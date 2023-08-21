Как засолить сало

По
Admin
-
0
65

Соленое сало в домашних условиях — это закуска, которая получается невероятно ароматной и яркой по вкусу. Как засолить сало, рассказываем в нашей готовой кулинарной подборке из десяти вкусных и быстрых рецептов. Порадуйте себя и близких аппетитной закуской собственного приготовления. Домашнее сало подавайте с черным хлебом, ароматной зеленью и любимыми соусами.

Как вкусно засолить сало с чесноком в домашних условиях

Как вкусно засолить сало с чесноком в домашних условиях, вы узнаете в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Приготовленный таким способом продукт порадует вас интересным вкусом и невероятно аппетитным ароматом. Обязательно попробуйте!

Как засолить сало

Ингредиенты –+1 кг.

  • Сало свиное 1 кг
  • Соль ½ кг
  • Чеснок 1 головка
  • Специи для свинины  по вкусу

Шаги 3 д.

  1. Как засолить сало

    Как вкусно засолить сало в домашних условиях с чесноком? Режем сало на куски среднего размера. Выкладываем их в чистый сухой контейнер.

  2. Как засолить сало

    Засыпаем продукт большим количеством соли, чтобы не было просветов. Оставляем при комнатной температуре.

  3. Как засолить сало

    Выдерживаем кусочки сала в соли три дня.

  4. Как засолить сало

    Промываем сало от соли. Заливаем его холодной водой и оставляем на один час.

  5. Как засолить сало

    Спустя час обсушиваем куски сала бумажными полотенцами. Очищаем чеснок и натираем на терке.

  6. Как засолить сало

    Натираем куски сала специями по вкусу и тертым чесноком. Убираем в холодильник, подмораживаем и затем можно пробовать.

  7. Как засолить сало

    Закуска готова! Теперь вы знаете, как вкусно засолить сало в домашних условиях. Берите на заметку!

Как засолить сало в рассоле в банке

Как засолить сало в рассоле в банке, читайте в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и домашних аппетитной и яркой по вкусу закуской. Готовый продукт подавайте к столу с черным хлебом, солениями и другими дополнениями по вкусу.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 40 минут

Порции – 0,5 кг.

Ингредиенты:

  • Сало – 0,5 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Лист лавровый – 6 шт.
  • Перец черный горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Как засолить сало

Шаг 2. Делим сало на продолговатые части. Оптимальная толщина – 2 см.

Как засолить сало

Шаг 3. Кипятим литр воды в кастрюле. Остужаем, размешиваем в ней соль, добавляем горошины перца и лавровые листья.

Как засолить сало

Шаг 4. Куски сала укладываем в банку, дополняем их чесноком, предварительно разделанным на пластинки.

Как засолить сало

Шаг 5. Заливаем сало подготовленным рассолом. Оставляем при комнатной температуре на 2 суток, затем на такой же период ставим в холодильник.

Как засолить сало

Шаг 6. Обтираем сало от рассола и нарезаем тонкими ломтиками.

Как засолить сало

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить сало в рассоле в банке. Обязательно попробуйте!

Как засолить сало

Как правильно засолить сало сухим способом

Как правильно засолить сало сухим способом, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Аппетитное и вкусное соленое сало получится даже у новичков. Просто следуйте простым рекомендациям. Обещаем, что перед домашней закуской никто не сможет устоять.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 500 гр.

Ингредиенты:

  • Сало – 0,5 кг.
  • Соль – 4 ст.л.
  • Специи для сала – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Как засолить сало

Шаг 2. Скоблим шкурку острым ножом. Разрезаем сало на средние по размеру куски.

Как засолить сало

Шаг 3. В миске соединяем соль со специями, перемешиваем.

Как засолить сало

Шаг 4. Хорошенько обваливаем в специях куски сала.

Как засолить сало

Шаг 5. Укладываем сало в контейнер. Держим под гнетом при комнатной температуре сутки, затем убираем в холодильник еще на три дня.

Как засолить сало

Шаг 6. Обтираем сало от влаги, заворачиваем в пленку и убираем в морозилку.

Как засолить сало

Шаг 7. Подмороженное сало режем тонкими ломтиками и угощаемся.

Как засолить сало

Шаг 8. Теперь вы знаете, как правильно засолить сало сухим способом. Берите на заметку!

Как засолить сало

Домашнее соленое сало с чесноком и перцем

Домашнее соленое сало с чесноком и перцем порадует не только насыщенным вкусом, но и удивительным ароматом. Подавайте аппетитную закуску вместе с хлебом, свежими овощами или солениями. Для приготовления своими руками используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Сало – 0,6 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим кусок сала, соскабливаем кожуру.

