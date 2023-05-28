Рецепты Как употреблять больше овощей: Клопотенко глупостей не посоветует По Admin - 28 мая, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями интересными идеями о различных овощных блюдах, которые нужно ежедневно употреблять для здоровья и сбалансированного питания. Согласно советам диетологов, взрослому человеку нужно употреблять ежедневно 500 грамм овощей. Но как это делать правильно и чтобы было вкусно, – рассказывает украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Читайте также Гуцульский банош с брынзой и грибами Итак, не медлите и питайтесь не только здорово, но и вкусно. Лапша из кабачков Цукини и кабачки можно нарезать овощерезкой до вида лапши, немного обжариваем на сковороде и подаем с любимым соусом. Запеченные баклажаны Баклажаны запекаем целыми или половинками, подаем с йогуртовым соусом. Или можно сделать из них крем (запечь и взбить с эстрагоном, чили и крем-сыром). Сладкий картофель – батат Запекаем батат с лимоном, или любимыми специями. Лимон и батат нарезаем ломтиками, добавляем масло, соль, черный молотый перец. Выкладываем поочередно ломтики батата и лимона, накрываем фольгой и запекаем 40 минут при 180 градусах. Квашеная капуста Квашеную капусту можно добавить к овсянке, в сэндвиче, салату. Берем вареное растолченное пшено, квашеную капусту и посыпаем шкварками или жареным луком, заправляем льняным маслом. Фаршированные помидоры Помидоры фаршируем кисломолочным сыром, моцареллой, оливками, присыпаем итальянскими травами и запекаем 15 минут при 180 градусах. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Блюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеНовый вкус любимого десерта – готовим Наполеон на кокосовом молокеЛучший маринад к шашлыку из свинины – рецепт из кивиТакой суп можно есть даже холодным. Рецепт вкусного постного борща: густой и насыщенныйПока сезон в разгаре. Как приготовить пирог со спаржей