Как выбрать квартиру в новостройке

Дизайн квартиры и ее функциональность

Комфорт — это то, к чему стремиться большинство людей, которые ценят личное пространство. Но сегодня, как и раньше, краеугольным камнем является наличие собственного жилья. Если новые квартиры в новостройках практически не доступны среднему человеку (даже в далекой перспективе), то скромную однушку на окраинах вполне можно приобрести за разумные сроки. Но мало кто из нас хочет ютиться на малых площадях, где мы имеем лишь комнату-компромисс, которая является одновременно и спальней, и гостиной, и кабинетом, и детской. Популярным решением подобной проблемы — есть перепланировка квартиры, и превращение доступных площадей в функциональные зоны. Рекомендуем вам рассмотреть рейтинг новостроек Киева.

Квартира современного человека

Beautiful modern house with a colorful facades

Я более чем согласен с тем, что каждому человеку нужно пространство, и в общих чертах — небольшое помещение — не всегда является достаточным вариантом. Однако, даже из небольшой однокомнатной квартиры можно сделать функционально удобное помещение, попросту сделав функциональные зоны и распределив их между членами семьи, если мы говорим об удобном сосуществовании. Согласитесь, неудобно, когда один хочет смотреть футбол, второй работает, а третий играет в игры, и все действие происходит в одном помещении. Конечно, иногда, когда метраж квартиры настолько мал, вариантов вроде как и нет, но задумайтесь — практически у всех квартир есть кухни, коридоры и лоджии\балконы. Почему бы не использовать эти пространства?

Подумайте, как используется лоджия в вашей квартире? В большинстве случаев она завалена хламом, инструментом, возможно мешками с залежавшейся картошкой. Разве нельзя площадь лоджии использовать с умом, разобрать вещи, и перепланировать ее как небольшое функциональное помещение, например мини-кабинет? Если мы ее утеплим, поставим хорошие стеклопакеты, вариантов которых огромное множество, посмотрите хотя бы тут:

Я видел хорошие новые лоджии, где места практически как в небольшой комнатушке. В этом случае у вас фактически появляется еще одна комната.

Кухонное пространство тоже весьма солидно. Если вы не имеете очень старую квартиру, где на кухню приходится всего 4-5 квадратных метров, то кухня вполне поддается редизайну, с превращением ее пространства в комнату-студию, или скажем так — комнату-столовую. Единственное что нужно принять в концепции — это принципы минимализма. Если вы не планируете хранить сотни наименований техники и посуды, то кухонный гарнитур можно вполне вместить в небольшое пространство, а оставшееся место использовать для организации столовой, или даже все того-же кабинета.