Как заморозить грибы правильно – это вопрос, ответ на который вы найдете, прочитав нашу подборку подробных рецептов. Замораживать грибочки можно по-разному, например, прежде чем убрать заветную заготовку на полку морозилки, их можно отварить в подсоленной воде, а можно просто тщательно промыть под струей воды, обсушить и, нарезав ломтиками желаемого размера переместить в место для дальнейшего хранения. Выбор зависит исключительно от вас, потому как при отрицательной температуре грибы не теряют свой вкус и аромат.

Как заморозить белые грибы правильно

Как заморозить белые грибы правильно – ответ вы найдете в данном рецепте, и потребуется вам всего лишь три составляющих. Рекомендуем вам отваривать грибочки перед заморозкой, так они гораздо лучше сохраняют свои вкусовые характеристики и насыщенный аромат.

Ингредиенты –+1 кг.

Грибы 1.5 кг

Вода 2.5 л.

Соль 1 ст.л.

Шаги 70 мин.

Как заморозить грибы правильно? В первую очередь выкладываем все составляющие на рабочую поверхность. Каждый гриб тщательно промываем под струей воды. Крупные боровики разрезаем на несколько сегментов для ускорения процесса. В кастрюле кипятим воду с добавлением соли и забрасываем грибочки, провариваем около тридцати минут. Готовый продукт выкладываем в сито и оставляем до тех пор, пока вся лишняя жидкость не стечет, а грибы не остынут. Раскладываем отварные грибы по небольшим пакетикам и убираем в морозильную камеру. Такая заготовка отлично хранится в течение 10-12 месяцев. Приятного аппетита!

Как заморозить жареные грибы в морозилке

Как заморозить жареные грибы в морозилке? Для этого нам понадобится лишь качественное оливковое масло, которое усилит аромат, грибы и плотные пакетики с зип-замком. Замороженные боровики идеально подходят для готовки первых и вторых блюд – обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Грибы белые – 400 гр.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы зачищаем щеточкой или ножиком от земли и прочего мусора.

Шаг 2. Ополаскиваем боровики и насухо промакиваем бумажными полотенцами, нарезаем.

Шаг 3. Большую сковородку прогреваем и забрасываем основной ингредиент.

Шаг 4. Вливаем несколько столовых ложек воды и выпариваем влагу, затем добавляем оливковое масло.

Шаг 5. Обжариваем до мягкости и золотистого оттенка.

Шаг 6. Ароматные грибочки остужаем до комнатной температуры и выкладываем в пакеты либо контейнеры, убираем в морозилку – все готово. Готовьте и получайте удовольствие!

Как заморозить отварные опята на зиму

Как заморозить отварные опята на зиму? Наверняка, каждый грибник задавался вопросом, каким же еще способом можно заготовить вкусные и ароматные грибочки на холодный период года, чтобы наслаждаться ими не только в сезон. И если вы один из таких любителей «тихой» охоты, то этот рецепт для вас!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

Опята – 1 кг.

Вода – 3 л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы перебираем и избавляемся от старых опят и подпорченных.

Шаг 2. Под струей воды хорошенько ополаскиваем каждый опенок.

Шаг 3. Крупные грибы разрезаем на несколько частей.

Шаг 4. Обдаем грибочки кипятком и откидываем на дуршлаг, после сразу же отправляем в кипящую воду и варим около 20 минут, не забываем посолить, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 5. Снова высыпаем опята в сито и даем полностью стечь жидкости.

Шаг 6. Остывшие грибы расфасовываем по пакетам и перемещаем на полку морозильной камеры. Приятного аппетита!

Как заморозить свежие шампиньоны в морозилке

Как заморозить свежие шампиньоны в морозилке? Делать это можно различными способами, например, предварительно отварив или обжарив грибочки до румяности на оливковом масле. А использовать заготовку можно так же по-разному: для варки супов или ароматной пасты.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 2 кг.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шампиньоны ополаскиваем и раскладываем на хлопковом полотенце для сушки.

Шаг 2. ½ от общего количество грибов нарезаем слайсами средней толщины.

Шаг 3. Вторую половину оставляем цельной.

Шаг 4. В сковороде с высокими бортиками разогреваем оливковое масло.

Шаг 5. Обжариваем нарезанные шампиньоны до полного испарения жидкости и румяной корочки.

Шаг 6. Целые грибочки варим около 15 минут с момента закипания.

Шаг 7. Остывшие грибы раскладываем по небольшим пакетам и перемещаем в морозилку. Приятного аппетита!

Как заморозить свежие вешенки в морозилке

Как заморозить свежие вешенки в морозилке? Заморозка свежих продуктов всегда считалась более полезной, нежели предварительно грибы отварить или подвергнуть другой тепловой обработке. Вешенки полностью сохраняют свой вкус и аромат, соответственно, будут вас радовать на протяжении всего года.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Вешенки – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежие грибочки тщательно перебираем и быстро ополаскиваем под струей воды.

Шаг 2. Если вешенки крупные, то разрезаем их на небольшие ломтики.

Шаг 3. В один слой выкладываем грибы на плоскую и большую посуду – ставим в морозилку примерно на 24 часа.

Шаг 4. Застывшие вешенки, сохранившие свою форму, снимаем с противня и перекладываем в пакеты.

Шаг 5. Аппетитную заготовку используем по назначению. Приятного аппетита!

Лесные грибы на зиму в морозилке

Лесные грибы на зиму в морозилке – это простой и проверенный способ заготовки ароматных лесных даров. Достав пакетик с такими грибочками из морозильной камеры, вы запросто сможете приготовить домашний пирог с сочной начинкой, сварить аппетитный суп или добавить грибочки в рагу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Грибы лесные – 700 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные грибы произвольно нарезаем.

Шаг 2. Грибочки высыпаем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Убавив пламя, провариваем 30-35 минут.

Шаг 3. Готовый компонент перекидываем в дуршлаг и даем полностью стечь воде и остыть.

Шаг 4. Раскладываем продукт по плотным пакетам и убираем в морозильную камеру.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!