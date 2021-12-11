Какие аксессуары нужны для телефона: топ популярных вариантов

1. Чехлы — необходимы для защиты телефона от повреждений, включая царапины, трещины и так далее. К наиболее распространенным следует отнести бампера, футляры, накладки, книги. Отдельно представлены спортивные варианты. Эксплуатационные свойства и внешний вид во многом зависят от материалов изготовления. Так, чехлы могут быть пластиковыми, из силикона, кожаными.

2. Защитное стекло — наклеивается на экран, используется для его защиты от различных дефектов. Лучшие модели имеют хорошие характеристики прочности. При этом стекло не мешает полноценному использованию мобильного телефона, не ухудшает его функциональность.

3. Защитная пленка — полезное дополнение к экрану смартфона, выполнена из прозрачного материала. Основное назначение сводится к защитной функции. Популярность пленок заключается в их доступной цене, что позволяет приобрести аксессуар с небольшими материальными затратами.

4. Наушники — предназначены для комфортного прослушивания музыки, используются при просмотре фильмов, видео. Популярностью пользуются накладные модели. Не теряют высокие показатели спроса и хорошо всем известные вакуумные наушники. Кроме этого, в каталоге не составит выбрать соответствующие по характеристикам вставные модели. Причина высокой популярности беспроводных наушников заключается в удобстве их использования.

5. Селфи палка — приспособление по достоинству оценено всеми, кто любит делать фотографии. Вместе с ней сделать качественные, интересные и красивые снимки становится ее проще и удобнее.

6. Автодержатель — подходящие варианты таких аксессуаров подбираются владельцами автомобиля. Благодаря им можно удобно разместить смартфон в машины.

7. Блютуз гарнитура — обеспечивает комфортное общение по телефону, отличается компактностью размеров, простотой применения.