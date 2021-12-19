Как выбрать подходящий электроинструмент

Проведите исследование и определите бюджет. Тратить слишком много и тратить слишком мало — обычные ошибки в поиске лучшего электроинструмента, и это определенно простая ошибка; если у вас уже есть определенная сумма, вы, скорее всего, будете её придерживаться. Однако важно помнить, что дешевые и дорогие электроинструменты являются дешевыми и дорогими по определенной причине. Выражение «вы получаете то, за что платите», возможно, наиболее справедливо в инструментальной промышленности.

Определите, есть ли у вас на рынке набор инструментов или вам нужен только один инструмент. Часто вы можете найти доступные комплекты, которые включают наиболее часто используемые электроинструменты, такие как дрель, ударный молоток и поршневую пилу. Это, очевидно, более дорогая инвестиция, чем покупка дрели в одиночку, но если вам нужны эти и другие электроинструменты, безусловно, выгоднее покупать их в комплекте, чем покупать их все по отдельности. Это также полезно, если вы предпочитаете аккумуляторные инструменты — покупка нескольких аккумуляторных инструментов одного и того же производителя означает, что вы обычно можете менять батарею между различными и несколькими инструментами.

Гарантии на инструмент часто недооцениваются. Наличие хорошей гарантии на инструмент обычно означает, что вы покупаете у компании, которая полностью доверяет своему продукту и это важный момент. Большинство промышленных производителей включают годовую гарантию на проводные электроинструменты, аккумуляторы и зарядные устройства, а также трехлетнюю гарантию на аккумуляторные инструменты. Конечно, это только стандарт — некоторые производители предлагают меньше, а некоторые гораздо больше. Hitachi предоставляет десятилетнюю гарантию на большинство своих беспроводных литий-ионных аккумуляторов.

Наконец, попробуйте подержать электроинструмент и проверить в работе, прежде чем купить его. Простая способность чувствовать инструмент в ваших руках для обеспечения комфорта и функциональности может быть большим показателем того, подходит ли инструмент. Некоторые производители также предлагают (около 30 дней) гарантию удовлетворенности — это позволяет вам использовать инструмент один или два раза, прежде чем определить, полностью ли вы довольны вашими инвестициями.