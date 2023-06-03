Рецепты Какие блюда издавна считались обязательными на Зеленые праздники: традиционное меню на Троицу По Admin - 3 июня, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Троица или Зеленые праздники – особые праздники для каждого христианина. В Украине принято украшать дворы и дома зеленью, ходить в церковь и обязательно собираться вместе за праздничным столом. Люди издавна устраивали веселье на Троицу, пели песни. В этот день дома и храмы украшают зелеными веточками и цветами, устраивают семейные посиделки. А какие празднования без угощений? Узнайте, как водится, праздновать Зеленые праздники согласно древним обычаям в материале 24 Канала. Интересно Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус К Троице принято готовиться основательно. На столе должно быть большое разнообразие блюд. С давних времен хозяйки пекли пироги, лепешки, курники, яичные, запеканки, варили уху из домашней птицы. С этими блюдами ходили в лес, расстилали скатерти под деревьями, ели и пили домашний квас или пиво. На зеленые праздники должен быть зеленый стол. После зимы организму нужно восполнить утрату витаминов. Поэтому наши предки в это время в пищу употребляли много зелени. Спаржа с яйцами и тертым пармезаном Время: 25 минут Порций: 2 Весеннее блюдо / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 4 яйца средней крутизны; – 250 грамм спаржи (половина большого пучка); – соль и свежемолотый перец по вкусу; – 1 столовая ложка оливкового масла; – измельченный базилик по вкусу; – 4 столовых ложки тертого сыра (например Пармезан). Приготовление: Сварите яйца вкрутую. Спаржу промойте, отломайте жесткие концы. Спаржу разрежьте по диагонали на 2 части. Опустите в кипящую воду и варите 3 минутки. Яйца очистите от скорлупы и разрежьте пополам. Спаржу выберите шумовкой и разложите на блюде или тарелках, перемешивая с половинками яиц. Приправьте солью и перцем. Сбрызните оливковым маслом. Посыпьте измельченным базиликом и тертым сыром. Салат с клубникой, рукколой, фетой и орехами Время: 20 минут Порций: 2 Необычное сочетание / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 300 грамм клубники; – 2 пучка рукколы; – пол стакана грецких орехов; – 4 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки меда; – 2 столовые ложки лимонного сока; – черный перец по вкусу; – соль по вкусу. Приготовление: Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и разрежьте пополам. Промытую и обсушенную рукколу выложите в салатники. Добавьте клубнику. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, добавьте в салатники. Добавьте измельченную фету. Ингредиенты для заправки смешайте и полейте салат. Курица запеченная с картофелем Время: 1 час Порций: 4 Как аппетитно / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 1 курица; – 200 грамм сливочного сыра; – 1 столовая ложка сушеного базилика; – 1 лимон; – соль, перец по вкусу; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 1 килограмм молодого картофеля; – 1 головка чеснока; – 150 грамм фасоли, гороха, брокколи или спаржи по выбору. Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов. Приготовьте большую кастрюлю. Смешайте 2 столовых ложки сливочного сыра с базиликом, цедрой лимона, солью и щепоткой перца. Выложите сырную массу под кожу курицы на грудки и бедра. Оставшийся сыр положите внутрь курицы. Натрите курицу солью и перцем. Смажьте столовой ложкой оливкового масла. Свяжите ножки вместе и положите комом вверх в жаропрочную форму. Выпекайте без крышки 30 минут. Очистите картофель и смажьте его столовой ложкой оливкового масла. Выложите в форму к курице, добавьте очищенные зубчики чеснока и запекайте 30 минут. Добавьте выбранный гарнир и запекайте еще 15 минут. Выньте из духовки и подавайте горячим. Блинчики с клубникой Время: 45 минут Порций: 4 Легкий літній десерт / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 130 грамм муки; – 325 миллилитров молока; – 2 яйца; – 2 столовые ложки сахара; – маленькая щепотка соли; – 30 миллилитров масла; для начинки: – 250 грамм сливочного сыра; – 4 столовые ложки сливок; – 1 столовая ложка ванильного сахара; – 3 столовые ложки сахарной пудры; – 250 грамм клубники; – 2 – 4 столовых ложки Нутеллы; – сахарная пудра. Приготовление: Для приготовления блинчиков муку, молоко, яйца, сахар и соль поместите в миску. Перемешайте в однородное тесто. Добавьте растительное масло и снова перемешайте. Отставьте около 30 минут. Сырная начинка: творог смешайте со сливками, ванильным сахаром и сахарной пудрой. Затем добавьте нарезанную кубиками клубнику. Пожарьте блины. Выложите 2 столовые ложки творожной начинки с клубникой и сверните рулетики. Перед подачей можно немного подогреть. Посыпьте сахарной пудрой и украсьте Нутеллой. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Идеальный гарнир для отдыха на природе – рецепт запеченного картофеляНесколько важных советов. Как приготовить вкусный шашлык и маринады для мясаОторваться будет невозможно – готовим шашлык на минералкеЧто приготовить к чаю: пирог из ревеня и корицыБлинчики будут как облачка: какой ингредиент для этого нужен