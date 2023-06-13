Как защитить корпоративную информацию – используем бизнес-коммуникаторы

Исходя из аналитических данных по Российской Федерации: по сравнению с другими странами, корпоративная информация просачивается посредством мессенджеров почти в 3 раза чаще. Чтобы исключить утечки по файлам из переписки, а также личным данным сотрудников, компаниям требуются коммуникаторы, о чем более подробно рассказано на сайте https://anwork.net/ru.

Для качественного бизнес-коммуникатора необходимо создание анонимной группы закрытого типа. А это значит, что не придется использовать телефонный номер, благодаря чему и звонки будут совершаться без СИМ-карты. Для участия в подобном приложении потребуется разовое и исключительно индивидуальное приглашение. Среди дополнительного функционала — видео- и аудиосвязь, возможность осуществлять аудиоконференцию.

Стандартизация связи в современных мессенджерах для бизнеса

Безопасный коммуникатор должен отвечать следующим требованиям и нормам:

хранение всех данных только в приложении с исключением их переноса на сервер;

простота входа — без паролей и логинов, поэтому система должна содержать автоматический ключ;

невозможность взлома, для чего создается сквозное шифрование;

защищенность доступа от третьих лиц.

Особенно важно сохранять всю историю локально — на гаджетах участников группы. Нужно использовать экспорт данных, чтобы ОС смартфона не получила доступ. Более всего актуален такой подход для пользователей, которые в реальном времени находятся в другой стране.

Как работать с приложением?

Безопасных бизнес-коммуникаторов много, почти все подходят для Android и iOS, а скачивать приложения можно в специальном магазине или на сайте. Но есть в этом недостаток — некоторые мессенджеры не имеют русификации. Некоторые приложения только платные.

Специалисты рекомендуют отказываться от бесплатных версий. Для этого есть существенные причины:

низкая скорость передачи объемных файлов или необходимость сделать предварительное архивирование;

информация и личные данные доступны третьим лицам (владельцам серверов), поэтому проконтролировать это нет возможности;

смешанность всех контактов (корпоративных и личных), поэтому пользователь рискует отправить сообщение не тому человеку или может отвлекаться на общение с друзьями;

отсутствие функции поиска чатов, что вызывает неудобство;

спам-рассылки не отключаются.

Массовые мессенджеры (Telegram и т.д.) целесообразно использовать только в малом бизнесе, но крупные компании должны предвидеть все неприятные моменты, особенно при утечке информации.