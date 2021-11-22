Как выбрать постельное белье: материалы и размеры

Выбор материала

Это ключевой момент при подборе текстильной продукции. Существуют три основные группы, отличающиеся по составу ткани. Бывают материалы: натуральные, синтетические. Если перед вами изделия, состоящие только из искусственных волокон, то такую продукцию лучше обходить стороной. Хотя по цене она является наиболее дешевой, что является существенным искушением.

Лучше немного переплатить, но приобрести текстиль из натуральных волокон:

Хлопковый. Это один из самых популярных вариантов, позволяет создавать ткани с разным типом кручение и переплетения. Среди таких материалов: бязь, батист, ситец, сатин и другие. Комплекты белья, изготовленные из таких тканей, славятся надежностью, практичностью, разнообразием расцветок и простотой ухода. Хлопчатобумажный материал имеет хорошую вентиляцию и водопоглощение. Льняной. Такие полотна являются экологически безопасными. Они способствуют уничтожению бактерий на поверхности ткани. На ощупь льняное белье мягкая и приятная. Полотно легко стирается и быстро высыхает. Особую пользу такой текстиль приносит летом, гарантируя хорошую вентиляцию. Поэтому даже при + 40 ° C лен обеспечивает комфортный сон. Бамбуковый. Это лучший вариант для тех, кто страдает от аллергии. Такой текстиль обладает воздухопроницаемостью, что позволяет коже дышать во время сна. Бамбуковым тканям присущи гигроскопичность, антибактериальность, отсутствие накопления запахов и электризации.

Все эти природные волокна могут комбинироваться с искусственными. Однако для придания лучших свойств рекомендуют выбирать текстиль, в котором натуральных компонентов значительно больше.