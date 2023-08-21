Соленое сало в домашних условиях — это закуска, которая получается невероятно ароматной и яркой по вкусу. Как засолить сало, рассказываем в нашей готовой кулинарной подборке из десяти вкусных и быстрых рецептов. Порадуйте себя и близких аппетитной закуской собственного приготовления. Домашнее сало подавайте с черным хлебом, ароматной зеленью и любимыми соусами.

Как вкусно засолить сало с чесноком в домашних условиях

Как вкусно засолить сало с чесноком в домашних условиях, вы узнаете в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Приготовленный таким способом продукт порадует вас интересным вкусом и невероятно аппетитным ароматом. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+1 кг.

Сало свиное 1 кг

Соль ½ кг

Чеснок 1 головка

Специи для свинины по вкусу

Шаги 3 д.

Как вкусно засолить сало в домашних условиях с чесноком? Режем сало на куски среднего размера. Выкладываем их в чистый сухой контейнер. Засыпаем продукт большим количеством соли, чтобы не было просветов. Оставляем при комнатной температуре. Выдерживаем кусочки сала в соли три дня. Промываем сало от соли. Заливаем его холодной водой и оставляем на один час. Спустя час обсушиваем куски сала бумажными полотенцами. Очищаем чеснок и натираем на терке. Натираем куски сала специями по вкусу и тертым чесноком. Убираем в холодильник, подмораживаем и затем можно пробовать. Закуска готова! Теперь вы знаете, как вкусно засолить сало в домашних условиях. Берите на заметку!

Как засолить сало в рассоле в банке

Как засолить сало в рассоле в банке, читайте в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и домашних аппетитной и яркой по вкусу закуской. Готовый продукт подавайте к столу с черным хлебом, солениями и другими дополнениями по вкусу.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 40 минут

Порции – 0,5 кг.

Ингредиенты:

Сало – 0,5 кг.

Вода – 1 л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лист лавровый – 6 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Делим сало на продолговатые части. Оптимальная толщина – 2 см.

Шаг 3. Кипятим литр воды в кастрюле. Остужаем, размешиваем в ней соль, добавляем горошины перца и лавровые листья.

Шаг 4. Куски сала укладываем в банку, дополняем их чесноком, предварительно разделанным на пластинки.

Шаг 5. Заливаем сало подготовленным рассолом. Оставляем при комнатной температуре на 2 суток, затем на такой же период ставим в холодильник.

Шаг 6. Обтираем сало от рассола и нарезаем тонкими ломтиками.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить сало в рассоле в банке. Обязательно попробуйте!

Как правильно засолить сало сухим способом

Как правильно засолить сало сухим способом, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Аппетитное и вкусное соленое сало получится даже у новичков. Просто следуйте простым рекомендациям. Обещаем, что перед домашней закуской никто не сможет устоять.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 500 гр.

Ингредиенты:

Сало – 0,5 кг.

Соль – 4 ст.л.

Специи для сала – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Скоблим шкурку острым ножом. Разрезаем сало на средние по размеру куски.

Шаг 3. В миске соединяем соль со специями, перемешиваем.

Шаг 4. Хорошенько обваливаем в специях куски сала.

Шаг 5. Укладываем сало в контейнер. Держим под гнетом при комнатной температуре сутки, затем убираем в холодильник еще на три дня.

Шаг 6. Обтираем сало от влаги, заворачиваем в пленку и убираем в морозилку.

Шаг 7. Подмороженное сало режем тонкими ломтиками и угощаемся.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как правильно засолить сало сухим способом. Берите на заметку!

Домашнее соленое сало с чесноком и перцем

Домашнее соленое сало с чесноком и перцем порадует не только насыщенным вкусом, но и удивительным ароматом. Подавайте аппетитную закуску вместе с хлебом, свежими овощами или солениями. Для приготовления своими руками используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Сало – 0,6 кг.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.

Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим кусок сала, соскабливаем кожуру.

