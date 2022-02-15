Как выбрать монитор и телевизор?

Несмотря на внешнюю схожесть, различные типы и модели плоскопанельных телевизоров настолько серьезно отличаются друг от друга, что их оптимальный выбор представляет собой весьма сложную задачу. Одни лучше подходят для просмотра эфирного телевидения, другие – в качестве монументального «монитора» для подключения компьютеров, игровых приставок и медиаплееров, ну а третьи по набору возможностей и сами вполне могут дать фору некоторым компьютерам. Чтобы разобраться во всех нюансах выбора современных телевизоров нужно потратить не один час за изучением тематических форумов и сайтов производителей… или просто прочитать данный материал. Заказать по хорошей цене монитор с HDMI вы можете на сайте https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/monitors/monitor-s-hdmi/.

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Начинать выбор плоскопанельного телевизора следует с определения наиболее подходящего под ваши запросы типа экрана. На сегодняшний день производители предлагают две основные технологии, каждая из которых отличается собственным набором достоинств и недостатков.

Жидкокристаллические (LCD/LED) телевизоры

Это самый распространенный на сегодняшний день тип телевизоров, экран которых представляет собой обычную жидкокристаллическую матрицу (LCD – liquid crystal display), подобную используемым в мониторах, ноутбуках и т.д. Принцип ее работы основан на том, что жидкие кристаллы используются в качестве своеобразных «затворов», пропускающих в нужном месте и в нужное время часть излучения от ламп или светодиодов подсветки, формируя изображение из миллионов миниатюрных элементов-пикселей. Однако, даже полностью «закрытый» кристалл пропускает какую-то часть света, с чем и связана основная проблема LCD-панелей – изначально черный цвет у них не слишком глубокий.

Типичен для LCD и небольшой угол – при взгляде на экран с «боковых мест» возможны цветовые искажения и потеря контрастности, степень которых зависит от типа и качества используемой LCD-матрицы (TN+film хуже, чем IPS) и схемы подсветки (CCFL или LED). Также LCD-панелям характерно достаточно длительное времени отклика, что выливается в появлении шлейфов и снижении четкости движущихся объектов в динамичных сценах. Несмотря на указанные недостатки, большинство производителей считают «жидкие кристаллы» более перспективными и последовательно работают над улучшением характеристик таких экранов, успешно борясь со слабыми местами технологии. Так, уже сегодня топовые модели LCD-телевизоров имеют практически референсное качество изображения, обеспечивая ряд неоспоримых преимуществ перед дисплеями на других технологиях.