Как засолить леща правильно, мы подробно рассказываем в нашей проверенной кулинарной подборке из пяти вкусных и быстрых рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Засоленная рыба порадует вас ярким вкусом и аппетитным видом. Обязательно берите на заметку, радуйте ваших родных и гостей.

Засолка леща в домашних условиях

Засолка леща в домашних условиях приятно удивит вас своим несложным и увлекательным кулинарным процессом. Если не знаете, как использовать большой улов, то обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием.

Ингредиенты –+2 кг.

Лещ 2 кг

Соль 1 ст.

Шаги 7 д.

Как правильно засолить леща в домашних условиях? Подготовим необходимые продукты. Соль можно регулировать по своему усмотрению. Начинаем чистить рыбу, срезая жабры. Удаляем все внутренности. Хорошо промываем тушку внутри и снаружи. Выбираем подходящий контейнер для засолки рыбы. На дно всыпаем соль, кладем рыбу. Хорошо просаливаем леща внутри и снаружи. Устанавливаем на заготовку гнет и убираем в холодное место на одну неделю для хорошей засолки. Засолка леща в домашних условиях завершена. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту!

Как засолить леща для копчения

Как засолить леща для копчения, вы узнаете из нашего пошагового рецепта с фотографиями. Сделать это сможет каждый, если следовать простым рекомендациям. Дальше рыбу можно отправлять в коптильню и радовать близких аппетитной яркой закуской.

Время готовки – 1 день

Время приготовления – 1 час

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Лещ – 1 кг.

Соль – 100 гр.

Вода – 1 л.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как засолить леща для копчения просто в домашних условиях. Сперва подготовим нужные продукты.

Шаг 2. Кипятим воду и растворяем в ней соль. Добавляем специи по вкусу. После рассолу даем полностью остыть.

Шаг 3. В это время очищаем рыбу, удаляем все внутренности.

Шаг 4. Хорошо промываем леща внутри и снаружи.

Шаг 5. Погружаем рыбу в полностью остывший рассол, придавливаем тарелкой.

Шаг 6. Оставляем в холодном месте на 12 часов или сутки.

Шаг 7. Вы уже знаете, как засолить леща для копчения. Обязательно попробуйте!

Как правильно солить леща для вяления

Как правильно солить леща для вяления, мы рассказываем в нашем пошаговом домашнем рецепте с фотографиями. Следуйте простым проверенным советам, чтобы качественно подготовить аппетитную рыбу для дальнейшего вяления. Радуйте себя и близких вкусными угощениями.

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Лещ – 1 кг.

Соль крупная – 250 гр.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как правильно солить леща для вяления, подробно расскажем в следующих шагах. Для начала подготовим ингредиенты.

Шаг 2. Промываем рыбу и начинаем чистить ее.

Шаг 3. Удаляем жабры и все внутренности. После рыбу хорошо промываем внутри и снаружи.

Шаг 4. Высыпаем около 80-85 граммов соли в большой тазик.

Шаг 5. Остальной солью хорошо натираем леща со всех сторон и обязательно внутри.

Шаг 6. Складываем рыбу слоями. Выкладываем плотно, посыпая каждый слой солью. Между каждым слоем кладем тарелку или разделочную доску. Последний слой посыпаем солью и сахаром. Убираем заготовку в холодное время на двое суток.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как правильно солить леща для вяления. Попробуйте у себя дома.

Как засолить большого леща сухим посолом

Как засолить большого леща сухим посолом, вы узнаете из нашего пошагового рецепта с фотографиями. Сделать это сможет каждый, если следовать простым рекомендациям. Такая рыба послужит яркой и невероятно вкусной закуской для вашего стола. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 3 недели

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 кг.

Ингредиенты:

Лещ – 2 кг.

Соль – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как засолить большого леща сухим посолом? Делимся домашним рецептом. Берем самую крупную рыбу и хорошо промываем ее. Потрошить необязательно.

Шаг 2. В несколько слоев складываем марлю. Насыпаем сюда подушку из соли для рыбы.

Шаг 3. Кладем на подушку тушку, полностью засыпаем ее солью.

Шаг 4. Плотно заворачиваем леща в марлю. Обвязываем.

Шаг 5. Убираем заготовку в холодильник на 2-3 недели. Периодически переворачиваем заготовку с одной стороны на другую.

Шаг 6. После засолки рыба внутри приобретет насыщенный бурый оттенок.

Шаг 7. Как засолить большого леща сухим посолом, вы уже знаете. Повторяйте рецепт и оценивайте вкус!

Засолка леща в рассоле в домашних условиях

Засолка леща в рассоле в домашних условиях пройдет несложно, если следовать шагам нашего проверенного кулинарного рецепта. Не знаете, как распорядится большим уловом? Обязательно берите на заметку проверенную идею и приступайте к увлекательному процессу засолки.

Время готовки – 21 день

Время приготовления – 1 час

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Лещ

Маринад на 1 литр воды:

Соль – 150 гр.

Лист лавровый – по вкусу.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Засолку леща в рассоле в домашних условиях начинаем с подготовки ингредиентов.

Шаг 2. Рыбу очищаем, удаляем все внутренности.

Шаг 3. Хорошо промываем продукт внутри и снаружи. Складываем в глубокую миску или таз.

Шаг 4. Кипятим воду. Растворяем в ней соль, добавляем горошины перца и лавровый лист. Даем рассолу полностью остыть.

Шаг 5. Заливаем рыбу рассолом, прикрываем крышкой или тарелкой так, чтобы рыба была полностью погружена в жидкость. Оставляем на 21 день в прохладном месте.

Шаг 6. Затем просоленный продукт подвешиваем для просушки.

Шаг 7. Теперь вы знаете все хитрости засолки леща в рассоле в домашних условиях!