Шаг 2. Разделяем продукт на три равные части.

Шаг 3. В каждой части делаем глубокие надрезы.

Шаг 4. Натираем кусочки солью. Хорошенько втираем в каждый надрез.

Шаг 5. Также натираем молотым черным перцем.

Шаг 6. В надрезы кладем кусочки чеснока.

Шаг 7. Выкладываем сало в контейнер, дополняем кусочками лавровых листков.

Шаг 8. Закрываем заготовку пленкой и убираем в холодильник на 5 суток. После обтираем от излишков специй.

Шаг 9. Домашнее соленое сало с чесноком и перцем готово. Угощайтесь!

Как засолить сало для горячего копчения

Как засолить сало для горячего копчения, подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких с помощью несложной кулинарной идеи. Готовый продукт выйдет невероятно аппетитным и интересным по вкусу. Равнодушных не останется.

Время готовки – 2 недели

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Сало – 1 кг.

Соль поваренная – 35 гр.

Соль нитритная – 35 гр.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лист лавровый – 5 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Перемешиваем два вида соли. Часть высыпаем в глубокую форму, посыпаем перцем и дополняем половиной лавровых листьев.

Шаг 3. Сало разделываем на куски, хорошенько натираем измельченным чесноком.

Шаг 4. Выкладываем сало на подушку из соли.

Шаг 5. Посыпаем продукт остальной солью и дополняем лавровыми листьями. Ставим в холодильник на 2 недели. Первые три дня переворачиваем кусочки. Затем промываем и обтираем заготовки.

Шаг 6. Для дальнейшего копчения, подготовленное сало нужно обветрить в дегидраторе несколько часов, затем можно отправлять в коптильню.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить сало для горячего копчения. Берите на заметку!

Засолка сала в луковой шелухе

Засолка сала в луковой шелухе – это несложный и увлекательный процесс, который осилят даже новички. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитной и интересной закуской. Подавайте к столу с хлебом, солениями и другими угощениями по вкусу.

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 40 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Сало – 1 кг.

Шелуха луковая – 3 горсти.

Соль – 150 гр.

Вода – 1 л.

Перец черный горошек – по вкусу.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Для обваливания:

Чеснок – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Сало делим на куски среднего размера, скоблим ножом шкурку.

Шаг 3. Заливаем водой соль, шелуху и специи. Кипятим 5 минут и укладываем в рассол сало. Варим около 20-25 минут.

Шаг 4. Сутки остужаем сало в рассоле. Держим в холодильнике, затем обтираем кусочки от влаги.

Шаг 5. Соединяем измельченный чеснок со специями по вкусу. Можно использовать лавровые листья и горошины перца.

Шаг 6. Обваливаем сало в специях с чесноком.

Шаг 7. Кладем заготовку в контейнер и убираем в холодильник на сутки.

Шаг 8. Засолка сала в луковой шелухе завершена. Можно угощаться!

Домашнее соленое сало с прослойкой мяса

Домашнее соленое сало с прослойкой мяса порадует не только насыщенным вкусом, но и аппетитным внешним видом. Подавайте холодную закуску вместе с хлебом, свежими овощами или солениями. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Сало с прослойками мяса – 0,7 кг.

Соль – 7 ст.л.

Чеснок – 8 зубчиков.

Вода – 1,5 л.

Лист лавровый – 4 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Для обвалки сала:

Смесь перцев – 1,5 ч.л.

Паприка молотая – 2 ч.л.

Соль – 4 ч.л.

Чеснок – 6 зубчиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сало с прослойкой делим на равные куски среднего размера. Шкурки скоблим острым ножом.

Шаг 3. Дальше готовим горячий рассол. Смешиваем воду с солью, пластинками чеснока, лавровыми листками, горошинами перца и гвоздикой. Кипятим и варим две минуты.

Шаг 4. Кладем сало в большой удобный контейнер, заливаем горячим рассолом.

Шаг 5. Накрываем заготовку тарелкой. После остывания убираем в холодильник на 3 суток.

