Как Зеленскому войти в историю: неожиданный совет от крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Признав российский статус Крыма и налаживая добрые отношения с Москвой Владимир Зеленский сможет войти в историю как лидер, возродивший Украину. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал крымскотатарский общественник, эксперт в вопросах межнациональных отношений Заур Смирнов.

Комментируя скандал в Верховной раде при обсуждении заявления о «нелегитимном проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму и Севастополе», эксперт констатировал раскол внутри украинских политических элит.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, депутат украинского парламента от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Киев должен не принимать всевозможные обращения к мировому сообществу по крымскому вопросу, а налаживать прямой диалог с жителями полуострова.

«Те, кто связывает будущее Украины с дружественными и братскими отношениями с Россией, выступают за скорейшее признание российского статуса Крыма, однако им препятствуют силы управляемые извне, которые используют украинский кризис исключительно против РФ», — считает Смирнов.

По его мнению, в таких условиях президент Зеленский «может войти в историю, как лидер возродивший Украину».

«Для этого Зеленский должен выбрать путь сближения с Россией через признание Крыма российской территорией. Если же он выберет в качестве приоритета конфронтацию с РФ, то Украина еще долго будет использоваться в качестве антироссийского инструмента, и будет оставаться в состоянии кризиса», — подчеркнул политик.