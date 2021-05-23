Какая погода ожидается в Севастополе на выходных?

В пятницу 21 мая в Севастополе ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура воздуха 21-23 градуса тепла.

Влажными и тёплыми обещают быть и грядущие выходные. По информации севастопольского гидрометцентра, в субботу 22 мая небо над городом затянут облака, днём ожидается небольшой дождь с грозой, ветер примет северное направление, а его скорость будет достигать 9-14 мс. Столбик термометра поднимется до 20-22 градусов выше 0.

В воскресенье 23 мая осадков не ожидается. Погода будет облачной, а северный ветер снизит скорость до 6-11 метров в секунду. Воздух останется всё таким же тёплым – 20-22 градуса.