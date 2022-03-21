Как заработать на инвестициях с минимальными вложениями

Инвестирование – это та отрасль доходности, где можно начать с небольших капиталовложений. Постепенно увеличивая процент прибыли и добавляя объем базового капитала, можно через непродолжительное время выйти на внушительные объемы инвестиций. Но начать можно с малого.

Куда выгодно вкладывать деньги в минимальных объемах

Имея небольшой денежный ресурс, можно начать инвестиционную деятельность даже с высокими показателями рентабельности. Но при этом следует учитывать периоды капиталовложений – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Примерами удачных инвестиций с минимальными капиталовложениями могут служить:

● покупка или спекулятивные операции с иностранной валютой;

● вложения в цифровые активы;

● покупка государственных облигаций;

● венчурные инвестиции в развивающийся бизнес;

● фондовые виды инвестирования – паевые фонды, активы фондовых бирж и так далее;

● краудфандинг – долевое инвестиционное участие в развитии стартапов;

● покупка материальных активов – золота, платины, драгоценных камней и металлов.

Если нет опасений в возможных убытках, финансовые аналитики рекомендуют еще два перспективных направления. Первое – это вложения в инвестиционные счета типа ПАММ, РАММ и им подобные. Здесь по согласованию с управляющим возможны агрессивные, умеренные или консервативные тактики с разным процентом доходности, доходящим иногда до 70-80% за месяц.

Другой более стабильный и весьма доходный вариант инвестирования небольших сумм – это подобрать ПИФ для вложений минимальных объемов денежных средств. Причем этот вариант удобен своей вариативностью – инвестор может подбирать ценные бумаги разных субъектов из любых отраслей деятельности. Таким образом, формируется полноценный инвестиционный портфель с минимальными вложениям. Одновременно производится диверсификация вероятных рыночных рисков.

Что нужно для инвестиций с минимальными вложениями

Если есть желание вкладывать деньги в инвестиционные проекты, но самих денег – не густо, то советуется использовать только доступные суммы. Не стоит одалживать и брать в кредит – проценты по выплатам могут перекрыть уровень доходности.

Перед началом капиталовложений следует составить четкий план инвестирования, куда включается выбор инвестиционных направлений, ожидаемая доходность, вероятные риски и методы их хеджирования.

Желательно просчитать заранее уровень рентабельности инвестиционной деятельности и период окупаемости инвестиций. Также стоит подбирать проекты и направления, где можно увеличивать базовый инвестиционный капитал.

Еще эксперты финансовых рынков советуют заблаговременно определять цели инвестирования – венчурные, прямые, спекулятивные, интеллектуальные.