого дизайнеры пускают в ход пестрые принты, оригинальные детали. С прямоугольным силуэтом хорошо сочетаются плавки, боковая часть которых декорирована бахромой или рюшами. Лиф может быть украшен драпировками, вышивкой, пайетками. Если хочется приобрести к сезону морей сдельную обновку, то целесообразней остановиться на монокини. Песочные часы Проще всего подобрать купальный костюм женщинам с безупречными природными данными. Они привлекут к себе восторженные взгляды в однотонных бикини, танк-топах и слипах, в прочих актуальных фасонах. Главное – корректно определить подходящий размер, определиться с расцветкой изделия.

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