Шаг 6. Обсушиваем куски сала. Натираем их смесью из паприки, соли, смеси перцев и измельченного чеснока.

Шаг 7. Заворачиваем в пленку и убираем в морозилку на сутки.

Шаг 8. Домашнее соленое сало с прослойкой мяса готово. Нарезайте тонкими ломтиками и подавайте к столу!

Как вкусно и просто засолить сало в тузлуке

Как вкусно и просто засолить сало в тузлуке, подробно описываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких с помощью несложной кулинарной идеи. Готовый продукт получится сытным и насыщенным по вкусу. Никто не сможет устоять!

Время готовки – 7 дней

Время приготовления – 40 минут

Порции – 2 кг.

Ингредиенты:

Сало – 2 кг.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лист лавровый – 5 шт.

Специи – по вкусу.

Для тузлука:

Вода – 1 л.

Соль крупная – 1 ст.

Лист лавровый – 5 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Перец черный горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для тузлука.

Шаг 2. Соль, очищенный чеснок, лавровый лист и горошины черного перца кладем в кастрюлю. Заливаем водой, кипятим и варим на медленном огне.

Шаг 3. Выбираем подходящий кусок сала. Скоблим шкурку острым ножом.

Шаг 4. Режем сало на куски среднего размера.

Шаг 5. Выкладываем сало в банку вместе с лавровыми листками и чесноком. Заливаем тузлуком. Сверху устанавливаем гнет и держим при комнатной температуре сутки. Дальше убираем в холодильник на 5-7 дней.

Шаг 6. Готовое сало обсушиваем и натираем специями по вкусу.

Шаг 7. Вы узнали, как вкусно и просто засолить сало в тузлуке. Обязательно попробуйте!

Как быстро засолить сало в целлофановом пакете?

Как быстро засолить сало в целлофановом пакете? Рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Аппетитное соленое сало получится даже у новичков. Обязательно попробуйте и порадуйте себя вкуснейшей холодной закуской с ароматными специями.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

Сало – 300 гр.

Соль – 3 ст.л.

Специи – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Сало сразу делим на средние по размеру куски.

Шаг 2. В глубокой емкости смешиваем соль и специи.

Шаг 3. Хорошенько обваливаем здесь куски сала.

Шаг 4. Перекладываем их в целлофановый пакет.

Шаг 5. Дополняем кусочками лаврового листка.

Шаг 6. Плотно завязываем пакет с содержимым.

Шаг 7. Держим заготовку в холодильнике 3-4 дня, несколько раз в день встряхиваем пакет, для лучшего проникновения в сало соли и специй. По готовности, попробовав сало на соль, едим сало сразу или помещаем вместе с пакетом в морозильник.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как быстро засолить сало в целлофановом пакете. Берите на заметку!

Засолка сала с нитритной солью

Засолка сала с нитритной солью – это простая и вкусная кулинарная идея для приготовления аппетитной закуски. Порадуйте себя и близких соленым угощением с помощью нашего проверенного рецепта. Готовый продукт можно подавать в качестве холодной закуски, дополнив хлебом, овощами или зеленью.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 40 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Сало – 1 кг.

Соль нитритная – 10 гр.

Соль поваренная – 10 гр.

Перец черный молотый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сало выбираем с мясной прослойкой, делим его на куски средние по размеру. Промываем и обсушиваем ингредиент.

Шаг 2. Соединяем два вида соли и перец. Перемешиваем смесь.

Шаг 3. Хорошенько натираем кусочки сала смесью.

Шаг 4. Обворачиваем сало пленкой и убираем в холодильник на неделю.

Шаг 5. Под кусочки сала кладем тарелку (на дно кастрюли). Заливаем водой и варим на медленном огне 3-4 часа.

Шаг 6. Дальше продукт остужаем, промываем и обсушиваем.

Шаг 7. Засолка сала с нитритной солью завершена. Угощайтесь!