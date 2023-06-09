Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить какао с шоколадной пастой. По желанию вы можете добавить подсластитель по вкусу, если сладости будет недостаточно. Шоколадную пасту можно использовать как обычную, так и ореховую. Например, арахисовую или из фундука.

Основной ингредиент: Какао

Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 300 Миллилитров

Какао-порошок 1 Ст. ложка

Паста шоколадная 2 Ст. ложки

Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 1

Калорийность

107 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Какао с шоколадной пастой»

Подготовьте все ингредиенты.

Подогрейте молоко в небольшом сотейнике. Добавьте ванильный ароматизатор.

Небольшую часть горячего молока смешайте с какао. Размешайте, чтобы не оставалось комочков.

Влейте обратно смесь в сотейник и проварите 1 минуту.

Затем добавьте шоколадную пасту. Венчиком слегка взбейте напиток, чтобы шоколадная паста полностью растворилась.

Какао с шоколадной пастой готово!