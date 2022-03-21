Какая средняя зарплата в Севастополе?

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По данным, опубликованным на сайте Крымстата, средняя заработная плата в Севастополе за декабрь 2021 года – 53,3 тысяч рублей. Такие цифры приведены в докладе «Социально-экономическое положение города Севастополя».Высокие строчки в этом докладе заняли специалисты в сфере финансов и страхования – 126 571 рублей (средняя ежемесячная зарплата), государственного управления – 100 580 рублей, производства компьютеров, электронных и оптических изделий – 84 100 рублей, образования – 53 075 рублей, организации досуга и развлечений – 69 170 рублей.Низкие доходы в декабре прошлого года были в общепите и гостиничной деятельности – 14 276 рублей, в сфере полиграфии – 15 000 рублей. Другие данные приводит издание РИА.Новости. По их исследованиям, самую высокую зарплату в России получают жители Сахалина – 206 тысяч рублей. Такой доход зафиксирован среди специалистов добывающей отрасли. В Москве таким высокооплачиваемым направлением стали финансы (199 тысяч рублей), а в Санкт-Петербурге – IT (138 тысяч рублей). В Севастополе, по данным РИА.Новости, отрасль с наивысшей зарплатой в 2021 году – энергетика (48 тысяч рублей), в Республике Крым – строительство (47 тысяч рублей).