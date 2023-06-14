Как заморозить грибы правильно

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Как заморозить грибы правильно – это вопрос, ответ на который вы найдете, прочитав нашу подборку подробных рецептов. Замораживать грибочки можно по-разному, например, прежде чем убрать заветную заготовку на полку морозилки, их можно отварить в подсоленной воде, а можно просто тщательно промыть под струей воды, обсушить и, нарезав ломтиками желаемого размера переместить в место для дальнейшего хранения. Выбор зависит исключительно от вас, потому как при отрицательной температуре грибы не теряют свой вкус и аромат.

Как заморозить белые грибы правильно

Как заморозить белые грибы правильно – ответ вы найдете в данном рецепте, и потребуется вам всего лишь три составляющих. Рекомендуем вам отваривать грибочки перед заморозкой, так они гораздо лучше сохраняют свои вкусовые характеристики и насыщенный аромат.

Как заморозить грибы правильно

Ингредиенты –+1 кг.

  • Грибы 1.5 кг
  • Вода 2.5 л.
  • Соль 1 ст.л.

Шаги 70 мин.

  1. Как заморозить грибы правильно

    Как заморозить грибы правильно? В первую очередь выкладываем все составляющие на рабочую поверхность.

  2. Как заморозить грибы правильно

    Каждый гриб тщательно промываем под струей воды.

  3. Как заморозить грибы правильно

    Крупные боровики разрезаем на несколько сегментов для ускорения процесса.

  4. Как заморозить грибы правильно

    В кастрюле кипятим воду с добавлением соли и забрасываем грибочки, провариваем около тридцати минут.

  5. Как заморозить грибы правильно

    Готовый продукт выкладываем в сито и оставляем до тех пор, пока вся лишняя жидкость не стечет, а грибы не остынут.

  6. Как заморозить грибы правильно

    Раскладываем отварные грибы по небольшим пакетикам и убираем в морозильную камеру.

  7. Как заморозить грибы правильно

    Такая заготовка отлично хранится в течение 10-12 месяцев. Приятного аппетита!

Как заморозить жареные грибы в морозилке

Как заморозить жареные грибы в морозилке? Для этого нам понадобится лишь качественное оливковое масло, которое усилит аромат, грибы и плотные пакетики с зип-замком. Замороженные боровики идеально подходят для готовки первых и вторых блюд – обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Грибы белые – 400 гр.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы зачищаем щеточкой или ножиком от земли и прочего мусора.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 2. Ополаскиваем боровики и насухо промакиваем бумажными полотенцами, нарезаем.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 3. Большую сковородку прогреваем и забрасываем основной ингредиент.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 4. Вливаем несколько столовых ложек воды и выпариваем влагу, затем добавляем оливковое масло.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 5. Обжариваем до мягкости и золотистого оттенка.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 6. Ароматные грибочки остужаем до комнатной температуры и выкладываем в пакеты либо контейнеры, убираем в морозилку – все готово. Готовьте и получайте удовольствие!

Как заморозить грибы правильно

Как заморозить отварные опята на зиму

Как заморозить отварные опята на зиму? Наверняка, каждый грибник задавался вопросом, каким же еще способом можно заготовить вкусные и ароматные грибочки на холодный период года, чтобы наслаждаться ими не только в сезон. И если вы один из таких любителей «тихой» охоты, то этот рецепт для вас!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8-9.

Ингредиенты:

  • Опята – 1 кг.
  • Вода – 3 л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы перебираем и избавляемся от старых опят и подпорченных.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 2. Под струей воды хорошенько ополаскиваем каждый опенок.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 3. Крупные грибы разрезаем на несколько частей.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 4. Обдаем грибочки кипятком и откидываем на дуршлаг, после сразу же отправляем в кипящую воду и варим около 20 минут, не забываем посолить, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 5. Снова высыпаем опята в сито и даем полностью стечь жидкости.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 6. Остывшие грибы расфасовываем по пакетам и перемещаем на полку морозильной камеры. Приятного аппетита!

Как заморозить грибы правильно

Как заморозить свежие шампиньоны в морозилке

Как заморозить свежие шампиньоны в морозилке? Делать это можно различными способами, например, предварительно отварив или обжарив грибочки до румяности на оливковом масле. А использовать заготовку можно так же по-разному: для варки супов или ароматной пасты.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 2 кг.
  • Масло оливковое – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шампиньоны ополаскиваем и раскладываем на хлопковом полотенце для сушки.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 2. ½ от общего количество грибов нарезаем слайсами средней толщины.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 3. Вторую половину оставляем цельной.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 4. В сковороде с высокими бортиками разогреваем оливковое масло.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 5. Обжариваем нарезанные шампиньоны до полного испарения жидкости и румяной корочки.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 6. Целые грибочки варим около 15 минут с момента закипания.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 7. Остывшие грибы раскладываем по небольшим пакетам и перемещаем в морозилку. Приятного аппетита!

Как заморозить грибы правильно

Как заморозить свежие вешенки в морозилке

Как заморозить свежие вешенки в морозилке? Заморозка свежих продуктов всегда считалась более полезной, нежели предварительно грибы отварить или подвергнуть другой тепловой обработке. Вешенки полностью сохраняют свой вкус и аромат, соответственно, будут вас радовать на протяжении всего года.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Вешенки – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежие грибочки тщательно перебираем и быстро ополаскиваем под струей воды.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 2. Если вешенки крупные, то разрезаем их на небольшие ломтики.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 3. В один слой выкладываем грибы на плоскую и большую посуду – ставим в морозилку примерно на 24 часа.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 4. Застывшие вешенки, сохранившие свою форму, снимаем с противня и перекладываем в пакеты.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 5. Аппетитную заготовку используем по назначению. Приятного аппетита!

Как заморозить грибы правильно

Лесные грибы на зиму в морозилке

Лесные грибы на зиму в морозилке – это простой и проверенный способ заготовки ароматных лесных даров. Достав пакетик с такими грибочками из морозильной камеры, вы запросто сможете приготовить домашний пирог с сочной начинкой, сварить аппетитный суп или добавить грибочки в рагу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Грибы лесные – 700 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные грибы произвольно нарезаем.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 2. Грибочки высыпаем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Убавив пламя, провариваем 30-35 минут.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 3. Готовый компонент перекидываем в дуршлаг и даем полностью стечь воде и остыть.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 4. Раскладываем продукт по плотным пакетам и убираем в морозильную камеру.

Как заморозить грибы правильно

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Как заморозить грибы правильно

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