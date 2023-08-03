Какие 2 продукта нужно добавить в котлеты, чтобы они стали намного вкуснее. Делюсь рецептом

О том, как появились котлеты в культуре нашей страны, существует довольно много версий. Например, по одной из историй, котлеты в XVIII веке привез из заграницы Петр Великий. Однако, первые котлеты готовились из мяса на ребрах, не рубились на мелкие кусочки.
Спустя несколько веков в нашей стране появился аналог котлет. Его придумала Евдокия Пожарская — жена трактирщика.
С тех пор котлеты стали царским блюдом. Мы расскажем про рецепт не менее успешных домашних котлет.
Ингредиенты для домашних котлет:
- телятина — 500 г;
- куриное филе — 650 г;
- сало — 200 г сала;
- панировочные сухари — 2 ст.л.;
- картофель отварной — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- кабачок — 250 г;
- чеснок — зубчик;
- соль — ½ ч. л.;
- перец черный молотый — щепотка;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление домашних котлет:
Выливаем в миску с панировочными сухарями пару ложек горячей воды, смешиваем. Нарезаем крупными кусочками мясо, сало и овощи.
Рубим куриное филе достаточно мелко, перекладываем в тару, где будем замешивать фарш. В мясорубке измельчаем телятину, кабачок, репчатый лук, морковь, чеснок и картофель. Аналогично измельчаем сало, перекладываем к фаршу.
К фаршу из овощей, куриного мяса, телятины и сала выкладываем размокшие панировочные сухари. Посыпаем фарш солью, черным молотым перцем, смешиваем и отбиваем.
Формируем котлеты, разогреваем в сковороде растительное масло. Выкладываем в масло котлеты, на среднем огне обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
Запечатанные котлеты перекладываем в форму для выпечки, добавляем сливочное масло. Накрываем крышкой котлеты, готовим в духовке при 180 градусах 20 минут.
Панировочные сухари, вместо хлеба, дают котлетам отменный вкус. А 2 вареных картофеля помогут сделать фарш более с интересной консистенцией.
Можно дополнительно панировать котлеты мукой, так блюдо не потеряет сочность. Подавать рекомендуется с салатом или картофельным пюре.