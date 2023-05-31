Как выбрать вкусную клубнику: лайфхаки от эксперта

В мае на прилавках магазинов или у уличных продавцов появляется много клубники. Но как выбрать безопасный и вкусный продукт?

Врач-нутрициолог Жанна Тиханычева посоветовала в первую очередь обращать внимание на внешний вид клубники. Ягоды не должны быть очень крупными, глянцевыми, иметь идеальную форму. Чаще всего такую клубнику выращивают с помощью химикатов, которые и помогают добиться привлекательного внешнего вида.

По мнению эксперта, при выборе клубники стоит отдавать предпочтение маленьким ягодам, которые не имеют безупречной оболочки.

«Кроме того, не покупайте недозрелую клубнику, в ней еще нет всех полезных элементов. Цвет ягод должен быть насыщенным, бордовым», — отметила нутрициолог.

Эксперт порекомендовала не покупать клубнику у продавцов, которые продают ягоды вдоль дорог, в переходах, а также в других местах несанкционированной торговли, пишет «Москва 24».

«Во-первых, вы не знаете, где и кем она была выращена, чем ее удобряли. Во-вторых, если торговая точка находится около оживленной дороги или трассы, ягоды пропитываются токсинами, диоксинами из выхлопных газов. Если съесть много такой клубники за раз, это чревато отравлением», — предупредила нутрициолог.

Жанна Тиханычева добавила, что если регулярно употреблять ягоды из таких торговых точек, то будет риск получить дозу тяжелых металлов. Может возникнуть кумулятивный эффект, который приведет к отравлению этими веществами. В этом случае придется проводить детоксикацию печени и всего организма.