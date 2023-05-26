Как засолить грудинку в домашних условиях

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Как засолить грудинку в домашних условиях? Мы делимся кулинарной подборкой из восьми вкусных и быстрых рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Засоленная грудинка выйдет аппетитной, вкусной и ароматной. Подавайте ее к столу с черным хлебом, зеленью, свежими овощами или солениями. Отличная идея для яркого перекуса.

Как засолить грудинку с чесноком, чтобы таяла во рту

Как засолить грудинку с чесноком, чтобы таяла во рту? Рассказываем в нашей кулинарной идее, проверенной многими хозяйками. Готовый продукт выйдет интересным по вкусу, аппетитным и удивительно ароматным. Подавайте к столу с черным хлебом, зеленью или соленьями.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Ингредиенты –+0.5 кг.

  • Свиная грудинка 500 гр.
  • Чеснок 5 зуб.
  • Соль 2 ст.л.
  • Перец чёрный молотый 1 ст.л.
  • Лавровый лист  по вкусу
  • Перец чили  по желанию

Шаги 4 д.

  1. Как засолить грудинку в домашних условиях

    Как быстро и вкусно засолить грудинку в домашних условиях? Свиную грудинку промываем, обсушиваем и глубоко надрезаем.

  2. Как засолить грудинку в домашних условиях

    Натираем продукт солью.

  3. Как засолить грудинку в домашних условиях

    Хорошо обваливаем со всех сторон.

  4. Как засолить грудинку в домашних условиях

    Кладем грудинку в миску. Посыпаем черным молотым перцем.

  5. Как засолить грудинку в домашних условиях

    Продавливаем очищенные зубчики чеснока через пресс.

  6. Как засолить грудинку в домашних условиях

    Натираем грудинку чесноком, дополняем острым перцем чили и разломанным лавровым листком. Накрываем крышкой и держим сутки при комнатной температуре. После убираем в холодильник на три дня.

  7. Как засолить грудинку в домашних условиях

    Мы рассказали, как засолить грудинку с чесноком, чтобы таяла во рту. Попробуйте тоже!

Как засолить грудинку в горячем рассоле

Как засолить грудинку в горячем рассоле, подробно описываем в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Продукт, приготовленный таким способом, выйдет интересным по вкусу, аппетитным и ароматным. Подавайте к столу, дополнив черным хлебом, любимыми соусами, овощами или соленьями.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 40 минут

Порции – 1,5 кг.

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная – 1,5 кг.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 5 шт.
  • Паприка – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Вода – 3,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пошагово рассказываем, как засолить грудинку в горячем рассоле. Промываем и обсушиваем под водой.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 2. Нарезаем ингредиент кусками.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 3. Укладываем их в кастрюлю.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 4. Дополняем продукт горошинами перца и гвоздикой.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 5. Кипятим воду с солью, остужаем и выливаем в кастрюлю с грудинкой.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 6. Нарезаем лук колечками вместе с шелухой.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 7. Отправляем овощ в заготовку.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 8. Ставим на плиту и доводим до кипения на медленном огне. Варим 1-2 минуты и выключаем. Закрываем крышкой и даем полностью остыть.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 9. Очищаем чеснок от шелухи.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 10. Мелко рубим его ножом.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 11. Подготовим сухие специи.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 12. Грудинку достаем из рассола, обсушиваем ее.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 13. Натираем чесноком и посыпаем специями.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 14. Складываем кусочки в пакет и убираем в морозильник.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 15. Держим в холоде около 2-3 часов до полной готовности.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 16. Теперь вы знаете, как засолить грудинку в горячем рассоле. Попробуйте!

Как засолить грудинку в домашних условиях

Домашняя грудинка из свинины в луковой шелухе

Домашняя грудинка из свинины в луковой шелухе порадует вас своим аппетитным видом и неповторимым вкусом. Приготовить такое угощение сможет каждый. Используйте для этого проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Побалуйте себя и своих родных!

Время готовки – 7 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,6 кг.

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная – 0,6 кг.
  • Шелуха луковая – 3 горсти.
  • Соль – 100 гр.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим домашнюю грудинку из свинины в луковой шелухе. Первым делом подготовим шелуху. Ее нужно тщательно промыть в холодной воде.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 2. Отправляем шелуху в кастрюлю, дополняем солью, сахаром, лавровыми листками и заливаем водой. Кипятим.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 3. Делим грудинку на две крупные части.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 4. Отправляем в кипящую шелуху.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 5. Ставим минимальный огонь и варим грудинку 30 минут. После заготовку укутываем в полотенце и оставляем на 2-3 часа.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 6. Достаем продукт из воды. Натираем продавленным чесноком.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 7. Обсыпаем молотым перцем и убираем в холодильник на пару часов.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 8. Домашняя грудинка из свинины в луковой шелухе готова. Угощайтесь.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Как засолить грудинку для горячего копчения

Как засолить грудинку для горячего копчения, подробно рассказываем в нашем кулинарном рецепте, проверенным опытными хозяйками. Готовая закуска порадует аппетитным видом, ярким видом и ароматом. Устоять перед таким угощением будет невозможно, обязательно попробуйте.

Время готовки – 7 дней

Время приготовления – 1 час

Порции – 2 кг.

