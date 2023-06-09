Какао с шоколадной пастой

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить какао с шоколадной пастой. По желанию вы можете добавить подсластитель по вкусу, если сладости будет недостаточно. Шоколадную пасту можно использовать как обычную, так и ореховую. Например, арахисовую или из фундука.

Основной ингредиент: Какао
Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 300 Миллилитров
  • Какао-порошок 1 Ст. ложка
  • Паста шоколадная 2 Ст. ложки
  • Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 1

Калорийность

107 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Какао с шоколадной пастой»

Какао с шоколадной пастой

Подготовьте все ингредиенты.

Какао с шоколадной пастой

Подогрейте молоко в небольшом сотейнике. Добавьте ванильный ароматизатор.

Какао с шоколадной пастой

Небольшую часть горячего молока смешайте с какао. Размешайте, чтобы не оставалось комочков.

Какао с шоколадной пастой

Влейте обратно смесь в сотейник и проварите 1 минуту.

Какао с шоколадной пастой

Затем добавьте шоколадную пасту. Венчиком слегка взбейте напиток, чтобы шоколадная паста полностью растворилась.

Какао с шоколадной пастой

Какао с шоколадной пастой готово!

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