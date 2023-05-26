Как засолить грудинку в домашних условиях? Мы делимся кулинарной подборкой из восьми вкусных и быстрых рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Засоленная грудинка выйдет аппетитной, вкусной и ароматной. Подавайте ее к столу с черным хлебом, зеленью, свежими овощами или солениями. Отличная идея для яркого перекуса.

Как засолить грудинку с чесноком, чтобы таяла во рту

Как засолить грудинку с чесноком, чтобы таяла во рту? Рассказываем в нашей кулинарной идее, проверенной многими хозяйками. Готовый продукт выйдет интересным по вкусу, аппетитным и удивительно ароматным. Подавайте к столу с черным хлебом, зеленью или соленьями.

Ингредиенты –+0.5 кг.

Свиная грудинка 500 гр.

Чеснок 5 зуб.

Соль 2 ст.л.

Перец чёрный молотый 1 ст.л.

Лавровый лист по вкусу

Перец чили по желанию

Шаги 4 д.

Как быстро и вкусно засолить грудинку в домашних условиях? Свиную грудинку промываем, обсушиваем и глубоко надрезаем. Натираем продукт солью. Хорошо обваливаем со всех сторон. Кладем грудинку в миску. Посыпаем черным молотым перцем. Продавливаем очищенные зубчики чеснока через пресс. Натираем грудинку чесноком, дополняем острым перцем чили и разломанным лавровым листком. Накрываем крышкой и держим сутки при комнатной температуре. После убираем в холодильник на три дня. Мы рассказали, как засолить грудинку с чесноком, чтобы таяла во рту. Попробуйте тоже!

Как засолить грудинку в горячем рассоле

Как засолить грудинку в горячем рассоле, подробно описываем в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Продукт, приготовленный таким способом, выйдет интересным по вкусу, аппетитным и ароматным. Подавайте к столу, дополнив черным хлебом, любимыми соусами, овощами или соленьями.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 40 минут

Порции – 1,5 кг.

Ингредиенты:

Грудинка свиная – 1,5 кг.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 2 ст.л.

Гвоздика – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Паприка – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Вода – 3,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пошагово рассказываем, как засолить грудинку в горячем рассоле. Промываем и обсушиваем под водой.

Шаг 2. Нарезаем ингредиент кусками.

Шаг 3. Укладываем их в кастрюлю.

Шаг 4. Дополняем продукт горошинами перца и гвоздикой.

Шаг 5. Кипятим воду с солью, остужаем и выливаем в кастрюлю с грудинкой.

Шаг 6. Нарезаем лук колечками вместе с шелухой.

Шаг 7. Отправляем овощ в заготовку.

Шаг 8. Ставим на плиту и доводим до кипения на медленном огне. Варим 1-2 минуты и выключаем. Закрываем крышкой и даем полностью остыть.

Шаг 9. Очищаем чеснок от шелухи.

Шаг 10. Мелко рубим его ножом.

Шаг 11. Подготовим сухие специи.

Шаг 12. Грудинку достаем из рассола, обсушиваем ее.

Шаг 13. Натираем чесноком и посыпаем специями.

Шаг 14. Складываем кусочки в пакет и убираем в морозильник.

Шаг 15. Держим в холоде около 2-3 часов до полной готовности.

Шаг 16. Теперь вы знаете, как засолить грудинку в горячем рассоле. Попробуйте!

Домашняя грудинка из свинины в луковой шелухе

Домашняя грудинка из свинины в луковой шелухе порадует вас своим аппетитным видом и неповторимым вкусом. Приготовить такое угощение сможет каждый. Используйте для этого проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Побалуйте себя и своих родных!

Время готовки – 7 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,6 кг.

Ингредиенты:

Грудинка свиная – 0,6 кг.

Шелуха луковая – 3 горсти.

Соль – 100 гр.

Сахар – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим домашнюю грудинку из свинины в луковой шелухе. Первым делом подготовим шелуху. Ее нужно тщательно промыть в холодной воде.

Шаг 2. Отправляем шелуху в кастрюлю, дополняем солью, сахаром, лавровыми листками и заливаем водой. Кипятим.

Шаг 3. Делим грудинку на две крупные части.

Шаг 4. Отправляем в кипящую шелуху.

Шаг 5. Ставим минимальный огонь и варим грудинку 30 минут. После заготовку укутываем в полотенце и оставляем на 2-3 часа.

Шаг 6. Достаем продукт из воды. Натираем продавленным чесноком.

Шаг 7. Обсыпаем молотым перцем и убираем в холодильник на пару часов.

Шаг 8. Домашняя грудинка из свинины в луковой шелухе готова. Угощайтесь.

Как засолить грудинку для горячего копчения

Как засолить грудинку для горячего копчения, подробно рассказываем в нашем кулинарном рецепте, проверенным опытными хозяйками. Готовая закуска порадует аппетитным видом, ярким видом и ароматом. Устоять перед таким угощением будет невозможно, обязательно попробуйте.

Время готовки – 7 дней

Время приготовления – 1 час

Порции – 2 кг.

Ингредиенты:

Грудинка свиная – 2 кг.

Вода – 1 л.

Соль – 300 гр.

Сахар – 30 гр.

Лист лавровый – 4 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся, как засолить грудинку для горячего копчения. Возьмем подходящий кусок грудинки. Промываем его и обсушиваем.

Шаг 2. Нарезаем продукт продольными крупными частями.

Шаг 3. Кипятим воду с солью и сахаром. Отправляем сюда специи и кипятим 5 минут. После рассол остужаем, погружаем к него грудинку и убираем в холодильник на 5 дней. Каждый день куски следует переворачивать.