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная – 2 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 300 гр.
  • Сахар – 30 гр.
  • Лист лавровый – 4 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся, как засолить грудинку для горячего копчения. Возьмем подходящий кусок грудинки. Промываем его и обсушиваем.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 2. Нарезаем продукт продольными крупными частями.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 3. Кипятим воду с солью и сахаром. Отправляем сюда специи и кипятим 5 минут. После рассол остужаем, погружаем к него грудинку и убираем в холодильник на 5 дней. Каждый день куски следует переворачивать.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 4. Дальше грудинку достаем из рассола, обсушиваем и перевязываем нитью. Вывешиваем на сутки в прохладном месте.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 5. Коптим 1 час. На 10 минут кладем в коптильню и убираем на 5 минут. Повторяем в течение часа.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 6. Снова вывешиваем заготовку на сутки.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 7. Мы рассказали, как засолить грудинку для горячего копчения. Повторяйте рецепт и пробуйте аппетитную закуску.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Засолка грудинки сухим способом

Засолка грудинки сухим способом позволит получить невероятно аппетитный и насыщенный по вкусу продукт. Такое угощение можно подавать с хлебом, овощами или соусами. Ваши близкие или гости останутся довольны. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная – 1 кг.
  • Чеснок – 10 зубчиков.
  • Соль – 4 ст.л.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Паприка молотая – 1 ст.л.
  • Перец красный острый молотый – 1 ч.л.
  • Специи для мяса – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для засолки грудинки сухим способом первым делом промываем и обсушиваем основной ингредиент.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 2. Разрезаем грудинку на крупные кусочки. Чеснок делим на тонкие пластинки.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 3. Каждый кусочек грудинки шпигуем чесноком. Предварительно для этого делаем надрезы.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 4. Соединяем соль с молотыми специями. Перемешиваем.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 5. Каждый кусок хорошо натираем специями.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 6. Выкладываем кусочки на фольгу, дополняем горошинами перца и лавровыми листками.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 7. Заворачиваем грудинку в фольгу и убираем в холодильник на 4-5 дней.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 8. Засолка грудинки сухим способом завершена. Можно оценить угощение!

Как засолить грудинку в домашних условиях

Соленая грудинка с нитритной солью

Соленая грудинка с нитритной солью порадует вас своим аппетитным видом и интересным вкусом. Приготовить такое угощение несложно в домашних условиях. Используйте для этого проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная – 1 кг.
  • Соль нитритная – 10 гр.
  • Соль поваренная – 10 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления соленой грудинки с нитритной солью первым делом подготовим грудинку. Разрезаем продукт на крупные части.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 2. Перемешиваем нитритную соль с поваренной и черным молотым перцем.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 3. Сухой смесью хорошо натираем каждый кусочек грудинки.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 4. Заворачиваем куски в пищевую пленку. Убираем их в холодильник на одну неделю. Периодически заготовку можно разминать руками через пленку.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 5. Кладем продукт в кастрюлю с водой. На дно кладем тарелку, чтобы грудинка не соприкасалась с горячим дном кастрюли. Очень медленно нагреваем заготовку и варим 3-4 часа, не доводя до кипения. Сверху можно также прикрыть тарелкой, чтобы все куски были погружены в воду.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 6. Остужаем куски грудинки и промываем под водой. Следует хранить в морозильной камере.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 7. Соленая грудинка с нитритной солью готова. Нарезайте тонкими ломтиками и угощайтесь!

Как засолить грудинку в домашних условиях

Домашняя соленая грудинка с прослойкой мяса

Домашняя соленая грудинка с прослойкой мяса – это яркая кулинарная идея, которую точно стоит взять на заметку. Готовый продукт выйдет невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Подавайте к столу с черным хлебом, зеленью, соленьями или свежими сезонными овощами.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 кг.

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная – 0,5 кг.
  • Соль – 75 гр.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Укроп сушеный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для заготовки домашней соленой грудинки с прослойкой мяса.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 2. Промываем грудинку, обсушиваем и нарезаем крупными кусочками.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 3. Натираем кусочки смесью из соли и сухих специй.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 4. Продавливаем зубчики чеснока. Чесночной кашицей обмазываем куски грудинки.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 5. Каждую заготовку заворачиваем в фольгу и убираем в морозилку на 12 часов.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 6. Достаем продукт из морозильной камеры. Размораживаем грудинку, промываем, обсушиваем и отправляем в холодильник еще на одни сутки.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 7. Домашняя соленая грудинка с прослойкой мяса готова. Нарезайте продукт тонкими ломтиками и угощайтесь!

Как засолить грудинку в домашних условиях

Нежная грудинка, засоленная в рассоле в банке

Нежная грудинка, засоленная в рассоле в банке, порадует вас своим аппетитным видом и неповторимым вкусом. Приготовить такое угощение сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких закуской, перед которой невозможно устоять.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 30 минут

Порции – 850 гр.

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная – 850 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 100 гр.
  • Семена кориандра – 0,5 ч.л.
  • Семена горчицы – 0,5 ч.л.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом нежной грудинки, засоленной в рассоле в банке. Грудинку промываем, обсушиваем и делим на крупные части.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 2. Выкладываем куски в чистую банку. Дополняем их пластинками чеснока.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 3. Воду соединяем с солью и специями из списка. Доводим рассол до кипения и держим на огне 5 минут.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 4. Остужаем воду со специями.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 5. Полученным рассолом заливаем грудинку в банке. Убираем заготовку в холодильник на сутки.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 6. Дальше продукт достаем из рассола, обсушиваем и убираем в морозильную камеру.

Как засолить грудинку в домашних условиях

Шаг 7. Нежная грудинка, засоленная в рассоле в банке, готова. Нарезайте угощение и подавайте к столу!

Как засолить грудинку в домашних условиях

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