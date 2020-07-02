Как Украина хочет использовать новый статус в НАТО в отношении Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины хотят использовать новый статус страны в НАТО для расширения базы разведывательных данных о ситуации в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Ранее Украина получила статус партнера по расширенным возможностям Североатлантического альянса. Он предполагает усиление оперативной совместимости войск стран-участниц программы с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем проще и эффективнее участие таких государств в миссиях и операциях НАТО. Также статус особого партнера дает более углубленный и быстрый обмен разведывательными данными со странами Альянса.

«Один из двух ключевых элементов (нового статуса – ред.) – доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем эффективнее могут быть решения, которые ты одобряешь», – сказал Кулеба в интервью украинским СМИ.

По словам главы МИД, новый статус Украины может способствовать тому, что Киев «будет лучше информирован о ситуации, которая происходит в Крыму».