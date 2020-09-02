Как выбрать тормозные колодки

Тормоза- один из важнейших элементов любого автомобиля. Ради нашей собственной безопасности мы должны знать, какие тормозные колодки следует выбирать для конкретных дисков и наоборот — какие диски лучше всего подходят к колодкам данного производителя.

Предпочтения водителя

По мнению некоторых водителей хорошими колодками считаются те, которые «не скрипят, не пылятся и позволяют проехать 100 тысяч километров. Другим, более информированным водителям, прежде всего, они должны обеспечивать эффективное торможение в любых ситуациях. С другой стороны, любители спортивного стиля вождения ставят на первое место кратчайший тормозной путь и немедленную реакцию на резкое нажатие на педаль тормоза. В то же время для некоторых главным критерием является стоимость. Достаточно сложно найти компромисс, но все же есть модели, которые идеально подойдут для большинства водителей. https://superbrakes.ru/tormoznye-kolodki/

Как подобрать компоненты тормозной системы друг к другу?

Автомобиль дает человеку неограниченную мобильность в любом месте и в любое время. Однако сколько бы стоила эта возможность, если бы мы не смогли остановить машину. Именно благодаря тормозной системе мы можем безопасно добраться до назначенного пункта назначения, а ее эффективная работа является одним из основных элементов автомобиля, о котором каждый водитель должен особенно заботиться.

Тормозная система — это система, которая есть в каждой машине на дороге. Его задача — остановить автомобиль, когда это понадобится водителю. Он состоит, среди прочего, из

от колодок и дисков, а также от тормозного насоса, приводимого в действие нажатием педали тормоза. Это заставляет колодки зажимать тормозные диски. С этого момента тормозной путь и его пробег зависят, среди прочего, от качества двух последних компонентов системы. В случае их низкого класса или высокого потребления это влияет на нашу безопасность, безопасность людей, путешествующих с нами, и других участников дорожного движения. Следовательно, вы должны обеспечить надлежащее обслуживание тормозной системы и, при необходимости, замену ее компонентов.

Тормозные колодки — когда заменять

В процессе эксплуатации тормозные колодки постепенно изнашиваются, а иногда и выходят из строя. Каждый автовладелец должен внимательно следить за своей работой во время движения и за техническим состоянием. Для облегчения работы в некоторых моделях автомобилей индикатор на приборной панели уведомляет водителя о необходимости замены элементов тормозной системы через датчик износа, расположенный рядом с тормозными колодками. К сожалению, стандартного количества километров, по истечении которых следует производить замену, не существует, поскольку скорость их износа зависит от нескольких переменных. На это влияет как стиль вождения водителя, так и качество и характеристики самих блоков. Поэтому перед тем, как принять решение о замене блоков, стоит посетить грамотную мастерскую или магазин, спросив профессиональное мнение.