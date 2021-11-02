Как выбрать телевизор?

Расстояние просмотра

Когда дело доходит до расстояния просмотра, отличное практическое правило: измерьте расстояние просмотра — как далеко вы планируете сидеть от телевизора. Затем разделите на три. Вуаля, экран такого размера, который вам нужен.

Освещение, монтаж и защита

Если блики от телевизора являются фактором, возможно, вы ищете ЖК-телевизоры, поскольку их антибликовые экраны минимизируют такой свет. Кроме того, выделите в своем бюджете место для подходящей подставки для телевизора или настенного крепления, если это необходимо. Настенный монтаж — лучший способ, если в доме есть маленькие дети. Если вы планируете разместить телевизор на подставке или другой мебели, подумайте о страховочном ремне.

Наконец, не забывайте, что телевизоры наиболее подвержены поломкам и проблемам в летние месяцы.

Цена

Учитывайте цену, которую вы платите за функции телевизора. Бюджетируйте свой новый телевизор, чтобы выяснить, какой размер вы можете себе позволить. Со временем телевизоры стали более доступными, поэтому вы можете получить экран большего размера по более выгодной цене, чем раньше. Вы все равно заплатите немного больше за телевизор большего размера с лучшим разрешением и большим количеством функций. Перед покупкой ознакомьтесь с различными вариантами.