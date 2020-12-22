Как выбрать лучший VPS хостинг?

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я поговорю о облачном хостинге. В этой статьей вы узнаете что это такое , какие у него преимущества, как выбрать vps хостинг и интересные видео о нем. У каждого владельца сайта возникает такой вопрос как выбор качественной площадки для своего сайта. Многие сталкивались с проблемой работы своего сайта в интернете.

Что такое VPS хостинг

VPS хостинг- услуга, в рамках которой пользователю предоставляется виртуальный выделенный сервер. В плане управления операционной системой по большей части он соответствует физическому выделенному серверу. В частности: root-доступ, собственные IP-адреса, порты, правила фильтрования и таблицы маршрутизации.

Зачем нужен VPS хостинг

Очень частая проблема, что при развитие сайта просто на просто не хватает мощности обычного хостинга и приходиться переходить на услуги выделенного vps сервера.

Например, фирма HostiMan — лучший VPS хостинг. У данной фирмы очень большая популярность и даже самый дорогой тариф обычного хостинга не выдержит нагрузки на их сайт и на помощь им может прийти только vps хостинг. Конечно лучших бы решением для них было приобретение собственного сервера, но увы это не всегда под силу даже крупным компаниям, особенно на стадии стартовой позиции проекта.

Как узнать нужен ли VPS хостинг

Если вы увидели, что ваш сайт посещает больше 1000 человек и активно используют его. Или же ваш сайт часто «лежит» то есть не работает, то ваш обязательно нужен мощный сервер. Помните, то качество работы сайта это один из важных моментов и экономить на хостинге не стоит. Лучше вложить 1000 рублей с хостинга и получить с рекламы 5 000 рублей, чем потратить на хостинг 30 рублей и смотреть как сайт не работает.

Разновидности аппаратной конфигурации VPS хостинга:

Процессор: 400 МГц, Дисковая система: 8 Гб, Оперативная память: 254 Гб, IP адреса: 1, Трафик: Безлимитный. Процессор: 4×3 GHz CPU, Дисковая система: 50 Гб, Оперативная память: 8 Гб, IP адреса: 1, Трафик: 10 Тб. VPS до 500 Гб места; до 8 Гб ОЗУ; до 6000 МГц; до 5 Тб трафика.

Данные варианты приведены для примера. На сайте хостера могут быть иные тарифы.