Как у принца на свадьбе. Рецепт популярного иорданского блюда мансаф

Это традиционное блюдо готовят в Иордании по особым случаям, как вот свадьба наследного принца Хусейна.
Сегодня наследный принц Иордании Хусейн женится на своей возлюбленной и местных жителей будут угощать праздничными блюдами, обязательным среди которых является мансаф.
Его готовят на Ближнем Востоке, кроме Иордании оно также популярно в Палестине, Ираке и Сирии. Его название происходит от арабского слова «мансиф», что означает «большая тарелка». Это связано с тем, что мансаф подают на большой тарелке или подносе, на котором располагают рис, мясо и соус из ферментированного йогурта.
Мансаф считается национальным блюдом Иордании и символом гостеприимства и щедрости. Его готовят по особым случаям, таким как свадьбы, религиозные праздники, похороны или просто для угощения гостей. Мансаф также имеет культурное значение, так как он отражает обычаи и традиции бедуинов — кочевых племен, которые живут в пустыне.
Мансаф подается с тонким лавашем или питой, которыми можно захватывать рис и мясо. Можно есть мансаф руками или ложкой, но главное — наслаждаться этим блюдом в хорошей компании. Фокус расскажет, как его приготовить.
Мансаф
Ингредиенты:
- 1,5 кг баранины (плечевая часть с костью);
- 2 стакана риса (басмати или жасмин);
- 500 мл джамида (сушеного йогурта) или кефира;
- 2 ч. л. мягкого топленого масла;
- две луковицы;
- 1 ч. л. специй для мансафа (куркума, заатар, донник, ромашка, мята, кардамон) или карри;
- ½ ч. л. корицы;
- 3 шт. лаврового листа;
- 10 шт. кардамона;
- 6 шт. гвоздики;
- 10 шт. черного перца горошком;
- ½ ч. л. лимонного сока;
- ½ ч. л. сахара;
- соль по вкусу;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 100 г очищенного миндаля;
- 50 г кедровых орехов;
- свежая петрушка, тонкий лаваш или пита для подачи.
Залейте джамид холодной водой и оставьте на ночь или на несколько часов до размягчения. Также его можно заменить творогом, кефиром, или греческим йогуртом.
Нарежьте мясо на куски, сложите в кастрюлю с толстым дном или жаровню, залейте водой и поставьте на средний огонь. Как только вода закипит, слейте бульон и промойте мясо под проточной водой.
Затем положите мясо в чистую кастрюлю и опять залейте водой так, чтобы она покрывала мясо на пару сантиметров.
Добавьте в кастрюлю очищенный лук (целиком или порезанный), лавровый лист, кардамон, гвоздику, черный перец, корицу, немного соли, сахар и лимонный сок.
Накройте все ингредиенты крышкой, доведите до кипения и варите еще полчаса на слабом огне или до тех пор, пока мясо не станет мягким.
Джамид измельчите в блендере или терке до однородной консистенции без комочков.
Перелейте джамид в сотейник или сковороду с высокими стенками и поставьте на плиту.
Доведите джамид до кипения на слабом огне, постоянно помешивая деревянной лопаткой или венчиком.
Как только йогурт закипит, добавьте к нему мясо (без лука и специй) и стакан мясного бульона (предварительно процедив его через сито), а также одну чайную ложку топленого масла и специи для мансафа или карри.
Варите еще 40 минут на слабом огне под крышкой.
Тщательно промойте и просушите рис.
В отдельную кастрюлю положите чайную ложку топленого масла и одну-две столовые ложки растительного масла.
Поставьте на огонь, через несколько минут добавив в емкость рис.
Пожарьте его несколько минут на среднем огне, периодически помешивая.
Далее залейте рис кипятком в пропорции один к двум (то есть двум стаканам риса нужно четыре стакана). Добавьте соль по вкусу и варите рис на слабом огне под крышкой, пока он не будет готов. Рис должен получиться рассыпчатым.
Обжарьте миндаль и кедровые орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Мелко нарежьте петрушку. И теперь пора собирать мансаф.
Положите в тарелку рис, разровняйте его лопаткой.
Сверху выложите мясо с соусом из джамида. Соуса должно быть много, чтобы хорошо пропитать рис и мясо. Посыпьте сверху обжаренными орехами и петрушкой.
Подавайте блюдо горячим с тонким лавашем или питой, которыми можно захватывать рис и мясо.
Также вы можете приготовить плов с курицей.