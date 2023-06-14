Как заморозить грибы правильно – это вопрос, ответ на который вы найдете, прочитав нашу подборку подробных рецептов. Замораживать грибочки можно по-разному, например, прежде чем убрать заветную заготовку на полку морозилки, их можно отварить в подсоленной воде, а можно просто тщательно промыть под струей воды, обсушить и, нарезав ломтиками желаемого размера переместить в место для дальнейшего хранения. Выбор зависит исключительно от вас, потому как при отрицательной температуре грибы не теряют свой вкус и аромат.
Как заморозить белые грибы правильно
Как заморозить белые грибы правильно – ответ вы найдете в данном рецепте, и потребуется вам всего лишь три составляющих. Рекомендуем вам отваривать грибочки перед заморозкой, так они гораздо лучше сохраняют свои вкусовые характеристики и насыщенный аромат.
Ингредиенты –+1 кг.
- Грибы 1.5 кг
- Вода 2.5 л.
- Соль 1 ст.л.
Шаги 70 мин.
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Как заморозить грибы правильно? В первую очередь выкладываем все составляющие на рабочую поверхность.
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Каждый гриб тщательно промываем под струей воды.
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Крупные боровики разрезаем на несколько сегментов для ускорения процесса.
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В кастрюле кипятим воду с добавлением соли и забрасываем грибочки, провариваем около тридцати минут.
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Готовый продукт выкладываем в сито и оставляем до тех пор, пока вся лишняя жидкость не стечет, а грибы не остынут.
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Раскладываем отварные грибы по небольшим пакетикам и убираем в морозильную камеру.
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Такая заготовка отлично хранится в течение 10-12 месяцев. Приятного аппетита!
Как заморозить жареные грибы в морозилке
Как заморозить жареные грибы в морозилке? Для этого нам понадобится лишь качественное оливковое масло, которое усилит аромат, грибы и плотные пакетики с зип-замком. Замороженные боровики идеально подходят для готовки первых и вторых блюд – обязательно попробуйте!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Грибы белые – 400 гр.
- Масло оливковое – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Грибы зачищаем щеточкой или ножиком от земли и прочего мусора.
Шаг 2. Ополаскиваем боровики и насухо промакиваем бумажными полотенцами, нарезаем.
Шаг 3. Большую сковородку прогреваем и забрасываем основной ингредиент.
Шаг 4. Вливаем несколько столовых ложек воды и выпариваем влагу, затем добавляем оливковое масло.
Шаг 5. Обжариваем до мягкости и золотистого оттенка.
Шаг 6. Ароматные грибочки остужаем до комнатной температуры и выкладываем в пакеты либо контейнеры, убираем в морозилку – все готово. Готовьте и получайте удовольствие!
Как заморозить отварные опята на зиму
Как заморозить отварные опята на зиму? Наверняка, каждый грибник задавался вопросом, каким же еще способом можно заготовить вкусные и ароматные грибочки на холодный период года, чтобы наслаждаться ими не только в сезон. И если вы один из таких любителей «тихой» охоты, то этот рецепт для вас!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 8-9.
Ингредиенты:
- Опята – 1 кг.
- Вода – 3 л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Грибы перебираем и избавляемся от старых опят и подпорченных.
Шаг 2. Под струей воды хорошенько ополаскиваем каждый опенок.
Шаг 3. Крупные грибы разрезаем на несколько частей.
Шаг 4. Обдаем грибочки кипятком и откидываем на дуршлаг, после сразу же отправляем в кипящую воду и варим около 20 минут, не забываем посолить, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.
Шаг 5. Снова высыпаем опята в сито и даем полностью стечь жидкости.
Шаг 6. Остывшие грибы расфасовываем по пакетам и перемещаем на полку морозильной камеры. Приятного аппетита!
Как заморозить свежие шампиньоны в морозилке
Как заморозить свежие шампиньоны в морозилке? Делать это можно различными способами, например, предварительно отварив или обжарив грибочки до румяности на оливковом масле. А использовать заготовку можно так же по-разному: для варки супов или ароматной пасты.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 12.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 2 кг.
- Масло оливковое – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Шампиньоны ополаскиваем и раскладываем на хлопковом полотенце для сушки.
Шаг 2. ½ от общего количество грибов нарезаем слайсами средней толщины.
Шаг 3. Вторую половину оставляем цельной.
Шаг 4. В сковороде с высокими бортиками разогреваем оливковое масло.
Шаг 5. Обжариваем нарезанные шампиньоны до полного испарения жидкости и румяной корочки.
Шаг 6. Целые грибочки варим около 15 минут с момента закипания.
Шаг 7. Остывшие грибы раскладываем по небольшим пакетам и перемещаем в морозилку. Приятного аппетита!
Как заморозить свежие вешенки в морозилке
Как заморозить свежие вешенки в морозилке? Заморозка свежих продуктов всегда считалась более полезной, нежели предварительно грибы отварить или подвергнуть другой тепловой обработке. Вешенки полностью сохраняют свой вкус и аромат, соответственно, будут вас радовать на протяжении всего года.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Вешенки – 500 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свежие грибочки тщательно перебираем и быстро ополаскиваем под струей воды.
Шаг 2. Если вешенки крупные, то разрезаем их на небольшие ломтики.
Шаг 3. В один слой выкладываем грибы на плоскую и большую посуду – ставим в морозилку примерно на 24 часа.
Шаг 4. Застывшие вешенки, сохранившие свою форму, снимаем с противня и перекладываем в пакеты.
Шаг 5. Аппетитную заготовку используем по назначению. Приятного аппетита!
Лесные грибы на зиму в морозилке
Лесные грибы на зиму в морозилке – это простой и проверенный способ заготовки ароматных лесных даров. Достав пакетик с такими грибочками из морозильной камеры, вы запросто сможете приготовить домашний пирог с сочной начинкой, сварить аппетитный суп или добавить грибочки в рагу.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Грибы лесные – 700 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытые и обсушенные грибы произвольно нарезаем.
Шаг 2. Грибочки высыпаем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Убавив пламя, провариваем 30-35 минут.
Шаг 3. Готовый компонент перекидываем в дуршлаг и даем полностью стечь воде и остыть.
Шаг 4. Раскладываем продукт по плотным пакетам и убираем в морозильную камеру.
Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!