Как засолить сало

Шаг 2. Разделяем продукт на три равные части.

Как засолить сало

Шаг 3. В каждой части делаем глубокие надрезы.

Как засолить сало

Шаг 4. Натираем кусочки солью. Хорошенько втираем в каждый надрез.

Как засолить сало

Шаг 5. Также натираем молотым черным перцем.

Как засолить сало

Шаг 6. В надрезы кладем кусочки чеснока.

Как засолить сало

Шаг 7. Выкладываем сало в контейнер, дополняем кусочками лавровых листков.

Как засолить сало

Шаг 8. Закрываем заготовку пленкой и убираем в холодильник на 5 суток. После обтираем от излишков специй.

Как засолить сало

Шаг 9. Домашнее соленое сало с чесноком и перцем готово. Угощайтесь!

Как засолить сало

Как засолить сало для горячего копчения

Как засолить сало для горячего копчения, подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких с помощью несложной кулинарной идеи. Готовый продукт выйдет невероятно аппетитным и интересным по вкусу. Равнодушных не останется.

Время готовки – 2 недели

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг.
  • Соль поваренная – 35 гр.
  • Соль нитритная – 35 гр.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Лист лавровый – 5 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Как засолить сало

Шаг 2. Перемешиваем два вида соли. Часть высыпаем в глубокую форму, посыпаем перцем и дополняем половиной лавровых листьев.

Как засолить сало

Шаг 3. Сало разделываем на куски, хорошенько натираем измельченным чесноком.

Как засолить сало

Шаг 4. Выкладываем сало на подушку из соли.

Как засолить сало

Шаг 5. Посыпаем продукт остальной солью и дополняем лавровыми листьями. Ставим в холодильник на 2 недели. Первые три дня переворачиваем кусочки. Затем промываем и обтираем заготовки.

Как засолить сало

Шаг 6. Для дальнейшего копчения, подготовленное сало нужно обветрить в дегидраторе несколько часов, затем можно отправлять в коптильню.

Как засолить сало

Шаг 7. Теперь вы знаете, как засолить сало для горячего копчения. Берите на заметку!

Как засолить сало

Засолка сала в луковой шелухе

Засолка сала в луковой шелухе – это несложный и увлекательный процесс, который осилят даже новички. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитной и интересной закуской. Подавайте к столу с хлебом, солениями и другими угощениями по вкусу.

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 40 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг.
  • Шелуха луковая – 3 горсти.
  • Соль – 150 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Перец душистый горошек – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.

Для обваливания:

  • Чеснок – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Как засолить сало

Шаг 2. Сало делим на куски среднего размера, скоблим ножом шкурку.

Как засолить сало

Шаг 3. Заливаем водой соль, шелуху и специи. Кипятим 5 минут и укладываем в рассол сало. Варим около 20-25 минут.

Как засолить сало

Шаг 4. Сутки остужаем сало в рассоле. Держим в холодильнике, затем обтираем кусочки от влаги.

Как засолить сало

Шаг 5. Соединяем измельченный чеснок со специями по вкусу. Можно использовать лавровые листья и горошины перца.

Как засолить сало

Шаг 6. Обваливаем сало в специях с чесноком.

Как засолить сало

Шаг 7. Кладем заготовку в контейнер и убираем в холодильник на сутки.

Как засолить сало

Шаг 8. Засолка сала в луковой шелухе завершена. Можно угощаться!

Как засолить сало

Домашнее соленое сало с прослойкой мяса

Домашнее соленое сало с прослойкой мяса порадует не только насыщенным вкусом, но и аппетитным внешним видом. Подавайте холодную закуску вместе с хлебом, свежими овощами или солениями. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Сало с прослойками мяса – 0,7 кг.
  • Соль – 7 ст.л.
  • Чеснок – 8 зубчиков.
  • Вода – 1,5 л.
  • Лист лавровый – 4 шт.
  • Гвоздика – 5 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.

Для обвалки сала:

  • Смесь перцев – 1,5 ч.л.
  • Паприка молотая – 2 ч.л.
  • Соль – 4 ч.л.
  • Чеснок – 6 зубчиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Как засолить сало

Шаг 2. Сало с прослойкой делим на равные куски среднего размера. Шкурки скоблим острым ножом.

Как засолить сало

Шаг 3. Дальше готовим горячий рассол. Смешиваем воду с солью, пластинками чеснока, лавровыми листками, горошинами перца и гвоздикой. Кипятим и варим две минуты.

Как засолить сало

Шаг 4. Кладем сало в большой удобный контейнер, заливаем горячим рассолом.

