Как выяснить реальную цену вашей недвижимости?

Что входит в оценку недвижимости для Сбербанка: разбираем частые вопросы

Предварительная оценка недвижимости для Сбербанка – один из ключевых пунктов при подготовке сделки по ипотеке. Задача – выяснение рыночной и ликвидной стоимости жилья. Именно от этого зависит кредитная сумма, которую банк будет согласен предложить. Чтобы понять смысл процедуры и узнать о ней детальнее, рассмотрим типичные вопросы.

С какой целью организуется оценка жилплощади?

Услуга имеет значение для обеих сторон: для банка и самого клиента. Сбербанк ограждает себя от возможных просрочек, ведь, чтобы покрыть издержки, он получит возможность реализовать недвижимое имущество клиента. А заказчик выяснит объективную цену своей квартиры или дома, и в случае сложной финансовой ситуации у него получится предложить жилье хотя бы по адекватной рыночным стоимости.

Кем осуществляется процедура?

Очевидно, оценка для Сбербанка может осуществляться исключительно лицензированными организациями, у которых есть разрешение от самого банка.

Какой финальный документ получается после оценки?

Чтобы получить ипотечный кредит под залог недвижимости, необходимо оформить отчет об оценочной экспертизе рыночной стоимости квартиры. Это официальный отчет, который составляется в соответствии с предписаниями ФЗ №135 от 29 июля 1998 года. В его содержании фотографии, всевозможные графики и выводы на 50-70 страниц.

Такое заключение включает множество глав, вот некоторые из них:

описание количественных и качественных параметров жилплощади;

стандарты оценочной деятельности, которые используются при экспертизе имущества;

допущения и ограничения, выявленные экспертом;

оценка стоимости недвижимости для Сбербанка;

оценки стоимости жилья для ипотеки.

Финальный документ пронумеровывается, прошивается и в обязательном порядке визируется подписью специалиста и руководителя организации, а также печатью, если она предусмотрена в организации.

Какой стороной оплачивается подобная процедура?

По правилам Сбербанка, чтобы одобрили ипотечный кредит, оценку недвижимости оплачивает сам клиент.

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