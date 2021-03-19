Какая погода ожидается в Севастополе на выходных

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Активный атлантический циклон принёс в наш город сильные дожди и редкое для марта явление — град, сообщает новостной портал ForPost.

В субботу, 20 марта, наступит весеннее равноденствие. Значительных погодных перемен ждать не приходится. Солнце изредка будет проглядывать сквозь облака, а после обеда пойдёт дождь. Температура воздуха составит +7 градусов днём и +3 градуса вечером.

В воскресенье, 21 марта, весь день будет пасмурно и дождливо. Днём воздух прогреется до +7 градусов, а ветер усилится к ночи.