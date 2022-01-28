Если вы ищете универсальный магазин для всех ваших потребностей в пищевых добавках, и особенно если вы ищете место для покупки, отличное от Amazon, то вы, должно быть, слышали об iHerb. iHerb доставляет товары по всему миру, и они особенно популярны среди международных потребителей, особенно в Японии, России и многих других странах мира. Это объясняет, почему многие обзоры на их веб-сайте автоматически переводятся с иностранных языков. Узнать, как заказать Айхерб в Крым не вызывает никаких проблем, об этом вам подробнее расскажет herbalsale.by.

Люди во всем мире хотят инвестировать в свое здоровье, и некоторые делают это раньше, чем другие. iHerb осознал потребность в натуральных продуктах в этом мире еще в 1996 году, когда они были основаны, и с тех пор поставляет свои натуральные продукты всем, кто готов платить.

iHerb изначально был основан в Калифорнии в 1996 году как место, где можно было купить зверобой. Но компания добилась гораздо большего успеха, чем они первоначально ожидали. Сегодня iHerb — это гигант электронной коммерции, который в 2019 году принес более 1 миллиарда долларов дохода.

Сегодня компания продает более 35 000 продуктов, включая добавки, косметические товары, корма для домашних животных, травы и многое другое!

Компания iHerb, расположенная в Пасадене, штат Калифорния, является одним из немногих гигантов, которые не только получают хорошую прибыль, но и помогают сделать мир лучше. С продуктами, которые они продают по всему миру, они помогают людям со всех континентов оставаться здоровыми, становиться стройными и получать пищевые добавки, которых им не хватает.

iHerb в цифрах

В iHerb работает более 1600 человек на гигантских складах и распределительных центрах в Калифорнии и Кентукки. Выполняя более 50 000 заказов в день, компания явно не бездельничает, когда дело доходит до того, чтобы стать мировым ритейлером №1, когда речь идет о натуральных продуктах. Компания открыла свой второй распределительный центр в Хевроне, штат Кентукки, из-за близости этого района к восточному побережью и от авиаузла DHL в Ковингтоне, штат Кентукки, что облегчает доступ к их международной клиентской базе.