Как засолить сало

Шаг 5. Накрываем заготовку тарелкой. После остывания убираем в холодильник на 3 суток.

Как засолить сало

Шаг 6. Обсушиваем куски сала. Натираем их смесью из паприки, соли, смеси перцев и измельченного чеснока.

Как засолить сало

Шаг 7. Заворачиваем в пленку и убираем в морозилку на сутки.

Как засолить сало

Шаг 8. Домашнее соленое сало с прослойкой мяса готово. Нарезайте тонкими ломтиками и подавайте к столу!

Как засолить сало

Как вкусно и просто засолить сало в тузлуке

Как вкусно и просто засолить сало в тузлуке, подробно описываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких с помощью несложной кулинарной идеи. Готовый продукт получится сытным и насыщенным по вкусу. Никто не сможет устоять!

Время готовки – 7 дней

Время приготовления – 40 минут

Порции – 2 кг.

Ингредиенты:

  • Сало – 2 кг.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Лист лавровый – 5 шт.
  • Специи – по вкусу.

Для тузлука:

  • Вода – 1 л.
  • Соль крупная – 1 ст.
  • Лист лавровый – 5 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Перец черный горошек – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для тузлука.

Как засолить сало

Шаг 2. Соль, очищенный чеснок, лавровый лист и горошины черного перца кладем в кастрюлю. Заливаем водой, кипятим и варим на медленном огне.

Как засолить сало

Шаг 3. Выбираем подходящий кусок сала. Скоблим шкурку острым ножом.

Как засолить сало

Шаг 4. Режем сало на куски среднего размера.

Как засолить сало

Шаг 5. Выкладываем сало в банку вместе с лавровыми листками и чесноком. Заливаем тузлуком. Сверху устанавливаем гнет и держим при комнатной температуре сутки. Дальше убираем в холодильник на 5-7 дней.

Как засолить сало

Шаг 6. Готовое сало обсушиваем и натираем специями по вкусу.

Как засолить сало

Шаг 7. Вы узнали, как вкусно и просто засолить сало в тузлуке. Обязательно попробуйте!

Как засолить сало

Как быстро засолить сало в целлофановом пакете?

Как быстро засолить сало в целлофановом пакете? Рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Аппетитное соленое сало получится даже у новичков. Обязательно попробуйте и порадуйте себя вкуснейшей холодной закуской с ароматными специями.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

  • Сало – 300 гр.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Сало сразу делим на средние по размеру куски.

Как засолить сало

Шаг 2. В глубокой емкости смешиваем соль и специи.

Как засолить сало

Шаг 3. Хорошенько обваливаем здесь куски сала.

Как засолить сало

Шаг 4. Перекладываем их в целлофановый пакет.

Как засолить сало

Шаг 5. Дополняем кусочками лаврового листка.

Как засолить сало

Шаг 6. Плотно завязываем пакет с содержимым.

Как засолить сало

Шаг 7. Держим заготовку в холодильнике 3-4 дня, несколько раз в день встряхиваем пакет, для лучшего проникновения в сало соли и специй. По готовности, попробовав сало на соль, едим сало сразу или помещаем вместе с пакетом в морозильник.

Как засолить сало

Шаг 8. Теперь вы знаете, как быстро засолить сало в целлофановом пакете. Берите на заметку!

Как засолить сало

Засолка сала с нитритной солью

Засолка сала с нитритной солью – это простая и вкусная кулинарная идея для приготовления аппетитной закуски. Порадуйте себя и близких соленым угощением с помощью нашего проверенного рецепта. Готовый продукт можно подавать в качестве холодной закуски, дополнив хлебом, овощами или зеленью.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 40 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг.
  • Соль нитритная – 10 гр.
  • Соль поваренная – 10 гр.
  • Перец черный молотый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сало выбираем с мясной прослойкой, делим его на куски средние по размеру. Промываем и обсушиваем ингредиент.

Как засолить сало

Шаг 2. Соединяем два вида соли и перец. Перемешиваем смесь.

Как засолить сало

Шаг 3. Хорошенько натираем кусочки сала смесью.

Как засолить сало

Шаг 4. Обворачиваем сало пленкой и убираем в холодильник на неделю.

Как засолить сало

Шаг 5. Под кусочки сала кладем тарелку (на дно кастрюли). Заливаем водой и варим на медленном огне 3-4 часа.

Как засолить сало

Шаг 6. Дальше продукт остужаем, промываем и обсушиваем.

Как засолить сало

Шаг 7. Засолка сала с нитритной солью завершена. Угощайтесь!

Как засолить сало

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА