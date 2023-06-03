Какие блюда издавна считались обязательными на Зеленые праздники: традиционное меню на Троицу

Троица или Зеленые праздники – особые праздники для каждого христианина. В Украине принято украшать дворы и дома зеленью, ходить в церковь и обязательно собираться вместе за праздничным столом.

Люди издавна устраивали веселье на Троицу, пели песни. В этот день дома и храмы украшают зелеными веточками и цветами, устраивают семейные посиделки. А какие празднования без угощений? Узнайте, как водится, праздновать Зеленые праздники согласно древним обычаям в материале 24 Канала.

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К Троице принято готовиться основательно. На столе должно быть большое разнообразие блюд. С давних времен хозяйки пекли пироги, лепешки, курники, яичные, запеканки, варили уху из домашней птицы. С этими блюдами ходили в лес, расстилали скатерти под деревьями, ели и пили домашний квас или пиво.

На зеленые праздники должен быть зеленый стол. После зимы организму нужно восполнить утрату витаминов. Поэтому наши предки в это время в пищу употребляли много зелени.

Спаржа с яйцами и тертым пармезаном

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Весеннее блюдо / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 4 яйца средней крутизны;

– 250 грамм спаржи (половина большого пучка);

– соль и свежемолотый перец по вкусу;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– измельченный базилик по вкусу;

– 4 столовых ложки тертого сыра (например Пармезан).

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую.

Спаржу промойте, отломайте жесткие концы.

Спаржу разрежьте по диагонали на 2 части. Опустите в кипящую воду и варите 3 минутки.

Яйца очистите от скорлупы и разрежьте пополам.

Спаржу выберите шумовкой и разложите на блюде или тарелках, перемешивая с половинками яиц.

Приправьте солью и перцем.

Сбрызните оливковым маслом.

Посыпьте измельченным базиликом и тертым сыром.

Салат с клубникой, рукколой, фетой и орехами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Необычное сочетание / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 300 грамм клубники;

– 2 пучка рукколы;

– пол стакана грецких орехов;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– черный перец по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и разрежьте пополам.

Промытую и обсушенную рукколу выложите в салатники.

Добавьте клубнику.

Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, добавьте в салатники.

Добавьте измельченную фету.

Ингредиенты для заправки смешайте и полейте салат.

Курица запеченная с картофелем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Как аппетитно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 1 курица;

– 200 грамм сливочного сыра;

– 1 столовая ложка сушеного базилика;

– 1 лимон;

– соль, перец по вкусу;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 1 головка чеснока;

– 150 грамм фасоли, гороха, брокколи или спаржи по выбору.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Приготовьте большую кастрюлю.

Смешайте 2 столовых ложки сливочного сыра с базиликом, цедрой лимона, солью и щепоткой перца.

Выложите сырную массу под кожу курицы на грудки и бедра.

Оставшийся сыр положите внутрь курицы. Натрите курицу солью и перцем.

Смажьте столовой ложкой оливкового масла.

Свяжите ножки вместе и положите комом вверх в жаропрочную форму.

Выпекайте без крышки 30 минут. Очистите картофель и смажьте его столовой ложкой оливкового масла.

Выложите в форму к курице, добавьте очищенные зубчики чеснока и запекайте 30 минут.

Добавьте выбранный гарнир и запекайте еще 15 минут.

Выньте из духовки и подавайте горячим.

Блинчики с клубникой

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Легкий літній десерт / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 130 грамм муки;

– 325 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки сахара;

– маленькая щепотка соли;

– 30 миллилитров масла;

для начинки:

– 250 грамм сливочного сыра;

– 4 столовые ложки сливок;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 250 грамм клубники;

– 2 – 4 столовых ложки Нутеллы;

– сахарная пудра.

Приготовление: