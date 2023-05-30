Как заморозить клубнику на зиму в морозилке, да и с максимальным сохранением аромата, вкуса и витаминов – вопрос, стоящий перед многими хозяйками в короткий срок летней ягоды. Варианты заморозки разные и определяются целью ее дальнейшего использования. Замораживаем клубнику целой ягодой, кусочками, протертой в виде пюре, с добавлением сахара или без него, а особенности заготовки указаны в рецептах данной темы.

Как заморозить клубнику целыми ягодами на зиму

Заморозить клубнику целыми ягодами на зиму несложно, только важно правильно ее подготовить. Для заморозки выбираются зрелые и неповрежденные ягоды. Добавлять сахар или нет, ведь клубника в морозилке частично теряет сладость, решает хозяйка. Целые ягоды отлично подойдут для десертов, выпечки, их можно просто кушать или сварить компот с вареньем.

Ингредиенты –+1 порц.

Клубника 300 гр.

Шаги 10 мин.

Как правильно заморозить клубнику на зиму в морозилке? Сразу следует взвесить клубнику, подлежащую заморозке. Переложить ее в отдельную посуду. Залить ягоду холодной водой и оставить на несколько минут. Хотя клубника на вид и чистая, но промыть ее надо. Затем клубнику откинуть на дуршлаг, чтобы вода стекла. Ножом аккуратно у каждой ягоды удалить чашелистики. На столешнице расстелить бумажное полотенце и на нем в один слой разложить клубнику. Лишнюю влагу обязательно убрать. Обсушенные ягоды клубники переложить в зип-пакет или контейнер с плотной крышкой и отправить в морозилку. Удачных заготовок!

Протертая клубника с сахаром на зиму в морозилке

Протертая клубника с сахаром на зиму в морозилке будет у вас добавкой к любому десерту или домашней выпечке. Сахара добавляется немного и вкус ягоды не будет приторным. В этом рецепте вам предлагается заготовку сделать более концентрированной, что важно при небольшом объеме морозилки.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 кг.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг.

Сахар – ½ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Клубнику ополосните холодной водой, удалите чашелистики и ягоды разрежьте на кусочки.

Шаг 2. Нарезку клубники переложите в отдельную посуду, засыпьте сахаром.

Шаг 3. Оставьте минимум на полчаса, чтобы ягода дала сок, что сделает ее более плотной, и ее будем замораживать.

Шаг 4. Затем клубнику откиньте на дуршлаг. Сок можете использовать для других целей.

Шаг 5. С помощью погружного или стационарного блендера, клубнику пюрируйте в однородную массу.

Шаг 6. Затем эту массу разлейте по небольшим контейнерам, застелив их пленкой, или по фигурным формочкам.

Шаг 7. На сутки протертую клубнику поместите в морозилку. Затем освободите от формочек и пленки.

Шаг 8. Замороженную протертую клубнику с сахаром компактно уложите в пакеты, обязательно подпишите и отправьте в морозилку для хранения до зимы. Удачных заготовок!

Как заморозить клубнику в пластиковых контейнерах

Пластиковые контейнеры удобны для заморозки клубники целыми ягодами, но если просто промыть ее, поместить в контейнер и заморозить, то получится киселеобразная кислая масса. В этом рецепте вам предлагается вариант заморозки клубники с сахарной пудрой.

Время готовки: 3 часа 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 кг.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг.

Сахарная пудра – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте клубнику и сахарную пудру, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Клубнику аккуратно промойте в холодной воде, удалите чашелистики и поместите на пластмассовый дуршлаг, чтобы жидкость стекла. Желательно, чтобы клубника не контактировала с металлом.

Шаг 3. На две деревянные или пластиковые разделочные доски разложите ягоды на небольшом расстоянии друг от друга и оставьте на 1 час, не более, иначе ягода даст сок. За это время ягоды обсохнут.

Шаг 4. Затем клубнику переложите, и доски застелите пищевой пленкой. На них повторно уложите ягоды и поместите в морозилку на 2 часа.

Шаг 5. Подготовьте небольшие чистые пластиковые контейнеры. В них пересыпьте замороженную клубнику и послойно пересыпьте сахарной пудрой. Контейнеры плотно закройте. Клубнику в пластиковых контейнерах поставьте в морозилку на хранение, с оптимальной температурой -18°С. В течение года клубника отлично сохранит свой аромат и вкус. Удачных и вкусных заготовок!

Как заморозить клубнику в сахарном сиропе на зиму

Хорошим вариантом замораживания клубники будет заготовка ее в сахарном сиропе, что позволяет отлично сохранить вкус и аромат свежей ягоды, да и хранить можно долго. Для этого берут небольшие ягоды, или крупные разрезают на кусочки. В этом рецепте клубнику заливаем теплым сахарным сиропом сразу в контейнерах, остуживаем и помещаем в морозилку.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Клубника – 1.5 кг.

Сахар – 1 ст.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала в кипяченой и немного остуженной воде растворите сахар, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Клубнику, выбранную для этой заготовки, ополосните холодной водой и удалите чашелистики.

Шаг 3. Подготовленную клубнику разложите по небольшим пластиковым контейнерам, и залейте сахарным сиропом. Оставьте ее до полного остывания.

Шаг 4. Остывшую в контейнерах клубнику в сахарном сиропе плотно закройте крышками и переставьте в морозилку на хранение. Удачных заготовок!