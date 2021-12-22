Как выбрать правильный вакуумный насос?

Диафрагменные насосы

Мембранные насосы — это сухие насосы, которые работают за счет импульсного движения, которое открывает и закрывает диафрагмы для перемещения воздуха. Они являются отличной отправной точкой, потому что они в основном предназначены для таких применений, как роторное испарение, работа с летучими соединениями и непрерывная работа.

Мембранные насосы действительно имеют более высокую начальную стоимость, но поскольку они безмасляные, затраты на обслуживание и эксплуатацию намного ниже, чем у других насосов, требующих масла. Однако области применения ограничиваются более низкими уровнями вакуума, приложениями с более высокими химическими требованиями или длительным использованием. Сам по себе вакуум не такой глубокий, поэтому диафрагменный насос нельзя использовать для сублимационной сушки.

Мембранные насосы чрезвычайно устойчивы к химическим воздействиям и коррозии. Они могут работать практически с любыми вязкими жидкостями или пробами, которые вы используете, даже с теми, которые содержат комбинацию растворителей и кислот. Это делает их идеальным выбором для выпаривания и концентрирования.

Спиральные насосы

Спиральные насосы — это сухие насосы, которые используют две спиральные спирали для сжатия воздуха и паров и выталкивания их из выхлопной трубы. В каком-то смысле вы почувствуете, что бежите от неиссякаемого дыма! Сами свитки сделаны из металла и плохо переносят образцы с повышенной кислотностью. Однако они могут обеспечить объемы глубокого вакуума и увеличенные объемы вытеснения.

Отсутствие масла делает спиральные насосы очень экологически чистыми. Они перерабатывают водяные пары лучше, чем большинство других насосов, и лучше всего подходят для проб воды и растворителей. Это делает их отличным кандидатом для сублимационной сушки.

Спиральные насосы имеют более высокие начальные затраты и также громкие во время использования, что может быть проблематичным для некоторых рабочих условий. Поскольку им не требуется масло, их общие затраты на техническое обслуживание могут быть ниже, чем у других насосов. Необходимость обслуживания свитков в насосе обычно зависит от количества использованных насосов. В зависимости от насоса может потребоваться полная замена спиралей или просто замена уплотнения; однако это время простоя, которое некоторые люди не могут себе позволить.