Шаг 4. Дальше грудинку достаем из рассола, обсушиваем и перевязываем нитью. Вывешиваем на сутки в прохладном месте.

Шаг 5. Коптим 1 час. На 10 минут кладем в коптильню и убираем на 5 минут. Повторяем в течение часа.

Шаг 6. Снова вывешиваем заготовку на сутки.

Шаг 7. Мы рассказали, как засолить грудинку для горячего копчения. Повторяйте рецепт и пробуйте аппетитную закуску.

Засолка грудинки сухим способом

Засолка грудинки сухим способом позволит получить невероятно аппетитный и насыщенный по вкусу продукт. Такое угощение можно подавать с хлебом, овощами или соусами. Ваши близкие или гости останутся довольны. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Грудинка свиная – 1 кг.

Чеснок – 10 зубчиков.

Соль – 4 ст.л.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Паприка молотая – 1 ст.л.

Перец красный острый молотый – 1 ч.л.

Специи для мяса – 1 ст.л.

Лист лавровый – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для засолки грудинки сухим способом первым делом промываем и обсушиваем основной ингредиент.

Шаг 2. Разрезаем грудинку на крупные кусочки. Чеснок делим на тонкие пластинки.

Шаг 3. Каждый кусочек грудинки шпигуем чесноком. Предварительно для этого делаем надрезы.

Шаг 4. Соединяем соль с молотыми специями. Перемешиваем.

Шаг 5. Каждый кусок хорошо натираем специями.

Шаг 6. Выкладываем кусочки на фольгу, дополняем горошинами перца и лавровыми листками.

Шаг 7. Заворачиваем грудинку в фольгу и убираем в холодильник на 4-5 дней.

Шаг 8. Засолка грудинки сухим способом завершена. Можно оценить угощение!

Соленая грудинка с нитритной солью

Соленая грудинка с нитритной солью порадует вас своим аппетитным видом и интересным вкусом. Приготовить такое угощение несложно в домашних условиях. Используйте для этого проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Грудинка свиная – 1 кг.

Соль нитритная – 10 гр.

Соль поваренная – 10 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления соленой грудинки с нитритной солью первым делом подготовим грудинку. Разрезаем продукт на крупные части.

Шаг 2. Перемешиваем нитритную соль с поваренной и черным молотым перцем.

Шаг 3. Сухой смесью хорошо натираем каждый кусочек грудинки.

Шаг 4. Заворачиваем куски в пищевую пленку. Убираем их в холодильник на одну неделю. Периодически заготовку можно разминать руками через пленку.

Шаг 5. Кладем продукт в кастрюлю с водой. На дно кладем тарелку, чтобы грудинка не соприкасалась с горячим дном кастрюли. Очень медленно нагреваем заготовку и варим 3-4 часа, не доводя до кипения. Сверху можно также прикрыть тарелкой, чтобы все куски были погружены в воду.

Шаг 6. Остужаем куски грудинки и промываем под водой. Следует хранить в морозильной камере.

Шаг 7. Соленая грудинка с нитритной солью готова. Нарезайте тонкими ломтиками и угощайтесь!

Домашняя соленая грудинка с прослойкой мяса

Домашняя соленая грудинка с прослойкой мяса – это яркая кулинарная идея, которую точно стоит взять на заметку. Готовый продукт выйдет невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Подавайте к столу с черным хлебом, зеленью, соленьями или свежими сезонными овощами.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 кг.

Ингредиенты:

Грудинка свиная – 0,5 кг.

Соль – 75 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Укроп сушеный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для заготовки домашней соленой грудинки с прослойкой мяса.

Шаг 2. Промываем грудинку, обсушиваем и нарезаем крупными кусочками.

Шаг 3. Натираем кусочки смесью из соли и сухих специй.

Шаг 4. Продавливаем зубчики чеснока. Чесночной кашицей обмазываем куски грудинки.

Шаг 5. Каждую заготовку заворачиваем в фольгу и убираем в морозилку на 12 часов.

Шаг 6. Достаем продукт из морозильной камеры. Размораживаем грудинку, промываем, обсушиваем и отправляем в холодильник еще на одни сутки.

Шаг 7. Домашняя соленая грудинка с прослойкой мяса готова. Нарезайте продукт тонкими ломтиками и угощайтесь!

Нежная грудинка, засоленная в рассоле в банке

Нежная грудинка, засоленная в рассоле в банке, порадует вас своим аппетитным видом и неповторимым вкусом. Приготовить такое угощение сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких закуской, перед которой невозможно устоять.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 30 минут

Порции – 850 гр.

Ингредиенты:

Грудинка свиная – 850 гр.

Вода – 1 л.

Соль – 100 гр.

Семена кориандра – 0,5 ч.л.

Семена горчицы – 0,5 ч.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Лист лавровый – по вкусу.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом нежной грудинки, засоленной в рассоле в банке. Грудинку промываем, обсушиваем и делим на крупные части.

Шаг 2. Выкладываем куски в чистую банку. Дополняем их пластинками чеснока.

Шаг 3. Воду соединяем с солью и специями из списка. Доводим рассол до кипения и держим на огне 5 минут.

Шаг 4. Остужаем воду со специями.

Шаг 5. Полученным рассолом заливаем грудинку в банке. Убираем заготовку в холодильник на сутки.

Шаг 6. Дальше продукт достаем из рассола, обсушиваем и убираем в морозильную камеру.

Шаг 7. Нежная грудинка, засоленная в рассоле в банке, готова. Нарезайте угощение и подавайте к столу!