Как выбрать пусеты из золота 585 пробы?

В мире моды хорошим тоном считается не только сочетать между собой актуальные предметы одежды, но и украшения. Есть ряд рекомендаций, как носить и комбинировать серьги пусеты, браслеты и броши.

Что не нужно смешивать между собой? Во-первых, оттенки золота. Колечко из белого золота и браслет из красного будут между собой диссонировать. Исключение – одно кольцо или один браслет, в котором сочетается металл различных оттенков. Во-вторых, лучше не смешивать золото с серебром и бижутерией. Купленная в элитном ювелирном магазине женская цепочка вряд ли будет выглядеть эффектно, если пытаться сочетать ее с популярными браслетами-«шамбала» или серебряным кольцом. В-третьих, бриллианты самодостаточны. В непродуманных сочетаниях с гранатами, бирюзой или яшмой они потеряют свой прекрасный блеск. Бриллиантовое сияние сочетается с изумрудами, но и к такой комбинации стоит подходить продуманно.

Желательно, чтобы украшения были подобраны в одном стиле. Крупное этническое колье и нежные золотые пусеты – практически нонсенс. Изящную цепочку лучше комбинировать с тонкими колечками, а массивные колье – с массивными же серьгами. Желательно не забывать о «правиле трех украшений». Можно купить золотую брошь, серьги и часы – это будет здраво. Но если попытаться дополнить ансамбль чем-нибудь еще, это может испортить весь образ.

Также в комбинировании украшений есть еще несколько важных моментов.

Сразу три украшения у лица (цепочка, серьги, брошка) – это чересчур. Особенно если женщина носит очки.

Изящным дамам вряд ли подойдут слишком крупные кольца и серьги.

С пухлыми пальчиками не слишком хорошо сочетаются тоненькие колечки – лучше, если они будут средней ширины и размера.

Броские, нестандартные украшения лучше не дополнять ничем. Например, кольцо по длине всего пальца, массивное колье и другие трендовые вещи.

В деловом образе соблюдать «правило трех украшений» следует особенно тщательно.

Очень непросто сочетать цвета камней и других вставок. Они должны гармонировать по цвету. Черные камушки сочетаются с белыми. Но лучше, если их будет не слишком много. Красные не комбинируются ни с какими другими. Фиолетовые, черные и синие камни дают довольно тяжелое сочетание. Подумайте, выдержите ли вы его психологически. Зеленые камни «играют» почти со всеми, кроме красных. А желтые будут хороши с любыми другими, кроме фиолетовых и темно-синих.