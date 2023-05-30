Как заморозить клубнику на зиму

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Как заморозить клубнику на зиму в морозилке, да и с максимальным сохранением аромата, вкуса и витаминов – вопрос, стоящий перед многими хозяйками в короткий срок летней ягоды. Варианты заморозки разные и определяются целью ее дальнейшего использования. Замораживаем клубнику целой ягодой, кусочками, протертой в виде пюре, с добавлением сахара или без него, а особенности заготовки указаны в рецептах данной темы.

Как заморозить клубнику целыми ягодами на зиму

Заморозить клубнику целыми ягодами на зиму несложно, только важно правильно ее подготовить. Для заморозки выбираются зрелые и неповрежденные ягоды. Добавлять сахар или нет, ведь клубника в морозилке частично теряет сладость, решает хозяйка. Целые ягоды отлично подойдут для десертов, выпечки, их можно просто кушать или сварить компот с вареньем.

Как заморозить клубнику на зиму

Ингредиенты –+1 порц.

  • Клубника 300 гр.

Шаги 10 мин.

  1. Как заморозить клубнику на зиму

    Как правильно заморозить клубнику на зиму в морозилке? Сразу следует взвесить клубнику, подлежащую заморозке. Переложить ее в отдельную посуду.

  2. Как заморозить клубнику на зиму

    Залить ягоду холодной водой и оставить на несколько минут. Хотя клубника на вид и чистая, но промыть ее надо.

  3. Как заморозить клубнику на зиму

    Затем клубнику откинуть на дуршлаг, чтобы вода стекла.

  4. Как заморозить клубнику на зиму

    Ножом аккуратно у каждой ягоды удалить чашелистики.

  5. Как заморозить клубнику на зиму

    На столешнице расстелить бумажное полотенце и на нем в один слой разложить клубнику. Лишнюю влагу обязательно убрать.

  6. Как заморозить клубнику на зиму

    Обсушенные ягоды клубники переложить в зип-пакет или контейнер с плотной крышкой и отправить в морозилку. Удачных заготовок!

Протертая клубника с сахаром на зиму в морозилке

Протертая клубника с сахаром на зиму в морозилке будет у вас добавкой к любому десерту или домашней выпечке. Сахара добавляется немного и вкус ягоды не будет приторным. В этом рецепте вам предлагается заготовку сделать более концентрированной, что важно при небольшом объеме морозилки.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 кг.

Ингредиенты:

  • Клубника – 1 кг.
  • Сахар – ½ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Клубнику ополосните холодной водой, удалите чашелистики и ягоды разрежьте на кусочки.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 2. Нарезку клубники переложите в отдельную посуду, засыпьте сахаром.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 3. Оставьте минимум на полчаса, чтобы ягода дала сок, что сделает ее более плотной, и ее будем замораживать.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 4. Затем клубнику откиньте на дуршлаг. Сок можете использовать для других целей.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 5. С помощью погружного или стационарного блендера, клубнику пюрируйте в однородную массу.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 6. Затем эту массу разлейте по небольшим контейнерам, застелив их пленкой, или по фигурным формочкам.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 7. На сутки протертую клубнику поместите в морозилку. Затем освободите от формочек и пленки.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 8. Замороженную протертую клубнику с сахаром компактно уложите в пакеты, обязательно подпишите и отправьте в морозилку для хранения до зимы. Удачных заготовок!

Как заморозить клубнику на зиму

Как заморозить клубнику в пластиковых контейнерах

Пластиковые контейнеры удобны для заморозки клубники целыми ягодами, но если просто промыть ее, поместить в контейнер и заморозить, то получится киселеобразная кислая масса. В этом рецепте вам предлагается вариант заморозки клубники с сахарной пудрой.

Время готовки: 3 часа 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 кг.

Ингредиенты:

  • Клубника – 1 кг.
  • Сахарная пудра – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте клубнику и сахарную пудру, согласно пропорции рецепта.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 2. Клубнику аккуратно промойте в холодной воде, удалите чашелистики и поместите на пластмассовый дуршлаг, чтобы жидкость стекла. Желательно, чтобы клубника не контактировала с металлом.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 3. На две деревянные или пластиковые разделочные доски разложите ягоды на небольшом расстоянии друг от друга и оставьте на 1 час, не более, иначе ягода даст сок. За это время ягоды обсохнут.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 4. Затем клубнику переложите, и доски застелите пищевой пленкой. На них повторно уложите ягоды и поместите в морозилку на 2 часа.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 5. Подготовьте небольшие чистые пластиковые контейнеры. В них пересыпьте замороженную клубнику и послойно пересыпьте сахарной пудрой. Контейнеры плотно закройте. Клубнику в пластиковых контейнерах поставьте в морозилку на хранение, с оптимальной температурой -18°С. В течение года клубника отлично сохранит свой аромат и вкус. Удачных и вкусных заготовок!

Как заморозить клубнику на зиму

Как заморозить клубнику в сахарном сиропе на зиму

Хорошим вариантом замораживания клубники будет заготовка ее в сахарном сиропе, что позволяет отлично сохранить вкус и аромат свежей ягоды, да и хранить можно долго. Для этого берут небольшие ягоды, или крупные разрезают на кусочки. В этом рецепте клубнику заливаем теплым сахарным сиропом сразу в контейнерах, остуживаем и помещаем в морозилку.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Клубника – 1.5 кг.
  • Сахар – 1 ст.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала в кипяченой и немного остуженной воде растворите сахар, согласно пропорции рецепта.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 2. Клубнику, выбранную для этой заготовки, ополосните холодной водой и удалите чашелистики.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 3. Подготовленную клубнику разложите по небольшим пластиковым контейнерам, и залейте сахарным сиропом. Оставьте ее до полного остывания.

Как заморозить клубнику на зиму

Шаг 4. Остывшую в контейнерах клубнику в сахарном сиропе плотно закройте крышками и переставьте в морозилку на хранение. Удачных заготовок!

Как заморозить клубнику на зиму

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