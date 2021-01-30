Как выбрать мотоциклетный шлем

Хороший шлем это безопасность и комфорт. Мотоциклетный шлем на данный момент, единственный необходимый по закону элемент экипировки мотоциклиста. Интернет-магазин мотоэкипировки gearshop предлагает самые современные и надежные комплекты. Выбор хорошего шлема является ключевым вопросом.

Основная задача шлема

Важнейшей задачей шлема является защита головы от повреждений. Несмотря на хорошую защиту, которую обеспечивает череп, силы, действующие на голову во время аварии, настолько огромны, что могут легко повредить мозг. В лучшем случае это означает серьезные осложнения со здоровьем (эпилепсия, амнезия, потеря сознания). Вождение без шлема — это игра с жизнью: даже если вы будете очень осторожны, авария может быть спровоцирована другим водителем.

На что обратить внимание?

Также каждый шлем должен быть сертифицирован. Обозначение DOT относится к шлемам, предназначенным для американского рынка, в других частях мира используются и другие сертификаты. Существуют также независимые сертификационные учреждения, которые очень тщательно изучают степень безопасности шлемов, и получить их сертификат очень сложно.

Новый шлем должен быть слишком тугим. Через несколько дней набивка немного сжимается и укладывается, только тогда подгонка будет идеальной.

Если вы покупаете шлем, который сразу же идеально подходит, вы можете обнаружить, что через некоторое время он окажется слишком свободным.

Общие правила гласят, что шлем не должен вращаться на голове.

Помните, что даже самый безопасный шлем в мире ничего не даст, если он будет расстегнут. Никогда не бросайте шлем: оболочка рассчитана на одну аварию, а не на десятки маленьких ударов. Если вы не используете шлем, уберите его в чехол, не оставляйте его на сильном солнце. Во время движения поверхность не нагревается — она охлаждается порывом воздуха.

Рекомендации экспертов

Шлемы соответствуют стилю езды и условиям, в которых они используются. Для мотоциклистов, предпочитающих спортивный стиль предназначены шлемы интегральные, туристы используют целыми или верхнечелюстной, любители бездорожья используют легкие шлемы с козырьком.

Теоретически нет никаких противопоказаний для использования шлемов в других конфигурациях, но это будет неудобно или даже опасно, поскольку различные шлемы также адаптированы к различным нагрузкам и условиям. Внедорожный шлем не будет выдерживать скорость порядка 160 км / ч. В свою очередь, езда в интегральном шлеме может привести к перегреву головы из-за недостаточной вентиляции на низких скоростях.