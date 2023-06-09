Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить какао с шоколадной пастой. По желанию вы можете добавить подсластитель по вкусу, если сладости будет недостаточно. Шоколадную пасту можно использовать как обычную, так и ореховую. Например, арахисовую или из фундука.
Основной ингредиент: Какао
Блюдо: Напитки
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 300 Миллилитров
- Какао-порошок 1 Ст. ложка
- Паста шоколадная 2 Ст. ложки
- Ванильный ароматизатор 1-2 Капель
Количество порций 1
Калорийность
107 ккал
Калорийность
4 г
Белки
6 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Какао с шоколадной пастой»
Подготовьте все ингредиенты.
Подогрейте молоко в небольшом сотейнике. Добавьте ванильный ароматизатор.
Небольшую часть горячего молока смешайте с какао. Размешайте, чтобы не оставалось комочков.
Влейте обратно смесь в сотейник и проварите 1 минуту.
Затем добавьте шоколадную пасту. Венчиком слегка взбейте напиток, чтобы шоколадная паста полностью растворилась.
Какао с шоколадной пастой готово!