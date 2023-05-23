Как заморозить баклажаны на зиму в морозилке – это вопрос, стоящий перед многими хозяйками в сезон заготовок. Свежие баклажаны и даже вымоченные в соленой воде, после размораживания сохраняют горечь, и текстура становится водянистой. Поэтому баклажаны, независимо от способа нарезки, подлежат любой термической обработке: бланкированию, жарке или запеканию.

Заморозка свежих баклажанов на зиму

Заморозка свежих баклажанов на зиму не займет у вас много времени. Форма нарезки или без нее, определяется хозяйкой. В этом рецепте баклажаны нарезаем кружками и замачиваем в горячей соленой воде под грузом, что удалит из овоща горечь и лишнюю жидкость.

Ингредиенты –+2 порц.

Баклажан 500 гр.

Соль 2 ст.л. с горкой (каменной)

Шаги 55 мин.

Заморозку, а вернее подготовку свежих баклажанов для заморозки на зиму делайте быстро, иначе они станут темными. Баклажаны промойте холодной водой, обсушите салфеткой и удалите кончики. Затем нарежьте кружками толщиной не более 0,5 см и переложите в глубокую посуду. Посыпьте их двумя столовыми ложками с горкой каменной соли. Залейте нарезку баклажанов крутым кипятком. Сверху положите тарелку с любым грузом и оставьте на 25 минут. По истечении этого времени баклажаны хорошо промойте под проточной водой и лишнюю воду уберите салфеткой, или оставив их на дуршлаге. Подготовленные баклажаны переложите в пакет для заморозки или контейнер. Пакет плотно закройте, ведь баклажаны легко впитывают запахи других продуктов, и положите в морозилку. Замороженные свежие баклажаны на зиму хорошо хранят свой вкус в течение года. Их можете использовать для приготовления разных блюд, не забывая, что баклажаны уже с солью. Удачных заготовок!

Как заморозить жареные баклажаны в морозилке

Заморозка жареных баклажанов становится достаточно популярной, ведь при этом способе размороженные баклажаны сохраняют вкус свежих и их можно просто кушать, заправив соусом с чесноком, или добавлять в другие блюда.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 50 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заморозки выбираем свежие упругие баклажаны. Их промываем, обсушиваем и удаляем кончики.

Шаг 2. Затем нарезаем кружками или брусочками. Посыпаем их на полчаса солью и по истечении указанного времени сок удаляем салфеткой.

Шаг 3. В чугунной сковородке хорошо разогреваем достаточное количество растительного масла и перекладываем на него нарезку баклажанов. Жарить, в зависимости от объема заготовки, можно порционно.

Шаг 4. Обжариваем нарезку баклажанов на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Шаг 5. Затем обжаренные баклажаны перекладываем на бумажные салфетки для удаления лишнего масла и раскладываем на решетке, чтобы полностью остыли.

Шаг 6. Остывшие жареные баклажаны раскладываем по зип-пакетам для заморозки, плотно закрываем и помещаем в морозилку. Удачных и вкусных заготовок!

Баклажаны, запеченные в духовке для заморозки на зиму

Вариант запекания в духовке баклажанов для заморозки на зиму более простой в сравнении с обжариванием овоща, да и масло с солью не нужно. В этом рецепте баклажаны запекаем целиком, а потом используем для разных блюд например, ругу, фаршировки или икры.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: по желанию.

Ингредиенты:

Баклажаны – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для запекания выберите средние баклажаны примерно одинакового размера. Их промойте под проточной водой, не удаляя кончики, и насухо вытрите салфеткой. Затем каждый плод часто наколите зубочисткой.

Шаг 2. Духовку включите на 200°С. На сухой противень уложите подготовленные баклажаны в один ряд и запеките в продолжение 40-50 минут.

Шаг 3. Запеченные баклажаны немного остудите. Острым ножом удалите кончики и сделайте с одной стороны глубокие надрезы.

Шаг 4. Затем баклажаны уложите на дуршлаг разрезом книзу. Поверх их поместите плоскую тарелку с любым грузом и оставьте на 20-25 минут.

Шаг 5. За это время из баклажанов вытечет сок, и текстура станет более плотной.

Шаг 6. По истечении этого времени баклажаны, запеченные в духовке, порционно разложите по пакетам, плотно закройте и переложите в морозилку. Удачных заготовок!

Баклажаны, замороженные кружочками

Баклажаны, замороженные кружочками в этом рецепте, готовим с короткой термической обработкой – бланшированием. Баклажаны не будут горчить, и вкус их будет, как у свежего овоща. Такие баклажаны подойдут для запекания или жарки, и размораживать их не надо.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 10.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг.

Сок лимона – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промываем, удаляем кончики, овощечисткой снимаем кожуру и нарезаем кружками толщиной не менее 0,5 см.

Шаг 2. В большой кастрюле доводим до кипения воду и добавляем к ней немного соли с ложкой сока лимона, что сохранит светлый цвет баклажана. Одновременно в другую посуду наливаем холодную воду и добавляем к ней кубики льда. Порционно в кипяток кладем на 3-4 минуты нарезку баклажанов.

Шаг 3. Шумовкой или лучше ситом бланшированные баклажаны перекладываем в ледяную воду.

Шаг 4. Остуженные баклажаны перекладываем в отдельную посуду.

Шаг 5. Салфеткой с кружков баклажанов полностью удаляем остатки жидкости.

Шаг 6. Застилаем пленкой разделочную доску. На нее в один слой выкладываем подготовленные баклажаны и подмораживаем в течение часа в морозилке.

Шаг 7. Затем подмороженные кружки баклажанов раскладываем по зип-пакетам, плотно закрываем и отправляем на хранение в камеру при температуре не больше минус 18 градусов, которая является оптимальной для заморозки. Удачных и вкусных заготовок!

Как заморозить баклажаны кубиками

Баклажаны замораживают в форме нарезки кубиками для приготовления салатов или рагу. Принципы замораживания такие же, как и в других вариантах – термическая обработка нарезки овоща. В этом рецепте вам предлагается кубики баклажанов полить растительным маслом и запечь в рукаве в духовке.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранные для запекания баклажаны промойте, насухо протрите салфеткой и нарежьте кубиками размером примерно 1х1 см. Переложите их в отдельную посуду, полейте растительным маслом и хорошо перемешайте.

Шаг 2. Затем переложите их в рукав, распределив в один слой. Края рукава зафиксируйте клипсами, удалив воздух.

Шаг 3. Если у вас рукав без специальных отверстий для выхода пара, наколите его ножом в нескольких местах. Переложите кубики в рукаве на противень, поместите в холодную духовку и включите ее на 180°С. Запеките кубики в продолжение 20-30 минут.

Шаг 4. Затем противень извлеките из духовки. Рукав разрежьте, и баклажаны остудите полностью. Остывшие баклажаны кубиками порционно разложите по зип-пакетам, плотно закройте и переложите в морозилку на хранение до зимы. Удачных и вкусных заготовок!