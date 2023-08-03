Какие 2 продукта нужно добавить в котлеты, чтобы они стали намного вкуснее. Делюсь рецептом

О том, как появились котлеты в культуре нашей страны, существует довольно много версий. Например, по одной из историй, котлеты в XVIII веке привез из заграницы Петр Великий. Однако, первые котлеты готовились из мяса на ребрах, не рубились на мелкие кусочки.

Спустя несколько веков в нашей стране появился аналог котлет. Его придумала Евдокия Пожарская — жена трактирщика.

С тех пор котлеты стали царским блюдом. Мы расскажем про рецепт не менее успешных домашних котлет.

Ингредиенты для домашних котлет:

телятина — 500 г;

куриное филе — 650 г;

сало — 200 г сала;

панировочные сухари — 2 ст.л.;

картофель отварной — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

кабачок — 250 г;

чеснок — зубчик;

соль — ½ ч. л.;

перец черный молотый — щепотка;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление домашних котлет:

Выливаем в миску с панировочными сухарями пару ложек горячей воды, смешиваем. Нарезаем крупными кусочками мясо, сало и овощи.

Рубим куриное филе достаточно мелко, перекладываем в тару, где будем замешивать фарш. В мясорубке измельчаем телятину, кабачок, репчатый лук, морковь, чеснок и картофель. Аналогично измельчаем сало, перекладываем к фаршу.

К фаршу из овощей, куриного мяса, телятины и сала выкладываем размокшие панировочные сухари. Посыпаем фарш солью, черным молотым перцем, смешиваем и отбиваем.

Формируем котлеты, разогреваем в сковороде растительное масло. Выкладываем в масло котлеты, на среднем огне обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Запечатанные котлеты перекладываем в форму для выпечки, добавляем сливочное масло. Накрываем крышкой котлеты, готовим в духовке при 180 градусах 20 минут.

Панировочные сухари, вместо хлеба, дают котлетам отменный вкус. А 2 вареных картофеля помогут сделать фарш более с интересной консистенцией.

Можно дополнительно панировать котлеты мукой, так блюдо не потеряет сочность. Подавать рекомендуется с салатом или картофельным пюре.