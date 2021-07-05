Как выбрать уличный светильник?

Чтобы правильно подобрать нужное освещение, нужно понимать какие есть основные виды освещения и в каких местах они применяются.

Для освещения дорог и больших магистралей используют светодиодные консольные светильники, это светодиодные фонари которые направляют свет на дорогу, не рассеивая его. Так как высота столбов большая, нужны мощные консольные светильники с высокой степенью защиты от влаги и пыли IP66. Купить светодиодный фонарь уличного освещения можно в интернет магазине.

Освещение парков, скверов, тротуаров и футбольных площадок. Для этих территорий не нужно задумываться о покупке мощных светильников, достаточно будет мягкого белого света, но для футбольных полей этого будет не достаточно, там нужен белый холодный свет так же с высокой защитой от влаги и пыли.

Основные критерии по выбору уличного освещения

Экономность. Лед светильники очень экономны, например, компания украинского производителя светодиодного освещения «LEDVIS» экономит до 80% электроэнергии, что существенно для предприятий, больших маленьких заводов и инфраструктуры города и для человека в целом.

Мощность. Как говорили ранее, мощность имеет большое значение, когда Вы выбираете освещение, это первое на что Вы обращаете внимание, на, мощность, световой поток, комплектующие, гарантия.

Экологичность. Светильники не должны приносить вред окружающей среде и быть безопасными для людей. Светодиодное освещение не имеет вредных веществ в отличии от ртутных светильников, которые, на радость, постепенно остаются в прошлом.

Монтаж. Всегда нужно учитывать где будет монтироваться освещение, если высота не позволяет повесить вручную, то нужно обратиться к специалистам, которые также проконсультируют Вас по особенностям монтажа, в зависимости от опор и крепления.

Защита. Светильники должны быть защищены по максимуму, потому что они находятся под открытым небом, они должны быть ударопрочны, защищены от пыли, воды и перепадов температуры. Обращайте внимание на модели из алюминиевого корпуса, они более прочны ко всем погодным условиям.

Дизайн. Простота и лаконичность сейчас в моде. Очень много архитектурных сооружений перешли на светодиодное освещение. В особенности, церкви и соборы выбирают тип направленного света на купола – это прожектора с лучем, и уличные фонари для территории вокруг, в парках и на тротуарах территориях также используются светодиодные консольные светильники. Купить уличный светильник можно в интернет магазине, строительном магазине или напрямую у производителя.